LUMP, el grupo formado por Laura Marling y Mike Lindsay (Tunng), parecía que se iba a quedar en una anécdota tras sorprendernos a todos hace 3 años. Para alegría de todos, el proyecto no se quedó en ese interesantísimo debut, sino que nos presenta este año Animal.

Animal se aventura de nuevo en ese terreno experimental y denso que podemos encontrar en su primer álbum, pero con una vuelta de tuerca. Los sonidos en esta ocasión pivotan más sobre el bajo, consiguiendo, de esta forma una reminiscencia al funk pero sin el punto festivo que caracteriza a este género.

Otro de los elementos más característicos de este Animal es la elegancia con la que conviven instrumentos electrónicos y con vientos y elementos orquestales. La música parece intentar apelar a la parte más instintiva del oyente, todos los elementos parecen estar perfectamente elegidos para generar dicha respuesta. Bueno, todos con una pequeña excepción.

La voz de Laura Marling juega como elementos de contraste con la música. Se muestra prácticamente sin emociones durante los 10 temas del disco. Hecho que llama la atención especialmente a los fans de la cantante británica, ya que una de las características principales de la obra de Marling es su capacidad vocal y el sentimiento en su canto.

El disco abre con Bloom At Night. Su intro es un hipnótico sintetizador que junto con la voz de Marling y el apoyo de flautas y vientos hechiza casi de forma instantánea. Cuando empieza a resultar tediosa esta combinación, el tema nos sorprende con un bajo poderosísimo que terminará de enganchar al oyente.

Este tema se funde con el siguiente, Gamma Ray, otro de los más destacados del disco, de nuevo un tema que destaca sobre todo por la importancia del bajo, acompañado por elementos de viento que relucen la elegancia del lado salvaje de Marling y Lindsay. Se puede apreciar también la fórmula pregunta respuesta que ejecuta Marling en varias voces que se superponen para terminar con un casi alienígena “Excuse me, I don’t think we’ve been introduced”.

El impecable inicio de disco acaba con Animal, tema que nombra el disco. Se pueden apreciar lo hipnótico de la melodía en el loop de sintetizador que está presente durante toda la canción y lo impecable de la producción en los desvíos y los breaks.

Uno de los puntos fuertes de la primera parte del disco es la cohesión que hay entre todos los temas que llegan a transicionar sin que el oyente se percate. Sin embargo, esto se rompe cuando Red Snakes empieza a sonar. Se trata de una balada muy minimalista, al contrario que el resto de cortes, que a mitad del disco, dependiendo de la persona, dirá que es un descanso muy necesario del sonido que ha predominado hasta ahora, o un gran error que corta el momentum.

Paradise es otro de los temas destacados del disco. Podemos encontrar un ligero fragmento sublime en el que varias Marling se superponen y los instrumentos desaparecen completamente para empezar a ejecutar un crescendo en el que se van añadiendo elementos para culminar en un espectacular break en el que la guitarra tiene un papel protagonista dentro del álbum por primera vez.

De la parte final sobre todo destacar We Cannot Resist, que nos intriga con un susurro al principio del tema y despierta nuestra atención con los ligeros golpes de guitarra. Es quizás el tema que más puede recordar a ritmos tribales acompañando con sintetizadores y sonidos modernos, hasta aproximadamente el minuto de canción que ya rompe en una estructura menos experimental, pero no por ello menos disfrutable.

El último tema del disco, Phantom Limb es, como empieza a ser habitual en los discos del dúo, una musicalización de los créditos del disco. Es una forma muy original de dar a conocer a todos los implicados del disco en estos días digitales y ajetreados en los que la gente no tiene tiempo para consultarlos.

Este tipo de proyectos que relacionan a dos artistas que a priori no tienen nada que ver suele traer resultados interesantes. En muchas ocasiones, estas colaboraciones se quedan en un par de temas o si tenemos suerte, todo un disco. Tenemos la tremendísima fortuna de que LUMP han sido capaces de ofrecernos dos discos que presentan facetas de Marling y Lindsay que no conocíamos. Vaya pérdida si no hubiese llegado a ocurrir.

Escucha aquí lo nuevo de LUMP, Animal