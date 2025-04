Ha habido mucho hype con el último trabajo de Lucy Dacus, y no es para menos, teniendo en cuenta el revuelo que ya causaron sus trabajos anteriores -desde No Burden (2016) hasta Home Video (2023)- así como el proyecto que comparte con Phoebe Bridgers y Julien Baker: Boygenius, que les llevó a ganar varios premios Grammy con su última entrega The Record.

Su ya cuarto disco en solitario, Forever is a Feeling, ha contado con varias colaboraciones (como Blake Mills, Bartees Strange, que también ha sacado disco este año, o Jake Finch), destacando la de Hozier en el tema Bullseye y donde ambos se complementan de una forma cautivadora.

El tema principal del disco es el amor y sus distintas formas (desde la amistad a las relaciones de pareja; desde las etapas más iniciales, más pasionales o en fases más calmadas), o la complejidad de las relaciones humanas. El trabajo, según explicó Dacus al New Yorker, fue escrito mientras se enamoraba e iniciaba una nueva relación. Todo ello, lo explora mediante un universo sonoro barroco, muy melódico y con alta presencia de las cuerdas, como muestra el primer corte, Calliope Prelude, aunque también hay espacio para la guitarra eléctrica y el rock suave que caracteriza a Dacus desde sus primeros trabajos.

Ankles fue uno de los adelantos y es uno de los temas destacados. Se trata de un corte más movido que la mayoría, donde el tándem violín y guitarra acústica nos envuelven en melancolía, mezclando la fragilidad y el deseo (en frases como «what if we don’t touch?», «so bite me on the shoulder», «pull my hair») y las ganas de desinhibirse siendo una misma en una relación.

El debate en Limerence (es decir, esa obsesión por experimentar el amor y ser correspondido) comienza con un suave piano y las cuerdas, para transitar por distintos temas como el deseo, o la rutina versus la emoción.

Hay espacio para el arte en este LP, como vemos en Modigliani, inspirada en el pintor Amedeo Modigliani. La canción cuenta con una colaboración de Phoebe Bridgers en los estribillos -la canción, según ha explicado Dacus, explora su amistad con Bridgers-. En este tema Dacus utiliza referencias artísticas para conectar con el arte y su influencia en las emociones. El arte es algo muy presente en el universo conceptual de este álbum -desde el videoclip de Ankles hasta su gira por museos en Estados Unidos y Europa.

Pero no todo es lírica en Forever is a Feeling: hay destellos más cañeros en cuanto a la guitarra y con un sonido más oscuro, como encontramos en Talk y en Most Wanted Man, dos de los temas más destacados, debido a su energía y sus estribillos notorios. En la primera habla de la falta de comunicación en pareja, y en la segunda sobre la fragilidad de mostrar sentimientos sin sentirse juzgada.

La breve For Keeps (no llega a dos minutos), nos hace pensar en lo efímeras que pueden resultar las relaciones, mediante una atmósfera muy introspectiva. Es uno de los momentos más introspectivos y delicados del álbum, donde encontramos a Dacus en su registro más folk. Esta simplicidad también está en otros temas como Forever is a Feeling, que peca de arreglos más electrónicos, dejando a un lado la guitarra o en Come Out donde Dacus acompaña su voz con una producción muy sencilla.

La contenida Bullseye manifiesta una buena ejecución de las cuerdas pero se queda corta en cuanto a emociones. A destacar en este corte la colaboración con el archiconocido y viral Hozier. Most Wanted Man explora, en frases como «Time to write the book on you«, esas ganas de hacer inmortal a alguien, en otro de los temas más enérgicos de este LP gracias a la guitarra eléctrica y una melodía más movida.

En conclusión, estamos ante un disco muy agradable de escuchar, con buena producción y ejecución de los temas, pero es cierto que pierde la espontaneidad de trabajos anteriores, en pos de intentar conseguir más reconocimiento con un disco más pesado, y de estilo algo barroco.

Escucha aquí Forever Is A Feeling