Magick Brother & Mystic Sister – TAROT Part II

«Cada momento de la vida tiene su banda sonora. A veces depende de las circunstancias y del entorno. en nuestro caso siempre desde lo underground y a contracorriente» (MB&MS)

A diferencia de otros países donde la actividad musical y sus géneros son ampliamente diversos y prolíficos, en España hay ciertos tipos de música que no suelen ser muy comunes. Cuesta encontrar los porqués. Parece ser que nuestro país es bastante precario para generar formaciones propias como las que aparecen constantemente en los mercados anglosajones, en las esferas escandinavas y germánicas o entre otras zonas de gran influencia sonora. Sería motivador analizar las razones.

Curiosamente hace escasos días cayó en mi manos un disco español que me dejó completamente perplejo. Me refiero a Magick Brother Mystic Sister, según ellos abreviado como MB&MS. Se trata de una agrupación barcelonesa cuyo eje creativo está compuesto por Eva Muntada (piano, sintetizadores, órgano, mellotron y voz) y Xavi Sandoval (bajo y guitarras). Junto a ellos colaboran otros músicos como Alejandro Carmona (batería), Tony Jagwar (sitar, guitarras), Glenn Brigman (voz), Didac Ruiz (percusiones) y Maddy Gray (voz en off). En anteriores trabajos han colaborado Marc Tena (batería y voz) y Maya Fernández (flauta).

¿Por qué mi perplejidad? La respuesta es simple. El sonido de MB&MS es ajeno al tiempo musical que suele imperar en España. Más bien representa una inhabitual regresión a un espacio que explora lo incorpóreo a través de un viaje místico repleto de experiencias psicodélicas, vibraciones underground, percusiones tribales, teclados cósmicos y una simbología misteriosa que conecta con lo más profundo del ser y su multiplicidad. Todo ello constituye un pack hiperdimensional poco común en las ofertas y audiciones nacionales.

«Magick Brother Mystic Sister toma su nombre de la canción ‘Mystic Sister / Magic Brother’ compuesta en 1970 por la formación psicodélica Gong, una de las bandas más referenciales de aquella época» (MB&MS)

Tarot Part II es el nuevo álbum de esta curiosa banda que rompe nuestra marcada tradición nacional. Consta de once pistas y fue lanzado a finales de 2024 por la compañía discográfica Sound Effect Records. Representa la continuación de su anterior trabajo Tarot Part I (2022) compuesto también por once pistas. Ambos discos conforman 22 tracks compactos que se asocian a los 22 Arcanos Mayores del Tarot, esa antigua cartomancia que permite obtener el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, así como alcanzar diversos estados emocionales y acceder a las dimensionales ocultas de la inconsciencia.

Recordemos que el Tarot se utiliza en las prácticas interpretativas, nigromantes, espirituales, ​semióticas​ y psicológicas en diversas culturas y épocas, incluso actualmente. Su uso vinculado al pueblo romaní,​ se asocia también a la psicología analítica de Carl Jung a fin de acceder al conocimiento absoluto del inconsciente.

«Las cartas del Tarot pueden tener múltiples interpretaciones, cada personaje tiene su simbolismo, representa una acción y posee características esenciales, como los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire), los colores, etc., un lenguaje visual difícil de expresar con palabras. De ahí tomamos la inspiración y la trasladamos al plano musical a través de la intuición» (MB&MS)

Estructuralmente el álbum describe el significado de estas once cartas expresadas musicalmente bajo una mixtura de dream-prog, psicodelia, cosmic jazz, magic folk y space rock. Esta amalgama de estilos diferenciales sigue la tónica de su antecesor álbum Tarot Part I pero con evocaciones más instrumentales. Cuando escuchas Tarot Part II diversas sensaciones se abren libremente. Es una especie de catarsis. La portada del álbum define por sí misma el contenido que alberga.

En la cabeza, por ejemplo, se cristaliza ese sonido lisérgico que embriagó gran parte de los legendarios años 60 y 70, y que dio lugar a múltiples formaciones como Gong, Nektar, Ash Ra Tempel, Faust, Amon Düüll, CAN, Neu… y a movimientos artísticos como la Beat Generation, el Krautrock, la escena de Canterbury, etc…) Tomando como herencia toda esta coyuntura y significados, Magick Brother Mystic Sister, ha sabido dar forma a un cosmos sensitivo que permite cruzar las puertas dimensionales tal como hacían las sabidurías antiguas para comunicarse con lo intangible.

El plástico progresista enciende sus motores con Strength, un combustible de profunda energía para afrontar las distintas realidades que nos aguardan. Sónicamente se expresa a base de mellotrones, acústicas refinadas y voces frondosa que cubren un fuerte misticismo. Seguidamente toma forma The Hanged Man, pieza clave donde la percusión establece un fluido tribal que transporta a las lejanas civilizaciones del Popol Vuh, el libro sagrado de los Mayas.

Acto seguido se manifiesta The Unnamed Arcane (El Ahorcado), un folk cósmico que a través de su ventisca cósmica nos arrastra a los lapsos remotos de Tangerine Dream, Klaus Schulze o Steve Roach. Como símbolo invita a tomar distancia de ciertas situaciones y a contemplar la realidad desde un punto de vista diferente.

Tras el paso de esa rítmica motorik, asistimos a Temperance, la inevitable levitación melódica que invita a encontrar el balance espiritual y a conectar con la abundancia en tu vida. Es una pista que refleja esas cadencias efervescentes y resonancias analógicas que nos temperan ante las amenazas que nos antepone la vida y nos permite afrontar a The Devil, el hálito oscuro que trata de devorar nuestras fortalezas y engullirnos, pero al mismo tiempo libera los deseos reprimidos y las culpas hacia una deseada liberación. La pista tiene marcadas reminiscencias a Eloy, la banda germana de rock progresivo cuyo nombre proviene de la novela La máquina del tiempo de H.G. Wells.

Superado el diablo, penetramos en The Tower, cinco minutos de psicodelia ácida que rememoran los mejores tiempos de Gong. Alucinaciones, paisajes etéreos, secretos ondulados, fulgores espaciales que cruzan el backgroud sonoro junto a las cristalinos arpegios que descienden como lágrimas de líquido floydiano. The Tower es un mundo lleno de magia y visiones, un avatar de insondable sonoridad, representa el derrumbe imprevisto de las estructuras existenciales que carecían de la firmeza necesaria para atravesar las tormentas. De ahí que la torre debe derrumbarse para volver a construirla con una estructura más sólida que la anterior.

«La música debe contener algo mágico y evocar imágenes, sensaciones Y emociones… DEBE capturar las atmósferas que imaginamos. sintonizar con esa inspiración es utilizar temas relacionados con la magia Y el mundo de los sueños» (MB&MS)

The Moon es un cúmulo de emisiones armoniosas que generan un estado letárgico de apacible quietud, protección y reconexión con el mundo interior, es decir, es una pista que deja fluir las emociones endógenas hacia la conciencia. Musicalmente recuerda la cadencia progresiva de Carol of Harvest, considerada la mejor banda de folk prog de los 70.

Con The Sun alcanzamos la plenitud del brillo ante el mundo, ese resplandor fulgurante del astro rey que simboliza el origen de la luz y la vida, así como la conquista de las propias acciones. Musicalmente es un reflejo progresivo de bandas como Camel y Caravan. Las voces y el bajo marcan al unísono el protagonismo rítmico. En cierto momento surge el fino punteo de la guitarra eléctrica hasta que el sol oscurece su resplandor para dar paso al siguiente arcano.

The Judgement es un folk prog ideal para saborear la calidez de las cosas y alejarse del ruido mundano. Mellotron, cuerdas acústicas y sitares se conjeturan para tejer una textura que representa ese momento existencial donde tienen que tomarse decisiones, escuchar el interior y contemplar la sensata pugna ante la razón y la emoción. Un tema precioso de corte hippie que evoca ese tiempo bucólico de peace and flower, meditación y trascendencia.

Finalmente llegamos al final de viaje, el lugar donde todo empieza, se ejecuta y se cierra. The World es ese bálsamo reconstituyente ante el espanto de la conjetura urbana. El refugio para las almas torturadas y el espacio para encajar el dolor, los retos y las superaciones personales. Se trata de una larga pieza donde la instrumentación de cariz hinduista toma la relevancia ofreciendo una mística de hondo ascenso nirvánico.

En definitiva, puede afirmarse que la música de MB&MS se basa en la libertad creativa vinculada al underground y a las contraculturas que permitieron el conocimiento de múltiples realidades al unísono de abrazar mitos y aspectos que marcaron la dinámica de otras culturas más espirituales. Lamentablemente hoy en día asistimos a una realidad distinta, que ciega estas capacidades en pos a lo artificioso, a la vaciedad y a un desmedido materialismo.

Tarot Part II es un disco brutal, uno de esos que facilitan el arte de la reflexión, del autodescubrimiento e ir más allá de lo mundanamente corriente. No estamos pues ante un disco primario, de instintos básicos, donde la interacción con la música estriba en cantar los estribillos en la ducha, mover el esqueleto en la disco o tomarse unas copas mientras tomas unas cervezas con los compis. Tarot Part II supera todo eso y más. Hay que estar predispuesto hacia lo desconocido, tomar distancias y entronarse en la intimidad para disfrutar de sus matices y flechazos sensitivos, a veces progresistas y ensoñados, en otras mágicos y electrónicamente multi espaciales.

Por desgracia, no aprendemos de lo que otros han vivido. Seguimos machacando muchos de los valores y conceptos que marcaron los 60 y 70 que, innecesariamente, se han diluido dentro de las tripas de un sistema que busca disipar cualquier atisbo de conciencia y pensamiento crítico. Pero la música no es tan solo un cúmulo de armonías sonoras, sino también un multilenguaje que permite pensar y sentir, transmitir ideas para evolucionar hacia mejores estados de equilibrio y armonía. Los discos de Magick Brother Mystic Sister consiguen lanzarnos a ese viaje de incansables exploraciones. Los que vivimos aquellos frenéticos 60 y 70 sabemos de lo que hablamos…