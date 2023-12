Nacida en Pozoblanco, Córdoba, María José Llergó educó su oído mientras escuchaba a su abuelo cantar en el campo, o incluso cantar al campo. Gracias a una beca consiguió formarse académicamente en el Gran Teatro Liceo de Barcelona estudiando canto moderno y jazz, y más tarde, continuó su educación en cante flamenco en la prestigiosa ESMUC, de donde están saliendo unas cantantes bien formadas en este género musical tan importante para la cultura española.

Su primer disco, Sanación (2020), fue prácticamente un recopilatorio de las canciones que había lanzado hasta ese momento. Salió el 31 de enero de 2020, poco más de un mes antes de que nos encerrasen a todos. Casi cuatro años después, el pasado 27 de octubre presentó ULTRABELLEZA (2023), un álbum más largo y que ha dejado más cerrado, centrado y serio. En él consigue adentrarse en nuevos nichos musicales sin arriesgar demasiado saliendo de su hábitat.

El LP comienza con ORACIÓN, literalmente una rogativa que da aires de haber sido grabada en cinta. De fondo se puede escuchar música sacra, apuntando a que quizás haya sido grabado en una misma iglesia. Continúa con APRENDIENDO A VOLAR, tema centrado en un beat que recuerda a las pulsaciones de un corazón. Al principio se escucha el sonido, en forma de sample rítmico, de un cassette abriendo y cerrando. Continúa la voz, y luego un piano a medida que escuchamos versos que declaman frases como: “Si cada vez que gano me pierdo”. LA PUERTA ESTÁ ABIERTA se pone interesante cuando hace uso de un órgano. También nos brinda cuerdas frotadas como el violín, instrumento en el que la artista también tiene formación y sobre el que firma los créditos como instrumentalista.

En SUPERPODER se nota la participación en la letra y producción del dúo JUNO, formado por Zahara y Martí Perarnau IV. Utilizan su particular biblioteca de sonidos de percusión y sintetizadores. En esta letra, Llergó hace referencia a sus comienzos en la carrera artística sin recursos económicos: “Los ceros de mi cuenta no son heredados / Yo sola, cantando, los he ganao”. Es la canción que más fuerza y tensión mantiene juntando esos elementos sonoros con la lírica: “Aprendí a llorar cantando / Aprendí a cantar llorando / Juntas estamos cambiando / Lo feo de este mundo malo”.

VISIÓN Y REFLEJO es otro tema con la participación de JUNO. Es difícil no darse cuenta, especialmente si has escuchado el disco lanzado por ellos este mismo año, _BCN747 (2023). Más concretamente, el comienzo recuerda al tema _Anikillación. Además, también mantiene un discurso negativo sobre esta sociedad: “Y por si el mundo se muere / Y por si el mundo se acaba”. Estas palabras casan perfectamente con sus autores. Lo interesante de esta canción viene en su ecuador, con la inspiración ravera con la que Zahara se ha obsesionado desde su aclamado y respetado álbum PUTA (2021). Aquí traslada su visión a través de un tono donde da reflejo de su angustia y enfado, la canción da una tensión, y, con ello, consigue trasladar un agobio. En la letra combina diferentes elementos poéticos bien unidos, pero sin ser pretenciosos como el incienso, la mirra, la hoguera, una bruja, la llama, la era, el dragón, la sangre o el diablo.

La canción homónima del disco, ULTRABELLEZA, da lugar a lo que parece un interludio orquestal en el que la artista cordobesa nos brinda una charla de educación sexual espiritual, e inclusiva con el colectivo LGTBI: “Sea como sea tu forma de amar / Bendito sea el que ama, ¿qué más da?”. Esta vez compuesta y producida junto a Antonio Narváez –al dúo anteriormente mencionado no me lo imagino en esta construcción compositiva–, la canción funciona como transición hacia el siguiente tema, más aflamencado, titulado como NOVIX, donde María José presume de tener un novio y una novia.

Para alejarnos un poco de un disco más marcado por el pop, el R&B o lo folclórico nos deja una canción más urbana: JURAMENTO. A esta la acompañan instrumentos de viento metal. Sigue otra también rapeada: MALAHE, en la que produce ODDLIQUOR, de forma más electrónica con toques de PC Music. Es la parte más interesante y disruptiva del elepé. Para continuar el enfado, en LO QUE SIENTO, nos dice de manera abierta su perspectiva desde el escenario y su implicación emocional para trasladar sus mensajes a través del arte y la posición pública que conlleva dedicarse a ello: “Estoy rompiéndome en el escenario / Mientras el mundo entero está mirando”.

Para ir finalizando encontramos su parte flamenca, con RUEDA RUEDA o LO QUE SIENTO, y para su desenlace nos deja esta divertida canción flamenca tan influenciada por el sonido árabe, LUCHA. El protagonista de ella es, otra vez, el empoderamiento femenino: “Corre como una niña / Gana como una / Pelea como una chica / Lucha, lucha, lucha”.

Para concluir, es un buen disco dentro de la producción conectando a autores y productores que vienen de distintos espacios. De manera amplia tenemos, por un lado, a Zahara y Martí Perarnau IV, que vienen del pop español, pero en su repertorio podemos encontrar visitas hacia otros géneros como las coplas, y también otros menos ibéricos como el techno o el reggaetón. Por otro lado, la implicación de Antonio Narváez, recurrente agente en la discografía de DELLAFUENTE, influenciado por el flamenco, el R&B y la electrónica. El trabajo de los 3, obviamente con el liderazgo de María José Llergo – junto a otros productores que firman las 4 últimas pistas –, consiguen unir muy bien el punto de vista actual de la cantaora donde habla sobre su carrera musical, la humildad, alguna pequeña posición reivindicativa social y la fe.

Este álbum no consigue visualizar su potencia vocal, ya que Llergó podría llegar más lejos y estamos seguros de que su voz ganará mucho directo. ULTRABELLEZA (2023) está más pensado desde el potencial lírico que desde el sonoro. Consigue dar significados curiosos a estas composiciones y se ha atrevido a saltar a otros pequeños espacios artísticos sin salir mucho de su zona de confort. Funcionará dentro del público indie, en su tierra natal, en algunos espacios comerciales, y también, en Cadena Dial.

