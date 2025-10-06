Marta & Tricky – Out the Way

LOS GEMIDOS SONOROS DE «OUT THE WAY»

El 3 de octubre de 2025, el mundo de la música se sumergió en una atmósfera densa y envolvente con el lanzamiento de Out The Way, el segundo álbum conjunto de Marta Złakowska y Tricky. Este trabajo no es solo una colaboración. Es una declaración artística que fusiona la esencia del trip-hop con la sensibilidad contemporánea. Con una duración de 21 minutos y 16 segundos, el álbum ofrece una experiencia auditiva intensa y emocionalmente cargada de ambientaciones sonoras.

Tricky y el Jean Paul Agambi Quartet produjeron Out The Way, mientras Mike Theis se encargó de la mezcla y Greg Fleming del máster. Joanna Basicz diseñó la portada, y el álbum llegó al público a través del sello False Idols.

EL LLAMADO DE LO INVISIBLE

Out The Way refleja una invitación a apartarse de las distracciones cotidianas y adentrarse en un espacio sonoro introspectivo. Es una advertencia a la liberación de las convenciones para indagar en territorios emocionales y musicales inexplorados. El álbum se sumerge en el trip-hop, pero aportando influencias de electrónica experimental y post-punk. La instrumentación incluye sintetizadores atmosféricos, bajos hondos y percusiones minimalistas, con lo cual se crea una base sonora que se complementa con la voz etérea y sensual de Marta.

SOBRE MARTA ZŁAKOWSKA

Marta es una cantante polaca que comenzó su camino artístico tras un encuentro fortuito con Tricky en 2017. Fue así como empezó todo. Era una noche cualquiera en Cracovia. Marta, oriunda de Plock y con formación clásica y jazzística, trabajaba en un bar entre turnos cuando su teléfono sonó. Era su amigo de una emisora de radio, con una propuesta inesperada: «¿Te gustaría cantar con Tricky?».

«CADA PERSONA DEFINE EL ÉXITO DE FORMA DIFERENTE. PARA MÍ, ES PODER HACER LO QUE ME APASIONA: CREAR MÚSICA Y ACTUAR, Y SI ALGUNA DE MIS CANCIONES PUEDE AYUDAR A ALGUIEN EN MOMENTOS DIFÍCILES, ESO ME LLENA DE PLENITUD» (MARTA ZŁAKOWSKA)

Sin dudarlo, aceptó. En menos de una hora, se encontraba en un taxi rumbo al ensayo, repasando las letras de Martina Topley-Bird para interpretar su parte en When We Die. Al principio, Tricky no dijo nada. Luego me preguntó: «¿Tienes pasaporte?» Le dijo que no. Tricky se volvió hacia su mánager de gira y le dijo: «Necesita su pasaporte para enero; ¡nos vamos de gira!’». Desde entonces he estado con él». Este momento se convirtió en la chispa que encendería una alianza artística duradera.

UNA VOZ QUE ERIZA LA PIEL

Marta Złakowska no aporta simplemente su voz como un instrumento; es un paisaje emocional que pone los pelos de punta. Su cadencia se presenta como una corriente de aire dócil que atraviesa la música, una apariencia etérea que envuelve al oyente desde el primer segundo. En Out The Way, su interpretación no busca llenar el espacio, sino abrirlo, creando un vacío íntimo donde cada palabra se convierte en una confesión.

Su timbre se desliza entre lo delicado y lo poderoso. Oscila como un susurro hasta convertirse en llamada. Tiene un registro amplio. Va desde las notas casi imperceptibles hasta frases cargadas de intensidad. Siempre otorga un sentido de contención a fin de provocar tensión emocional. Esta capacidad de modular la fuerza vocal dota al álbum de una textura única.

El fraseo de Marta es también esencial. Sus pausas no son silencios vacíos, sino respiraciones cargadas de significados. En canciones como Slow Dance y Out The Way, la voz se mueve como humo sobre el agua. Difumina los bordes de las melodías. Abraza la atmósfera oscura y orgánica del trip-hop.

«CUANDO MIS AMIGOS ME PEDÍAN QUE CANTARA PARA ELLOS, FUE CUANDO ME DI CUENTA DE QUE SE ME DABA BIEN. DESPUÉS, EMPECÉ A TOMÁRMELO MÁS EN SERIO, ASÍ QUE FUÍ A UNA ESCUELA DE MÚSICA CLÁSICA. ESTO ME PROPORCIONÓ UNA FORMACIÓN TÉCNICA QUE ME AYUDÓ A SENTIRME MÁS SEGURA Y CÓMODA CON MI VOZ» (MARTA ZŁAKOWSKA)

Sin duda, la voz de Marta posee esa calidad clásica que mezcla hábilmente con una sensualidad inquietante y un timbre que impregna misterio. No canta solo para oír. Entona para conectar. Para transmitir emociones complejas: nostalgia, deseo, fragilidad y fuerza. En este álbum, Marta no interpreta canciones; las encarna. Cada nota es una huella sensitiva que deja abierta la puerta a un diálogo íntimo con el oyente.

La producción de Tricky entiende perfectamente el poder de esa voz. La coloca en primer plano, pero la envuelve en capas sonoras minimalistas. Evita que el exceso de elementos opaque su fuerza. Así, la voz de Marta se convierte en el hilo conductor del disco.

LA AUTENTICIDAD EN LA ERA DEL RUIDO

La filosofía artística de Marta Złakowska es un acto consciente de resistencia. En un mundo saturado de ruido y de imágenes fugaces, ella apuesta por una escucha lenta, por la verdad desnuda de la emoción. Su postura no busca la grandilocuencia, sino la honestidad. No busca llenar espacios, sino abrirlos.

Para Marta, la música es un diálogo íntimo entre el artista y el oyente. Cada canción se convierte en una pequeña confesión, una invitación a detenerse, a mirar hacia adentro. En Out The Way, esta filosofía se plasma en su manera de cantar: una voz que respira, que se detiene, que acaricia las palabras antes de soltarlas.

Su enfoque también tiene un componente social. Marta entiende la música como viaducto cultural y emocional. Su trayectoria con Tricky, marcada por encuentros fortuitos y colaboraciones profundas, refleja una visión inclusiva de la creación artística. No como un producto, sino como una experiencia compartida.

En sus declaraciones, Marta insiste en que la autenticidad surge del riesgo de mostrarse vulnerable. Esa vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza para transformar la experiencia personal en algo universal. Su música se convierte entonces en una forma de filosofía práctica, donde cada acorde y cada silencio llevan una intención.

«APRENDÍ MUCHO A LO LARGO DE LOS AÑOS. SOBRE TODO, A NO SER TAN EXIGENTE CONMIGO MISMO Y A DEJAR DE INTENTAR QUE ALGO SEA PERFECTO. TRICKY SUELE DECIR: «TÚ NO HACES LA MÚSICA, LA MÚSICA TE HACE A TI» (MARTA ZŁAKOWSKA)

Esta postura se refleja también en su relación con la audiencia. Marta no busca transmitir mensajes prefabricados. Prefiere provocar sensaciones. Cree que el arte más poderoso no dicta, sino que sugiere, invita y abre caminos. Out The Way es una manifestación clara de esa filosofía: un álbum que no impone rutas, sino que abre puertas a múltiples interpretaciones.

En definitiva, Marta Złakowska vive la música como un acto ético. Para ella, cada canción es una afirmación: una declaración de presencia, una invitación a salir del camino trillado y descubrir lo esencial.

CANCIONES COMO MAPAS SENSORIALES

Out The Way se despliega como un recorrido íntimo. Cada pista es una estación distinta dentro de un viaje emocional. Marta & Tricky diseñan un esférico como un mapa sensorial, donde se abren nuevas ventanas sonoras y emocionales.

Para comenzar, Slow Dance emerge como una bruma suave que envuelve al oyente. Bajo un ritmo pausado y sintetizadores aterciopelados, genera una atmósfera introspectiva, un preludio que invita a dejarse llevar. La voz se mueve como un susurro sobre terciopelo, estableciendo un tono emocional profundo que prepara el oído para lo que vendrá.

A continuación suena Out the Way feat. Tricky se erige como la pieza central. Es una declaración de intenciones. Aquí, ambos entrelazan sus voces en un diálogo hipnótico. Bajo subterráneo, percusiones finas y capas electrónicas crean un horizonte donde cada palabra resuena como confidencia. Esta canción late como el corazón palpitante del álbum, reflejando perfectamente su título: apartarse para encontrar un camino propio.

Seguidamente, Leave The Lights feat nos adentra en territorios de alto contraste. Esta composición reflexiona sobre la binomio luz vs.oscuridad. La producción juega con silencios y pulsos electrónicos. La letra oscila entre lo literal y lo simbólico. Y la voz de Marta transmite fragilidad y decisión a la vez, invitando a quien escucha a observar un cambio inevitable.

Después llega Surface, que eleva el viaje hacia las capas invisibles de la conciencia. Es una pieza minimalista pero intensamente evocadora. Convierte cada nota y silencio en espejos introspectivos. Es una sugerencia para mirar más allá de lo evidente. A explorar lo que yace bajo la superficie.

Tras un breve silencio se incia Way Up In feat, que cuenta con la participación de Marcela Rybska, una cantante polaca conocida por su estilo vocal hipnótico y experimental. Su participación contribuye con matices expansivos que transforman la atmósfera. Sus armonías se funden con las de Marta. Junto a las texturas líquidas de Tricky, se logra un ritmo elevado.

Llega majestuosa, Sea Beams cuya cadencia evoca el mar como metáfora. Despliega un juego de luz y profundidad. Entre sus imágenes líquidas y luminosas, se sugiere calma y misterio. La voz de Marta se desliza como luz filtrada por agua, mientras la producción origina una atmósfera envolvente, casi cinematográfica.

A continuación, Voodoo Cherry irrumpe con ritmos más marcados, trayendo energía al conjunto. Sensual y sugestiva, despliega un pulso rítmico que atrapa. Aquí, lo letárgico se mezcla con lo carnal, generando tensión y liberación, mientras la canción respira movimiento y fuerza.

Finalmente, My Mighty es el tema que cierra el álbum. Es como una declaración íntima y poderosa. Voces en capas, ritmos expansivos y una interpretación apasionada hacen de este tema un epílogo intenso. La pista se convierte en un canto a la resiliencia y la fuerza interior, una confirmación de que salir del camino conocido implica encontrar poder en la vulnerabilidad.

UN CIERRE FUERA DEL CAMINO

Out The Way no es solo un álbum; es un umbral. Marta & Tricky no entregan canciones, entregan mapas del alma. Cada pista se convierte en un susurro que te atraviesa, un espacio donde el ruido del mundo se disuelve y queda solo la esencia. Este disco es la invitación a abandonar el camino marcado, a perderse para encontrarse.

Escuchar Out The Way es caminar por un sendero sonoro que respira, que vive, que cuestiona. Es sentir el peso de la intimidad, la fuerza de la vulnerabilidad, la belleza de lo incierto. Marta despliega su voz como un espejo de emociones; Tricky construye los paisajes donde esas emociones florecen. Juntos tejen una obra que no se explica, se siente.

Y así, salir del camino no significa renunciar, sino renacer. Out The Way es un pacto silencioso: una promesa de aventura, una revelación de que el verdadero viaje no está fuera, sino dentro. Es música que deja huella, un eco que perdura. Porque, al final, Marta & Tricky no solo han hecho un disco… han abierto una puerta. Y quien escucha, queda invitado a cruzarla.