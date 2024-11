Marilyn Manson – One Assassination Under God Chapter 1

«Cuando todos tus deseos son concedidos, muchos de tus sueños son destruidos» MARILYN MANSON

Más allá de las acusaciones a la persona de Brian Warner como lìder de Marilyn Manson, el arte como tal nunca debería verse mezclado en la personalidad y vida de un artista. El mundo del arte debe evaluarse conforme a los cánones estéticos y lejos de lejos del mundanal ruido de los criterios éticos y morales. Como ejemplo podemos citar al pintor barroco Caravaggio que fue un camorrista y homicida, sin embargo, pintó diversas bellezas pictóricas que están colgadas en los más importantes museos del mundo. Como este ejemplo, muchos más.

Aclarado este polémico tema, cabe decir que el nuevo disco de Marilyn Manson es una joya, muy diferencial de otros trabajos más duros. Se nota que la banda ha querido tomar una dirección distinta e innovar su sonido aunque manteniendo siempre ese espíritu malévolo y desollador.

One Assassination Under God Chapter 1 (Un asesinato bajo el mando de Dios – Capítulo 1), es el duodécimo álbum de estudio de Marilyn Manson y acaba de publicarse este 22 de noviembre de 2024 a través de Nuclear Blast Records. El álbum consta de nueve pistas y es el primer trabajo con Reba Meyers en la guitarra y Piggy D en el bajo. Al mismo tiempo marca el regreso de Tayler Bates como guitarra y Gil Shaoren en la batería, ausentes en el anterior disco, We Are Chaos (2020).

AUTOPSIA DE UN ASESINATO

El disco desgarra su silencio a través de un asesinato bajo el mando de Dios (One Assassination Under God), que se alza como una arma demoledora que rasgas las vestiduras del oyente. Uno tiene la sensación de que está un nuevo perfil del Anticristo. Todo brilla en luz ajena. Las guitarras y la batería bajo un golpeo ahogado. Sobresale la voz y una guitarra solista de fondo con algunos punteos lejanos que claman el dolor y el sufrimiento: «Abre la cortina (…) No hay más sueños que pueda vender (…) Cuando le arranquen las alas a todos los cerdos, solo quedarán monos para volar».

Estamos ya ante el segundo corte, no hay funeral sin plausos (No Funeral Without Applause), así reza sobre la lápida. El tema abraza un estilismo de inflexión decreciente y macabra, que deambula como el acusado ritmo del primer tema. La voz se manifiesta profunda y toma el protagonismo mientras la instrumentación late como un corazón en segundo plano: «La piel es más blanca que un guante quirúrgico. Necesito que alguien me cosa para no sangrar aquello que amo (…) Eres lo único en este maldito mundo que puede llenar este agujero dentro de mí».

Tras el silencio, surge el maligno desde su silencioso escondrijo. Es el despertar de la tercera fiera, el rugir del tormento. La voz desata la execración amenazante y empieza el caos. Riffs pujantes y asfixiados como base y una guitarra solista que ejecuta sus escalados al más puro Robert Fripp. La voz exclama «Quiero que las torres se derrumben. Madres arrojando bebés desde las ventanas de arriba ¿Quién querría despertar si este es su mundo?»

Prosigue la agonía. La dolencia corroe el alma, penetrada y poseída. Estoy tan enfermo como los secretos que hay dentro (As Sick as the Secrets Within), es lo que nos grita la voz que retumba desde los ecos del averno: «Construí esta jaula en la que hemos estado atrapados juntos, pero no recuerdo dónde escondí las llaves». La guitarra, en cierto momento, asemeja la sonoridad de Reeves Gabrels en The Cure.

Los sacrílegos (Sacrilegius) profanan el objeto sagrado. Desgarran sus ropajes y se muestran desnudos ante la biblia negra. Es opulencia del monarca sónico, un temazo rebosante de lujuria, provocación y exceso. El ritmo entona cierto glam sound a lo T Rex. La letras son lanzadas como un missil contra los dogmas: «Deberías haber tratado mejor a tus salvadores. Con las tumbas que dejaste atrás ¿Crees que los ataúdes chismean y todos tus fantasmas son ciegos?»

De repente, se cristaliza la pregunta clave… ¿Acaso morir es el final de todo? Es lo que intrínsecamente plantea con sarcasmos el sexto tema de ese asesinato bajo el mando de Dios. La muerte no es un disfraz (Death Is Not A Costume) se cuestiona… quizás esa muerta pueda ser es la apertura hacia un estadio intermedio al destino final.

Meet Me In Purgatory (Encuéntrame en el Purgatorio) representa esa cadencia intermedia y soberbia que os enmarca entre los extremos. Las guitarras claman su excitación contagiosa. Es el seno del purgatorio, nada brilla, nada quema, es ese estado intermedio entre el azul divino y el llameante infierno, a la espera de ser engullido bajo el perverso sonido de la viscosidad. Se trata de una pista de corte rock y con excelentes estribillos coreables: «Si me expulsan. Quiero que vengas conmigo. Podemos ser uno, en un olvido sin fin».

Es así como llega el momento de izar la bandera roja (Raise the Red Flag) porque «es el instante de golpear a los abusadores y lavar la diana de mi espalda. Mi bandera roja es tu bandera blanca empapada en sangre (…) Los perdedores aman a los mentirosos hasta el día de su muerte». La música empieza suave pero el riff de guitarra desencadena la apertura de las sirena y las alarmas. El tema es brillante o atroz a medida que va empapando tus oídos. La revuelta ha iniciado su sed de sangre.

Y llegamos al final del asesinato bajo el mando de Dios, de ese sacrificio definitivo que representa ser la pista de cierre, Sacrifice Of The Mass: «Comienzan los últimos ritos. La tierra se abre de par en par. Puedo escuchar la voz de mi madre. Es hora de decir adiós (…) Dile al abismo que deje de mirarme (…) Cuanto más grande es la estrella más violenta es su desaparición (…) Estoy listo para el viaje final …»

EL ÚLTIMO ADIÓS

Dicen que los finales son crueles porque es donde todo deja de ser, donde el sonido se apaga y la deflagración abandona su combustión. Terminar con el asesinato bajo el mando de Dios supone consumar el acto decisivo, un extenso recorrido por emociones, reflexiones y sonoridades que dejan gratamente perplejo al oyente.

Si bien es cierto que este nuevo álbum ha perdido aquella eléctrica pujanza de los primeros trabajos de Marilyn Manson, esta nueva acústica aporta una melosidad diferencial, más novedosa y distinguida pro en su fondo sigue marcando esa maliciosidad tan inherente en la banda.

Los nueve temas construyen una gesta auditiva de magnificencia, sin fisuras que destacar, siendo por tanto un disco que envuelve una liturgia conocida pero bajo el manto de una desconocida arquitectura sonora muy distinta. La instrumentación no destaca en primeros planos, se nota asfixiada adrede, a fin de configurar diferencia y envolver los terribles mensajes del Anticristo Warner. La voz atiza como un látigo atronador. One Assassination Under God Chapter 1 es, en definitiva, un trabajo excelente, aunque su portada podría ser, sin duda, muy mejorable.

Obviamente cabe señalar que el título del álbum, One Assassination Under God – Chapter 1, apunta a que se lanzará una segunda parte que esperemos sea tan intrigante y novedosa como la presente.

Escucha aquí el disco de Marilyn Manson, One Assassination Under God – Chapter 1