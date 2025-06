«Rollo, decadencia y sastrería exquisita como no se había visto en Inglaterra desde la restauración de Carlos II. Éramos jóvenes, ricos y hermosos, y la corriente –creíamos– iba a nuestro favor. Por supuesto, íbamos a cambiarlo todo, pero, sobre todo, íbamos a cambiar las normas. A diferencia de nuestros padres, no tendríamos que renunciar a nuestro hedonismo juvenil a favor del loco mundo de los adultos» (MARIANNE FAITFULL, 1967)

Todavía recuerdo aquel temazo homónimo que Marianne Faithfull (1946-2025), publicó como éxito abanderado de su álbum Broken English (1979). Desde entonces han pasado 46 años, y con ellos la triste noticia de su fallecimiento en Londres el 30 de enero de 2025. Tenía 78 años de edad.

Burning Moonlight es, por tanto, un EP homenaje a Marianne y a su extraordinaria carrera. Se ha publicado a través de Record Store Day en vinilo de edición limitada. Se grabó a lo largo del año anterior a su fallecimiento (2024). Consta de 4 canciones, dos temas originales (Burning Moonlight y Love Is) y dos versiones (Three Kinsmen Bold y She Moved Thru’ The Fair). Todos conmemoran la última despedida de la musa más rebelde del Swinging Sixties, una revolución cultural impulsada por la juventud y que tuvo lugar en el Reino Unido a mediados y finales de la década de 1960, enfatizando la modernidad y el hedonismo amante de la diversión, con Londres como su centro, por lo que también se denominó Swinging London.

Como disco Burning Moonlight trata sobre la soledad, la resiliencia y la aceptación de uno mismo. Todas las piezas muestran la fragilidad vocal de una mujer de edad avanzada pero que mantiene con fuerza a sus espaldas una existencia bien vivida. El álbum ha sido producido por Head, cuyo nombre real es Howard Bullivant, ingeniero y productor británico conocido por su larga colaboración con PJ Harvey, Yoko Ono, Thom Yorke, Massive Attack, Nick Cave, Paul Weller… Es también el fundador del estudio de grabación The Icehouse. La ilustración de la portada es obra del artista australiano David Frazer. Se basa en una iconografía inspirada en el romanticismo pictórico de Caspar David Friedrich y su obra El caminante sobre el mar de nubes. En ella se refleja la silueta de espaldas de Marianne apoyada en su bastón frente a un bosque tenebroso incendiado por la luna llena, simbolizando el inicio de un viaje misterioso y abisal.

«Estoy muy contento de haber encontrado un momento en el que Marianne se sintió capaz de escribir y cantar de nuevo. Cuando me pidió que produjera estas canciones, todos sabíamos que su salud lo había complicado todo, pero, fiel a su estilo, perseveró, y creo que pudimos tomar una nueva dirección, algo que siempre se esforzó por hacer a lo largo de su dilatada carrera» (HEAD)

Conjuntamente al valor emocional y simbólico que personifica este lanzamiento, Burning Moonlight destaca al mismo tiempo por su cuidada producción y sensibilidad. El proceso de grabación fue íntimo y pausado, con sesiones espaciadas debido al estado de salud de Marianne, pero impregnadas de una atmósfera de respeto y admiración hacia su figura. Cada toma vocal, cada arreglo instrumental, fue concebido como un homenaje a su leyenda. El EP ha sido recibido con gran cariño por sus incondicionales seguidores, quienes han apreciado la calidad musical de las nuevas canciones y el carácter íntimo del trabajo. Burning Moonlight es un adiós tranquilo y reflexivo, donde Marianne Faithfull, bajo su voz frágil pero firme, ratifica su personalidad artística y humana.

«Tras lamentar la pérdida de Marianne, nos complace anunciar el lanzamiento de estas canciones, en las que ella trabajó durante el año anterior a su fallecimiento. Marianne vivió para crear e interpretar música; era su motor y nunca se detuvo. Hasta el final, esperó con ilusión este lanzamiento que ahora completa y celebra su notable carrera artística» (NICHOLAS DUNBAR, HIJO DE MARIANNE FAITHFULL)

Las cuatro nuevas grabaciones de Burning Moonlight están tienen sus raíces creativas en los dos primeros álbumes de Marianne, lanzados simultáneamente hace 60 años, el 15 de abril de 1965. Todas ellas conforman una conmovedora balada de resiliencia y aceptación inspirada en el verso inicial de su sencillo debut, As Tears Go By, la famosa composición de Mick Jagger y Keith Richards. Setrata de una balada melancólica que refleja la sensación de pérdida, nostalgia y la inevitable transición del tiempo. La letra expresa la tristeza que acompaña a los cambios y a la experiencia de crecer, enfrentándose a la fragilidad de la vida y las emociones humanas. La canción transmite un tono de resignación y aceptación ante las lágrimas y las dificultades que surgen con el paso del tiempo y las circunstancias de la vida. La interpretación de Marianne Faithfull, aunque no fue la original de los Rolling Stones, ha aporta una sensibilidad única a la canción, en línea con su estilo introspectivo y emocional, convirtiéndola en una pieza atemporal.

El disco arranca con Burning Moonlight. Le sigue Love Is, un homenaje a su sonido pop de los 60, escrito junto a su nieto Oscar Dunbar. La cara 2 del EP reconecta a Marianne con su pasado folk con Three Kinsmen Bold, una canción tradicional que aprendió de su padre Glynn Faithfull. Y cierra el disco con una nueva interpretación de la tradicional She Moved Thru’ The Fair, un clásico con innumerables versiones realizadas por multitud de artistas. Analicemos con mayor detalle las cuatro canciones que configuran este álbum póstumo…

Burning Moonlight, tema de arranque, forma parte del álbum del mismo nombre. Presenta una atmósfera introspectiva y algo melancólica, característica del estilo de Faithfull. La letra evoca temas de introspección, pérdida y deseo, utilizando la metáfora de la luz de la luna que arde para simbolizar momentos efímeros y brillantes pero difíciles de mantener. La música, con tonos suaves y una voz emotiva, refuerza ese sentimiento de nostalgia y reflexión sobre experiencias pasadas o relaciones que dejan una marca imborrable. La interpretación de Faithfull aporta una sensibilidad que conecta con el oyente en un nivel profundo, transmitiendo tanto vulnerabilidad como fuerza: «Estoy caminando en fuego, quemando la luz de la luna. Quemando la luz de la luna para sobrevivir, caminar en fuego es mi vida (…) Estoy caminando a través del fuego y nadie puede saberlo, aunque amo la luz».

Love Is es una canción que refleja la profundidad emocional y la sensibilidad de Marianne Faithfull, caracterizada por su interpretación íntima y evocadora. En esta pieza ella explora las complejidades del amor, tanto su belleza como su vulnerabilidad, en un tono melancólico y reflexivo. La melodía suave y la instrumentación minimalista permiten que la voz de Marianne, llena de matices y sinceridad, transmita la intensidad de sus sentimientos. La letra sugiere una visión del amor como una fuerza poderosa, que puede ser tanto sanadora como dolorosa, dependiendo del contexto y las experiencias personales. En conjunto, Love Is es una oda a la naturaleza multifacética del amor, envuelta en la estética sobria y emotiva que caracteriza gran parte del trabajo de Faithfull en Burning Moonlight: «El amor está donde lo dejas. El amor está donde lo encuentras. Si pudiera creerlo, me quedaría detrás de él».

Three Kinsmen Bold es una canción que forma parte del álbum Burning Moonlight (2005). La canción tiene un tono narrativo y folk, característico del estilo de Faithfull en ese período, con influencias de canciones tradicionales y un aire melancólico. La letra relata la historia de tres parientes valientes, probablemente en un contexto de tradición oral o folclórica, que enfrentan desafíos o situaciones peligrosas. La narrativa puede interpretarse como un homenaje a la valentía, la lealtad familiar o la tradición de contar historias heroicas en la cultura popular. El estilo musical, con guitarras sencillas y una interpretación emocional, refuerza la sensación de nostalgia y respeto por las historias antiguas. La forma en que Faithfull entrega la canción transmite una sensación de cercanía y autenticidad, invitando al oyente a reflexionar sobre el valor de la familia, la historia y la memoria cultural: «Afligido está mi corazón. No tengo amante ahora. Desde que la mano mortal me separa».

She Moved Thru’ The Fair es una canción tradicional irlandesa que ha sido interpretada por numerosos artistas a lo largo del tiempo, incluida Marianne Faithfull en su álbum Burning Moonlight. La versión de Faithfull aporta una interpretación emotiva y nostálgica, con su característico tono profundo y melancólico. La letra narra la historia de un encuentro entre un cantante y una mujer que pasa por su vida, pero que finalmente se aleja, dejando un aire de tristeza y añoranza. La narrativa se centra en la pérdida y el recuerdo, con una atmósfera de misterio y belleza. La melodía tradicional irlandesa, combinada con la interpretación sensible de Faithfull, realza la sensación de nostalgia y la universalidad del amor y la separación.