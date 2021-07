I don’t wanna be funny anymore. Me atrevería a decir que ni siquiera una frase como esa sería fácil de olvidar. No obstante, era mucho más que eso. Fue la primera canción de Lucy Dacus que escuché allá por 2016 y me convirtió a fiel seguidor de su carrera. 5 años después, Dacus es una de las cantautoras más relevantes de su género y me encuentro escuchando su nuevo álbum, Home Video (2021). La discografía que precede a este nuevo LP es inobjetable, así que hay razones para esperar un trabajo de calidad. Y vaya si lo es.

El título de este álbum es sumamente coherente con su contenido. Sus canciones son tan descriptivas y vívidas desde lo lírico que al escucharlas con los ojos cerrados podrían ser imaginadas como cortos cinematográficos. Cada una de las 11 piezas que conforman el tracklist nos trasladan a una experiencia distinta en el pasado de Dacus, quien revisitó los diarios íntimos que escribió en su adolescencia para encontrarse que lo escrito allí no siempre era fiel a la realidad. Así es como este LP navega entre las crudas emociones que experimentó en su momento, a la vez que las contempla desde la madurez que traen los años.

Una serie de historias unidas por la nostalgia

Hot & Heavy, la pieza encargada de abrir el LP, encuentra a Dacus abrumada por entender que todo lo que formaba parte de su vida en el pasado desapareció o cambió drásticamente. Luego, el álbum pasa a ser una antología de situaciones en las que trata con temáticas como el amor, la amistad y su crianza cristiana. Christine es una balada acústica de corta duración sobre una muy querida amiga en una relación en la que su pareja no la hace feliz; mientras que VBS habla de sus experiencias en campamentos bíblicos donde terminaría conociendo a su primer novio.

La pieza central de este álbum es su primer single, Thumbs. Sádicas y asesinas fantasías se cuelan en la consciencia de Dacus mientras ve cómo una amiga no puede procesar el hecho de que su padre, quien la abandonó durante años, quiere reinsertarse en su vida. Es capaz de defenderla a cualquier costo, totalmente segura de que será una presencia nefasta en su vida. No sólo sería capaz de matarlo sino de hacerlo sufrir un dolor inimaginable en el proceso. La atmósfera oscura que brinda el synth minimalista sobre el que se sostiene la canción hace de esta una experiencia que deja al oyente totalmente conmocionado.

Going Going Gone es un muy bienvenido cambio de clima en el disco, siendo una bella balada acústica en la que participan Mitski, Phoebe Bridgers y Julien Baker en los coros. Este track es una precisa definición de los ciclos de la vida. Uno es joven, flirtea, se enamora y no entiende sobre peligros. Luego uno tiene hijas e intenta protegerlas sabiendo los peligros que hay por allí. Más adelante, Brando destaca como la canción más pegadiza y divertida del álbum. En ella, Dacus apunta a un ex amigo del que se terminó alejando tras darse cuenta que sólo la utilizaba para aumentar su ego.

Hay razones para seguir viviendo, incluso en los peores días

No obstante, en sus últimas dos canciones los tópicos más dolorosos reaparecen. En Please Stay, Dacus intenta convencer a toda costa a un ser querido de no terminar con su vida. La desesperación y la impotencia se hacen patentes hacia el final, con Dacus repitiendo please stay cuatro veces casi al borde del llanto. Triple Dog Dare cierra el álbum revisitando una relación con una amiga que pudo ser más que una amistad, pero que terminó sucumbiendo por intromisiones que nada tenían que ver con ellas dos. Luego del épico final, se narra un final alternativo para esta historia, donde ambas deciden huir sin quedar claro si logran su cometido o no. Una bella escena post créditos con una nota esperanzadora.

Si bien desde lo musical no se debe esperar nada sumamente disruptivo o rompedor que se salga de los parámetros del indie folk rock, es claro que el punto fuerte de Home Video (2021) está en las imágenes que pinta con sus líricas, y en cómo Dacus es capaz de revisitar lo ya vivido sin miedo a dejarse ver vulnerable. Un álbum que al terminar, deja al oyente con el suspiro propio de la nostalgia que genera mirar al pasado, pero acompañado de la tranquilidad de haber aprendido las lecciones necesarias.

