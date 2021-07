Lucy Gooch es una joven inglesa que ha llegado para demostrar su enorme talento. A lo largo del 2021, ha publicado algunos singles, que sirven de piezas de puzzle para el resultado más completo que ha obtenido en su segundo EP. Rain’s Break es el resultado de mucha meticulosidad y ambición, dando un producto que va más allá del ambient y realza el verdadero trabajo vocal y de producción que hay detrás.

El primer tema, el homónimo Rain’s Break, es premonitorio de lo que nos ofrece: lluvia, ciertamente, que llega como un goteo vocal que se transforma en una maravillosa melodía ambiental. A ella se unen otros elementos musicales que convierten los coros y ecos vocales en un pequeño diluvio sonoro. Durante tres minutos y medio, el sonido inunda todo a tu alrededor, recordándote de una manera muy singular cómo es estar bajo la lluvia.

Tras el diluvio anterior en el que la voz era la protagonista, el sonido se transforma en una melodía ambiental con elementos electrónicos que marcan el ritmo. Brings Me Back To You es una continuación natural y es que las transiciones entre las canciones son uno de los grandes fuertes de este EP. De igual manera, la manera en la que Chained To A Woman continúa con el hilo musical pero cambiándolo aporta una continuidad y una sensación de que el ambiente se transforma sin cambios abruptos. En este tercer tema, los ritmos se vuelven mucho más marcados, dentro de lo ambiental que es el sonido desde el inicio, con una voz que lo sigue y se acopla a él.

En 6 AM, se tornan los papeles y la voz vuelve a ser protagonista. Dejamos atrás un ritmo marcado para meternos de nuevo en una melodía ambiental con las voces marcando el ritmo y siendo el elemento central. Este ritmo se convierte de nuevo en un “goteo”, que nos lleva a la lluvia del principio, pero se suaviza de tal forma que es como si de repente amaneciese tras ver la oscuridad de la noche. Para cerrar el EP, Gooch hace un nuevo acopio de su voz (o voces, porque utiliza muchas versiones de la misma) en Ash and Orange. Con un tono bajo, la armonía vocal es la que nos lleva hacia el final, con tanta fluidez y suavidad que apenas sientes que está terminando.

Tal vez de este EP lo que más se puede destacar es su manera de fluir desde el principio. Nada suena interrumpido, nada es abrupto y los elementos encajan unos con otros como piezas pulidas. Lucy Gooch también demuestra que con su voz puede hacer melodías y armonías que construyen las canciones casi al completo, como en Ash and Orange. Tras escuchar esta pequeña joya, sólo queda una pregunta por hacerse: ¿podremos ver un resultado similar en un larga duración de esta artista? Probablemente sea un reto para ella, pero para nosotros será un auténtico deleite.

Escucha aquí Rain’s Break, de Lucy Gooch