Tras un colapso de salud que forzó un apagón en su maquinaria habitual, Lucrecia Dalt se vio obligada a habitar la parálisis. En esa pausa obligada, y bajo la sombra cómplice de David Sylvian, la artista colombiana no encontró descanso, sino una nueva forma de obsesión y liberación creativa destilada en el vacío.

Durante casi veinte años, Dalt operó bajo la frecuencia del «vampiro de la velocidad», una entidad que devoraba giras y grabaciones en un bucle frenético de vanguardia electrónica. Ahora, ese ritmo ha sido sustituido por la disección microscópica del miedo, transformando la inercia del pasado en la densidad industrial y visceral que define a A Danger to Ourselves.

Escuchar este álbum es sumergirse en un eco emocional donde cada sonido pulsa con la tensión de lo íntimo y lo peligroso. Si en trabajos anteriores Lucrecia Dalt exploraba lo geológico y lo alienígena, ahora se vuelve hacia el interior, esa amenaza latente que habita en la propia psique. El disco es el testimonio de la desintegración y de la reconstrucción simultáneas.

Lucrecia no solo compone canciones; calcula resistencias. Su pasado en ingeniería civil se traduce en obsesión por cómo el sonido ocupa el espacio. Aquí, el ruido no es caos: es arquitectura sonora. La tectónica frecuencial baja actúa como cimiento de hormigón que se agrieta lentamente, revelando la falla estructural de la mente y midiendo con precisión cuánto puede soportar un oyente antes de que su mundo emocional se colapse.

«el disco surgió tras pasar suficiente tiempo en el abismal reino del delirio erótico»

Los Ciclos Oscilantes de Dalt

Su evolución como artista ha sido un proceso de ensuciamiento consciente: primero un pop electrónico casi gaseoso; luego, en 2022, el ruido se disfrazó de nostalgia, infiltrándose entre boleros para hablar de finitud bajo una luz de ciencia ficción, construyendo uns narrativa noise que tejía recuerdos y melodías.

Y ahora, en 2025, ese ruido se vuelve post-industrial y surrealista, sin melodías que lo camuflen, convertido en materia prima, abandonando ritmos latinos y abrazando la aridez mecánica de los primeros Einstürzende Neubauten y el minimalismo oscuro de Pan Sonic. Cada frecuencia baja es un cimiento que se quiebra, cada loop una grieta en la psique, y cada pulso un recordatorio de vulnerabilidad.

EL Registro

Bajo el paraguas del sello RVNG Intl., salvo en las pistas cosa rara (Wise Music) y the common reader (SADAIC), Lucrecia radicaliza su propuesta: el miedo y la ansiedad se traducen en zumbidos, tensión y pérdida de equilibrio. El oyente queda atrapado en la fábrica interna del sistema nervioso, donde la música es arquitectura emocional y la fragilidad se vuelve tangible. En ese underground sónico, la melodía es máscara y despojo. El sonido de las defensas cae hacia un abismo que se mira a sí mismo y reconoce sus propios escombros.

Arquitectura de un sonido compartido

El disco se lanzó el 5 de septiembre de 2025. El concepto es de Lucrecía Dalt, pero la música se moldea junto a Alex Lazaro, David Sylvian, Heba Kadry y Josh Bonati. La portada es obra de Yuka Fujii, la dirección de arte de David Sylvian, el retoque fotográfico de Louie Perea y el diseño final es de Will Work For Good. Lucrecia lidera la voz y compone las letras, aunque comparte momentos con David Sylvian, Juana Molina, Camille Mandoki y Eliana Joy.

Los instrumentos son mayormente de Lucrecia Dalt, pero cada contribución se enriquece con Alex Lazaro (percusión y guitarra eléctrica). David Sylvian (retroalimentación y solos de guitarra). Cyrus Campbell (bajo y contrabajo salvo en mala sangre donde toca William Fuller). Chris Jonas (saxofones) junto las cuerdas de Carla Kountoupes, Karina Wilson y Amanda Laborete. Los arreglos nacen de la complicidad entre Lucrecia y Eliana Joy. Todos los instrumentos y voces se registran bajo su supervisión, salvo las cuerdas grabadas por Marc Whitmore y las voces de David, Camille y Juana realizadas por ellos mismos.

Junto a ellos se incluyen a Matt Werth, Eliana Joy, Laurencio Pérez,Marta Luz López, Catalina Pérez,Cristóbal Castilla, Chiara Giovando, Lucía Maher-Tatar, Mike Bachers, Mabe Fratti,Matías Aguayo y Moomba.

Estilo e Instrumentación

Lucrecia Dalt es una artista experimental colombiana que habita en Nuevo México, pero su sonido no reconoce fronteras ni coordenadas geográficas; viaja por capas de abstracción y texturas que desafían la percepción. Si sus primeros lanzamientos se apoyaban en la música electrónica de baile, su evolución la ha llevado a territorios más abiertos y extremos: avant-garde, post-industrial, dark ambient, experimentación pura que juega con el límite de lo soportable y lo bello.

Su sonido es una depuración estética sucia. Nítido en su construcción, pero áspero y rugoso en su materia. Cada silencio funciona como un instrumento. Cada pausa es un vacío que pulsa y respira. Los sintetizadores modulares gimen como un metal estirado. Las percusiones se registran con microfonías. Los contrabajos se procesan como zumbidos que golpean el pecho del oyente. La voz se convierte en fragmentos de palabras flotando en un fluido denso, como si la psique misma emitiera sonido. La instrumentación es arquitectura emocional, un espacio donde cada elemento se entrelazan para crear un paisaje que se atraviesa y se experimenta desde dentro.

El Castellano como parte del Mensaje

En el underground global, cantar en español —con su acento colombiano pausado y quirúrgico— añade una capa de realismo mágico oscuro que el inglés simplemente no puede alcanzar. El idioma se convierte en un bisturí de vanguardia, cortando lo familiar para revelar la anatomía emocional de cada frase.

El castellano, rico en consonantes dentales y sibilantes, funciona aquí como percusión biográfica. La calidez fonética del idioma choca contra la frialdad de los sintetizadores, generando un choque cultural interno que electrifica el sonido. No es un español genérico. Es léxico que resuena como sentencia. Lucrecia estira las sílabas. Fragmenta las palabras hasta que el significado se disuelve, dejando solo el sonido. Para el oyente hispanohablante, esto crea un «valle inquietante» como si el idioma fuera una piel que ella misma intenta arrancarse. Cantar pues en su lengua materna la posiciona como figura central de una vanguardia hispana que no necesita mimetizarse con el mundo anglosajón para ser relevante.

Análisis de una Espiral Sonora

A Danger to Ourselves no se escucha, se habita. Desde la primera nota, Lucrecia Dalt arrastra al oyente hacia capas cada vez más profundas de la psique y el sonido. Cada pista funciona como un paso en la oscuridad, un eco que desafía la estabilidad emocional y nos recuerda que estamos frente a un territorio peligroso y fascinante.

Part One: Ecos y Tropiezos

El disco se abre con cosa rara, junto a David Sylvian, una entrada etérea donde su voz parece llegar desde otra habitación, flotando como un eco que plantea la duda: ¿qué es esto que siento? Desde ese primer instante, el disco establece un terreno incierto, un aire de vigilancia interior.

De allí se tropieza hacia amorcito caradura, un giro rítmicamente inestable, un paso en falso en la oscuridad, donde la percusión y la voz crean tensión y desequilibrio, preparando al oyente para la puridad conceptual de no death no danger, el corazón del disco. Aquí, el minimalismo se convierte en un fundido a negro sonoro, un vacío que respira y se mueve por sí mismo.

Con caes, junto a Camille Mandoki, la tensión alcanza un clímax: «lo sublime se puede alcanzar al rendirse al acto de caer». Voces superpuestas simulan una caída libre, como si la gravedad emocional del álbum se impusiera de golpe. Agüita con sal ofrece un respiro orgánico, pero amargo: el sonido del agua procesada enlaza la pieza con la siguiente, creando continuidad líquida y sombría. Hasta el final es una marcha fúnebre a cámara lenta, donde cada pulso parece medir el tiempo restante de la psique, y divina se convierte en un mantra religioso deconstruido, un ritual que se repite hasta volverse inquietante: «Eres el único con el que puedo engañar a la muerte».

Luego llega acéphale, referencia directa a la filosofía de Georges Bataille: sin cabeza, puro instinto, ritmos rotos que desafían la estructura y la razón. Mala sangre marca el momento más oscuro y visceral; el bajo opresivo golpea como un corazón latiendo bajo presión, recordando que la música también puede ser un peso físico.

En the common reader, con Juana Molina, se entra en un interludio de locura organizada. Loops que se muerden la cola generan un paisaje donde el tiempo parece plegarse sobre sí mismo, mientras stelliformia ofrece un respiro cósmico y frío, una transición espacial que invita a la introspección final.

Part Two: Bisturí y Ritual

El exceso según cs es el bisturí clavado en la carne del álbum. Mientras el resto del disco juega con la introspección, aquí Lucrecia Dalt explora los límites del cuerpo y el deseo, una confesión grabada en una habitación con paredes demasiado cerca, donde la vulnerabilidad se vuelve explícita y casi dolorosa. El título mismo es un enigma: las siglas cs operan en el underground como un código abierto, un guiño invisible que invita a la interpretación.

Podría ser cuerpo y sombra, el exceso de presencia frente a la ausencia absoluta; o conciencia sucia, la saturación de pensamientos que nos roban el sueño. Algunos círculos de vanguardia incluso especulan con un eco de Emil Cioran, el filósofo del pesimismo, una referencia alexceso de existencia como carga insoportable. Así, el título no solo nombra una pista: abre un portal hacia la densidad conceptual que atraviesa todo el álbum.

El cierre ritualístico llega con covenstead blues, un blues del aquelarre que se disuelve en un silencio pesado, dejando al oyente suspendido entre eco y sombra, consciente de que la espiral ha llegado a su fin, pero que sus resonancias seguirán latiendo mucho después de que la última nota desaparezca.

Estética Visual

La portada de A Danger to Ourselves es un manifiesto de fragilidad expuesta, un golpe visual que prepara al oyente para lo que está por venir. El blanco y negro de alto contraste elimina cualquier distracción cromática, dejando solo la tensión cruda de la forma y la expresión. Es la tensión visceral que se debate entre la contorsión maníaca y el éxtasis perturbador. La mirada oculta tras el cabello y la exposición forzada de los dientes sugieren una vulnerabilidad agresiva, como si el peligro interno mencionado en el título estuviera aflorando a través de una mueca de dolor o liberación psicodélica. Es una imagen puramente underground que captura el momento exacto en que la psique se quiebra y se muestra sin filtros.

La desnudez de sus hombros no es sensualidad: es fragilidad absoluta. Cada cabello funciona como una rejilla, una jaula que recuerda cómo nuestros propios pensamientos pueden encerrarnos, atraparnos en la mente. Es una imagen que respira lo anti-pop, que rechaza la comodidad de lo decorativo, y se sitúa en la pureza del underground visual: directa, incómoda y honesta. La portada no solo ilustra el disco; lo amplifica, lo hace tangible y peligroso antes incluso de que suene la primera nota.

El Mensaje

Al profundizar en estos elementos, podemos ver cómo Lucrecia Dalt construye una narrativa de introspección radical. Es lo que trata de anunciarnos el título del álbum, Un peligro para nosotros mismos, un mensaje que deja de ser una advertencia para otros y se convierte en un reconocimiento de la propia capacidad de autodestrucción. Junto a él, la música actúa como el vehículo que nos transporta a esa zona de peligro interno.

Sin embargo,el peligro no proviene de factores externos, sino de la incapacidad de enfrentar nuestra propia sombra. En temas como no death no danger, el minimalismo sónico representa ese espacio vacío donde la sombra se hace presente. Lucrecia trata, de decirnos que el cuerpo no es un templo, sino una máquina fallida o un terreno en disputa. Esto se refleja ya en la portada, donde su cuerpo desnudo y su gesto tenso parecen estar siendo tomados por una fuerza interna.

El Simbolismo de Lucrecia Dalt

El álbum y las canciones está rodeadas de simbolismos. En pistas como agüita con sal el sonido procesado del agua sugiere una limpieza que escuece, una curación dolorosa.Este simbolismo representa una dualidad constante entre la purificación y el ahogamiento. Por otra parte, el simbolismo del metal es utilizado para representar la frialdad de la razón. Los sintetizadores industriales y los ruidos metálicos cortantes encarnan el intento analítico de la mente por entender el caos emocional, a menudo con resultados gélidos y distantes.

Finalmente, Lucrecia hace honor al simbolismo de la sangre, manifestando la vida en su estado más crudo. Es el pulso vital que recorre canciones como mala sangre, donde los bajos pesados imitan el bombeo sanguíneo en un momento de máxima tensión. Este entramado de símbolos convierte el disco en una obra terriblemente humana y underground, que rechaza la complacencia para obligarnos a mirar lo que normalmente ocultamos bajo la superficie.

«Quise crear música que fluyera cinematográficamente y un escenario para contar una historia de amor que flirtease con lo improbable, lo milagroso y lo misterioso»

Conclusión Final

A Danger to Ourselves no es solo un disco: es un laboratorio de incomodidad necesaria. Lucrecia Dalt ha logrado cristalizar el sonido de la ansiedad moderna y transformarlo en algo de belleza extraña y desoladora, donde cada frecuencia, cada silencio, cada susurro parece medir la fragilidad del oyente. No es música de fondo ni un refugio cómodo; es un espejo que refleja lo que normalmente escondemos, una cartografía de la vulnerabilidad y el riesgo existencial.

Escuchar este álbum es recordar que estar vivo es, en esencia, un acto peligroso. Es enfrentarse a la disonancia, al exceso, al caos interno, y aun así encontrar un sentido, una extraña armonía que late bajo la superficie. Lucrecia Dalt nos enseña que la belleza no siempre consuela; a veces golpea, desnuda, provoca y obliga a mirar de frente, y en ese golpe reside su fuerza. A Danger to Ourselves es, finalmente, un recordatorio de que la música puede ser un acto de valentía: arriesgado, honesto y absolutamente necesario.

