Cuantísima alegría da saber que este año ha llegado a nosotros nueva música de Magdalena Bay; un dúo que ha demostrado con sus canciones ser una de las mayores fuerzas del synthpop actual.

Mica Tenenbaum y Matthew Lewin fundaron Magdalena Bay allá por 2016 en Miami. Desde entonces, fueron lanzando un buen puñado de temas de calidad a modo de ‘EP’ o ‘Mixes’, pero el plato fuerte fue en 2021 con Mercurial World: un disco articulado de 14 canciones plagadas de sonidos synthpop y dance con un nivel sobresaliente donde temas como Chaeri o Secrets (Your Fire) elevaban (aún más) las cotas de calidad de este estupendo trabajo.

Ahora en 2024, el dúo regresa con Imaginal Disk, un álbum rodeado de altas expectativas por sus seguidores; no sólo por el magnífico álbum debut, sino además por el gran nivel de los singles que han ido revelando en estos últimos meses… ¿Mica y Matthew lo han vuelto a hacer? Pues se puede decir con total certeza que sí… Pero yendo a otro rincón que estaba sin explorar.

El disco comienza con She Looked Like Me!: es un punto de partida brillante, una bienvenida progresiva en la que se va aumentando el ritmo y el golpeo de los sintetizadores a medida que avanza la canción. Un auténtico temazo. Tras este gran inicio, seguimos con Killing Time donde la voz de Mica da un paso hacia delante y se siente más presente en toda la canción, hasta que finaliza todo con unos sonidos de guitarra atronadores al más puro estilo Annie Clark (St. Vincent). Tras este (bendito) agotamiento final de la canción, llega True Blue Interlude donde Mica nos dice: «Say hello / It’s you / The purest you / The Next Stage / The Next Phase / Is Here»… Y así es, vamos paso a la segunda fase de Imaginal Disk.

Aquí, en las siguientes tres canciones de este segundo tramo se encuentran tres obras maestras absolutas musicales. En primer lugar está Image: una canción empapada de un ritmo perfecto y sensualidad de niveles altísimos. ¡Qué bueno y pegadizo es este tema! Tres minutos y cuarenta segundos de magia. En segundo lugar, Death & Romance, que concentra la mayor fusión de sonidos junto a la voz de Mica. Es también la canción que nos lleva de lleno a ese nuevo mundo sensorial orquestado por Magdalena Bay. Ah, y menuda genialidad la transición entre este tema y el siguiente. Si parecía que la producción del dúo había llegado a un nivel alto, en Fear, Sex va más allá… Un tema que nos estruja la mente con su amalgama de sonidos estratosféricos.

Nos introducimos en el centro del disco y nos preguntamos: ¿esto va a seguir a tan buen nivel? Efectivamente, pero con una vertiente algo distinta con pinceladas melancólicas. Vampire In The Corner es uno de los temás más desgarradores que componen el disco; al siguiente tema (Watching T.V.) lo rodea una sombra de misterio que recuerda mucho a lo que hicieron en Mercurial World, y Tunnel Vision es un tema que, para concluir, libera toda la carga acumulada en las dos canciones previamente mencionadas. Soberbio.

En la siguiente sección del disco, tanto la voz de Mica como la estupenda producción, desprenden un alma colorida: Love Is Everywhere es una de las mejores canciones de todo el disco: posee una apariencia a priori diferente al resto del álbum, pero encaja a la perfección en el mismo por ese aroma a otra dimensión. Feeling DiskInstered? se siente como una transición a otras capas del disco (y así es) que se encuentra en That’s My Floor: uno de los temas más guitarreros del disco con un repertorio de sonidos que pueden recordar a Melody’s Echo Chamber.

Ya vamos llegando al cierre, y nos alzamos junto a Imaginal Disk en el culmen de todo el álbum; aquí todo lo que hemos ido escuchando se eleva aún más. ‘Cry For Me’ posee uno de los arranques más contagiosos y brillantes en una canción de este año, y qué decir del piano que envuelven al tema…Elegancia de alto nivel que incluso recuerda en su desenlance a ABBA. Angel On A Satellite nos va dejando caer que estamos al final del trayecto: un tema pausado pero lleno de un sentimiento único. Y ahora sí, el disco concluye con The Ballad of Matt & Mica que sirve como nexo perfecto con todo lo escuchado previamente ; aquí hay mucha energía y corazón.

En definitiva, Imaginal Disk reúne lo mejor de Magdalena Bay pero yendo a otra dimensión plagada de magia. Sin duda estamos ante uno de los mejores discos, no sólo del 2024, sino de los últimos años. Un trabajo plagado de personalidad, capas y que siempre sorprende a medida que se avanza entre sus 15 canciones. Todo fluye a las mil maravillas. Pasen y escuchen un disco que es un trayecto por el que uno siempre va a querer perderse entre sus maravillosas letras y rompedores sonidos.

Escucha aquí Imaginal Disk de Magdalena Bay