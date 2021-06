En la época de la máxima exposición, lo inmediato y lo superficial; el rapero de New Jersey y origen haitiano Mach-Hommy va completamente a la contra. Sin rostro conocido, redes sociales o letras de sus canciones, pero con una sólida base de fans fieles a su único estilo, increíbles habilidades líricas y una prolífica discografía de hasta 22 proyectos desde 2017.

Fue en este año, cuando colaboró por primera vez con Griselda Records creando el genial álbum HBO (Haitian Body Odor), sin embargo tras un desencuentro, la conexión Griselda-Hommy quedó fracturada y partieron por caminos separados. Tras numerosos rumores de reconciliación, con Pray For Haiti (2021), el nuevo álbum de Mach-Hommy publicado por Griselda Records y con Westside Gunn como productor ejecutivo, el agua vuelve a su cauce.

El fundador y líder de Griselda continúa perfilándose como uno de los productores ejecutivos más sólidos. Es organizando, dirigiendo y escogiendo instrumentales donde más cómodo se siente y donde más brilla. Pray For Haiti (2021) supone una “continuación” de Pray For Paris (2020) en el que un Caravaggio tuneado se intercambia por una interpretación de un Basquiat y la oda a la moda por un homenaje al pueblo haitiano.

Pero lo que permanece inmutable es el sonido Griselda que impregna por igual a ambos proyectos. Gracias a la peculiar voz de Westside Gunn que aparece hasta en 4 canciones y a la elección en la producción, dominada por pesos pesados de Griselda como Camoflauge Monk y Conductor Williams y los aportes puntuales de otros conocidos del sello como Denny Laflare, Cee Gee, Nicholas Craven y Sadhu Gold.

El inicio de Pray For Haiti es una completa declaración de intenciones. The 26th Letter consiste en un sencillo ritmo hipnótico del productor Denny Laflare sobre el que Mach-Hommy escupe un soliloquio inmutable con numerosos patrones de rimas e inteligentes juegos de palabras: “Rap snitch kinesis telling cops they status, a lot of these rappers big 12 like march madness”.

La producción en el álbum es especialmente fresca y variada, y en gran parte, gracias al trío de canciones consecutivas que produce Conductor Williams en la parte inicial del proyecto. El piano distorsionado que roza lo psicótico en Folie Á Deux, el cálido homenaje soul a J Dilla en Makrel Jaxon y el jazz minimalista en The Stellar Ray Theory suponen un sensacional viaje dentro del álbum. Mientras que Mach-Hommy lo mismo canta en criollo: “Nou pa mouye lapli a tonbe” (Nunca nos mojamos aunque llueva), suelta barras sobre criptomonedas: “Let a clip go flip you like crypto” o fractura o alarga las silabas de las palabras según su interés métrico. Esto último, nos recuerda inevitablemente a uno de sus referentes: MF DOOM, la leyenda enmascarada, por desgracia recientemente fallecido.

El otro protagonista en la producción es Camoflauge Monk con hasta 4 canciones creadas por su parte. Con unos ritmos más inconsistentes que su compañero de sello, dispara ráfagas luminosas como el piano en cascada en No Blood No Sweat o las flautas optimistas en Blockchain que contrastan con los ritmos oscuros y lúgubres al más estilo Daringer en Murder Czn y Rami. Estos dos últimos temas cuentan además con la participación en los versos de Westside Gunn: “On the corner fiends dancing like a disco”, la experiencia Griselda al completo. Sin embargo, son los distintivos trucos conceptuales de Mach-Hommy lo que destacan por encima de todo: “A Word your raps braggadocious put this 38 in your mouth go ahead and spit your magnum opus”.

Las raíces haitianas del proyecto se aprecian superficialmente en el arte de la portada y en los dos interludios Leta Yo y Kreyol, con una conversación en criollo y una entrevista sobre los diferentes dialectos respectivamente. Ahondando más, Mach-Hommy integra orgánicamente su origen haitiano en su forma de rapear intercalando versos y expresiones en inglés y criollo, e incluso canta con excelentes resultados sobre algunas de las instrumentales más bellas de todo el álbum como Kriminel o Au Revoir. Además, el homenaje va más allá, y el rapero confirmó que el 20% de los ingresos del LP serían destinados para mejorar las escuelas de Puerto Príncipe.

Pray For Haiti (2021) es un reencuentro deseado por todos los amantes del rap underground con algunas de las mejores rimas de toda la carrera de Mach-Hommy y un trabajo excelente en la producción ejecutiva de Westside Gunn. ¿Es tan sólo una colaboración puntual? ¿Seguirá los pasos de Boldy James y firmará Mach-Hommy por Griselda? ¿Cuándo verá la luz el próximo y último álbum de Westside Gunn Hitler Wears Hermes 8? ¿Tiene competencia Griselda ahora mismo? Muchas preguntas… si quieren algo certero: escuchen el mejor álbum de rap de lo que llevamos de año: Pray For Haiti.

