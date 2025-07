Manic Street Preachers – Critical Thinking

«El fracaso está arraigado tanto como el éxito. La realidad es un declive controlado» (NICK WIRE)

Hay discos que no pueden pasar de largo, como es el caso de Critical Thinking de Manic Street Preachers. Se trata del decimoquinto álbum de estudio de la banda, lanzado el 7 de febrero de 2025. Es un trabajo son grandes temas aunque ciertas críticas lo sitúan lejos de aquellos álbumes anteriores donde la banda arrasó. Este nuevo trabajo sigue manteniendo una esencia y estilo únicos. Su contribución radica en hacernos recapacitar sobre la presión social, la autocensura y la necesidad urgente de una identidad perdida, temas tendencia de nuestra sirtuacion actual.

El álbum consta de 12 pistas y cuenta con la colaboración especial de Lana McDonagh en los coros de la canción Hiding in Plain Sight. Además, intervienen James Bradfield (voz principal, guitarra, teclados), Sean Moore (batería, percusión), Wayne Murray (guitarra, coros), Gavin Fitzjohn y Nick Nasmyth (teclados), Anne Sexton (sleeve notes), Bernard Kane (cuerdas) y Nicky Wire (voces, guitarra, bajo, teclados, art direction). En cuanto a los aspectos técnicos de sonido cabe mencionar a Jack Boston (ingeniero adicional), Matt Colton (masterización), Caesar Edmunds (mezcla en las pistas 2, 4), Dave Eringa (mezcla en las pistas 1, 3, 7, 8, 11, 12), Tom Lord-Alge (mezcla en las pistas 5, 6, 9, 10), Dave Eringa, Loz Williams (productor, ingeniero). La fotografía de la portada es obra de David Hurn.

HURGANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Empezamos fuertes con Critical Thinking, el tema principal del álbum. Clama por un pensamiento crítico en un mundo dominado por lo artificial y virtual. La canción repite la pregunta ¿Qué pasó con tu pensamiento crítico?, lo que sugiere una frustración y preocupación por la falta de análisis y evaluación objetiva. La letra también menciona a « J. G. Ballard Once Took A Stand», lo que indica una crítica a la globalización y la cultura consumista. J.G. Ballard fue un escritor británico conocido por sus novelas sobre la tecnología, la sociedad y la psicología humana.

Decline & Fall es un himno brit pop que habla de nostalgia, decadencia y belleza en un mundo en declive. La canción habla de encontrar un lugar donde pertenecer y celebrar los pequeños milagros que aún existen. Hay que aprovechar el pasado para impulsarlo hacia el futuro, mientras aceptamos y abrazamos un declive controlado: «Sé que nuestro tiempo llegó y se fue. Ahora abriremos un camino y volveremos a brillar».

Brushstrokes Of Reunion, agrupa una meditación sobre la conexión emocional y la comprensión profunda entre dos personas. La letra describe la verdadera esencia de alguien a través de su arte y su dolor. La composición está tocada bajo tonalidades emotivas y contemplativas. Ayuda a entender a los demás y a nosotros mismos: «Ahora sé que el dolor ha llegado a su límite final».

Hiding In Plain Sight es un tema cantado por Nicky Wire. Habla de la melancolía y la búsqueda de la equivalencia. Al mismo tiempo, aborda temas relacionados con la percepción, la verdad, la existencia y la lucha interna. La expresión «hiding in plain sight» (escondiéndose a plena vista) sugiere que las respuestas, las verdades o los aspectos importantes de uno mismo están presentes, pero son ignorados o no reconocidos por la sociedad o por uno mismo: «El amor se esconde, el odio se muestra. Mantén las cortinas corridas todo el día. El espejo es una trampa que salva. O una deuda que te hace pagar».

People Ruin Paintings reflexiona sobre la relación entre la obra de arte y la influencia humana. Las pinturas y el arte pueden ser ideales o perfectas en su forma original pero la interacción humana —con sus acciones, interpretaciones y corrupciones— las alteran y a veces las arruinan: «He mirado un millón de ojos. Todos terminan muertos y destruidos. Simplemente no me importa el encuadre. Porque la gente siempre arruina las pinturas».

Dear Stephen puede entenderse como un lamento o intento de comunicación con alguien que ya no está, o con una parte de uno mismo que ha sido herida. Refleja la sensibilidad del grupo hacia temas de angustia y la vulnerabilidad humana, presentes en muchas de sus composiciones. Es una oda que habla sobre la influencia que los objetos triviales pueden ejercer sobre uno mismo.

Being Baptised considera lo que significa unirse a una comunidad o aceptar una creencia, promoviendo la idea de una autenticidad personal y un cuestionamiento crítico de las tradiciones. El track puede interpretarse también como una celebración de la independencia de pensamiento y la búsqueda de una verdad propia: «Puedo cerrar mis ojos, volver al principio y escuchar el ruido en la ciudad que la lluvia intentó destruir».

My Brave Friend es una deliberación sobre la conexión emocional y la empatía hacia alguien que ha estado pasando por un momento difícil. La pista describe conversaciones pasadas con un amigo y cómo ha estado luchando. Según la banda está dedicada a Jim Fletcher, ex-gerente de Manic Street Preachers que falleció en 2011. Nicky Wire reveló: «¿Alguna vez has caminado entre las gotas de lluvia? ¿Y perdiste el control de todos tus sentimientos? ¿Alguna vez has visto un cielo tan azul? ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo? (…) Luchaste tan duro hasta el final. Así que navega lejos, mi más valiente de los amigos».

Out Of Time Revival cuestiona el estado actual de la sociedad, el momento en que vivimos, y si todavía es posible hacer una diferencia. Es un llamado al despertar, a no dejar que las cosas se vuelvan irreversibles, y a recuperar el impulso perdido.

Deleted Scenes trata sobre la presión de las redes sociales y la importancia de la introspección: «Me temo a mí mismo más que a cualquier otra cosa, al poder que tengo a mi alcance». Reflexiona sobre la naturaleza de la memoria y la historia, cuestionando qué se recuerda, qué se olvida y quién decide lo qué permanece en la narrativa oficial y personal. La canción puede interpretarse como una crítica a la superficialidad de las historias oficiales y una celebración de la memoria individual y sus lagunas: «Me dicen que soy un símbolo del pasado. Pero ¿no era un rey construido para perdurar antes de que los muros de mi castillo se derrumbaran (…) Prefiero el espejo a la pantalla. Me ayuda a entender lo que siento. Es un homenaje a lo que pudo haber sido».

Late Day Peaks puede interpretarse como una meditación sobre momentos de claridad en tiempos de incertidumbre, o sobre la percepción de los eventos que marcan el final de un ciclo. La letra invita a reflexionar sobre cómo interpretamos los picos y valles de nuestra experiencia, y cómo esos momentos finales pueden ser tanto reveladores como desafiantes: «Aparta tu mirada mientras los cines mueren. No hay vergüenza en un mundo más pequeño (…) Un solo pájaro canta una dulce canción antigua. Un sonido apropiado para un mundo tan equivocado».

OneManMilitia plantea la autocensura y la vulnerabilidad. Es un cántico a la autonomía personal y a la resistencia frente a la dominación, destacando la fuerza que puede tener un individuo que se mantiene firme en sus convicciones y lucha por su libertad: «No sé a favor de qué estoy, pero sé contra qué estoy. Estoy harto de muerte de los hombres, estoy aburrido de muerte de mí mismo. Estoy harto de las narrativas, he terminado con las disculpas. Estoy harto de las conspiraciones, la verdad es una enfermedad muerta. No puedo respirar cuando odio tanto, voy a quemar todas mis malditas banderas».

CONCLUYENDO

En resumen, Critical Thinking es un álbum que muestra la capacidad de Manic Street Preachers para reflexionar sobre temas actuales y universales. Aunque el álbum tiene sus momentos de nostalgia y clichés brit pop, también cuenta con canciones que destacan por su profundidad y significado. Se trata de un disco que invita a la reflexión y al pensamiento crítico, y que seguramente será apreciado por los fans de la banda. En general puede decirse que el álbum se enmarca en un contexto de crítica social y reflexión sobre la condición humana. Las letras de las canciones exploran temas como la nostalgia, la identidad y la presión social. Su título es un claro reflejo de lo que precisamente necesita nuestra sociedad: cuestionar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea.