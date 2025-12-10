Siempre termina saliendo el sol, no hay corazón roto que no vuelva a enamorarse. Si no que se lo digan a Ana Legazpi, voz de Marlena, el dúo que forma junto a Carolina Moyano. A mediados de noviembre publicaron su tercer trabajo, La victoria, un EP que marca el comienzo de una nueva etapa.

Bajo Universal Music Spain, compañía con la que acaban de firmar, se desmarcan del desamor que dominó 1000 primeras veces (2023) y Entre cuatro paredes y una verdad (2024) para abrazar un amor tranquilo y profundamente correspondido.

La victoria celebra las pequeñas conquistas de lo cotidiano. Las que no salen en ninguna película, pero te sostienen la vida. Es el triunfo de encontrar a la persona correcta con quien jugarse todo en cada rincón: en el bar donde siempre pedís la misma cerveza con unas bravas o con unos nachos con guacamole cuando queréis innovar.

En un momento en el que está de moda la soltería, Marlena apuesta por el amor que se muestra sin miedo, ese que te transforma desde la raíz: «cómo has llegado hasta aquí / de dónde coño has salido / me has obligado a sentir todo lo desconocido». Es la victoria que da nombre al disco, una canción compuesta junto a Fito Robles (Siloé). Un flechazo que llega de frente, sin avisar, y te cambia para siempre, reorganizando tu vida.

En Pies sin plomo, ese amor confiado se vuelve aire. La canción habla de entregarse sin reservas porque no existe la amenaza y también de ese vértigo que ven desde fuera, como cantan en “ten cuidadito con la boca del lobo / eso me dice el que no sabe de ti”. Hay algo dulce en esa reivindicación: cuando amas de verdad, el ruido externo deja de importar. La relación se convierte en un refugio al que nadie más tiene acceso.

En Ruido de ciudad, Marlena canta a la complicidad que te impulsa a soñar en plural: “te imagino a mi lado siendo universal”. Es la imagen de dos personas creciendo juntas, celebrando sus respectivos éxitos. El EP está lleno de esa sensación, la del asombro constante por la suerte de haberse en un mundo tan grande.

Para equilibrar tanta emoción desbordada, aparece Se sube la falda, de corte más juguetón que sirve de respiro en estos veinte minutos de baladas.

El clímax emocional del disco llega con Doble filo. Aquí Ana se muestra vulnerable, agradecida y emocionada: “cuenta hasta diez / hazlo especial / un salto de fe / un sitio al que volver / caer sin gravedad”. Es la banda sonora de amar desde la verdad, desde la calma. La forma en que canta ese agradecimiento revela también el miedo bonito: el de querer cuidar algo que, por fin, merece ser cuidado, incluso por encima de las dificultades que las circunstancias puedan entrañar:

«Ya lo sé que para ti es difícil tener que elegir

si prefieres el mar o el ruido de Madrid»

Las siete canciones están escogidas con un gusto impecable: ninguna sobra, ninguna falta. Marlena ha dado un giro artístico sólido, con letras íntimas y una producción moderna que empieza a rodar por salas de toda España en el “Pies sin plomo” Tour, con varias fechas apoyadas por Vibra Mahou. Los temas más destacados son Doble filo, La victoria, Ruido de ciudad, Ayer soñé contigo y Pies sin plomo.

Quizá el EP sea monotemático, sí. Pero ¿acaso no es así cuando estás enamorado? Todo vibra distinto. Todo tiene sentido. Todo se llena de una luz que no sabías que necesitabas hasta que llegó, rompiendo con todo plan establecido.

Escucha aquí La Victoria, EP de Marlena