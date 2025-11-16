El monstruo del pantano y el retumbo de Karrakatta

Hay discos que no solo suenan, sino que excavan la mente, obligándonos a buscar sentido y respuestas en sus escombros. El título de este apartado no es casual; es una brújula que señala las tres coordenadas esenciales que definen la oscuridad del álbum.

La clave de bóveda es Matango. Esta palabra japonesa evoca la película de terror de 1963 sobre unos náufragos que mutan en monstruos tras consumir un hongo venenoso en un entorno pantanoso (más adelante volvemos a hablar del tema). La inclusión de la metáfora del «monstruo del pantano» es una alusión directa a ese proceso de mutación tóxica y existencial. Esta idea resuena con la esencia de la banda, que se autodescribe con orgullo como una formación con un «corazón de barro y carbón» que emerge de las «recientes aguas pantanosas del grunge electrificado», evocando la oscuridad, la suciedad y la crudeza visceral de su blues-rock australiano.

A su vez, la inclusión de «retumbo subterráneo» define su filosofía sonora. Alude a su naturaleza inherentemente underground y alternativa, sugiriendo un sonido que emana de las raíces, profundo y potente, alejado de la superficie comercial. Es la fuerza grave y densa del noise, el grunge y el post-punk que se siente vibrar en el pecho del oyente, un pulso constante de malestar.

Finalmente, el componente más específico es «Karrakatta». Esta palabra proviene de la segunda pista del álbum y es una poderosa referencia a la geografía personal y la mortalidad. Karrakatta, un conocido cementerio de Perth, Australia, famoso por las celebraciones del Día de los Muertos y por un gran incendio, anclando así la crítica a la reflexión de la banda sobre la muerte, el territorio y la memoria.

Matango, por tanto, el sexto parto sonoro de The Kill Devil Hills, la banda oriunda de Fremantle (Australia Occidental). No es una simple colección de pistas atípicas, sino la cartografía disonante y exclamativa de un paisaje interior áspero y turbulento. En cada acorde se siente la herrumbre del desierto australiano, el eco profundo y polvoriento que se filtra entre el rock, el blues y la electrónica.

Publicado el 26 de abril de 2024 bajo el sello Bang! Records, este álbum es una destilación paciente, el resultado de una fermentación lenta que su vocalista principal sitúa en el extraño paréntesis que fue la pre-pandemia y sus secuelas. Es un trabajo que, a través de sus diez pistas, nos arrastra a un lugar que es a la vez familiar y profundamente inquietante.

Una travesía sonora inusual

Matango se construye sobre una base instrumental rica y compleja, lejos de la simpleza del indie genérico. La instrumentación es robusta y ecléctica, destacando la presencia del violín, el clarinete y el órgano junto a guitarras acústicas y la inquietante slide guitar.

La nave musical está dirigida por Alex Archer: guitarra, violonchelo, viola, cello), Luke Dux (guitarra eléctrica y acústica, noise), Ryan Dux (bajo eléctrico), Brendon Humphries (guitarras, samples, voz principal), y Timothy Nelson (piano, sintetizadores, loops y voz de apoyo y Todd Pickett (batería, percusión, samples, violín, coros, guitarra eléctrica).

La banda australiana The Kill Devil Hills se formó en Perth en 2003, evolucionando rápidamente desde un proyecto acústico inicial hasta un sexteto de rock ruidoso pero melódico, definido por un «corazón de barro y carbón». A lo largo de sus más de 15 años de carrera, han demostrado ser «imposibles de matar» (como la legendaria Hidra), destacando por su continua evolución sonora y su intensa presencia en giras por Australia, Norteamérica y Europa. Han compartido escenario con bandas tan diversas como Beasts of Bourbon, The Drones y Jolie Holland. Su discografía anterior refleja esta mutación constante: Heathen Songs (2005), The Drought (2007, Man, You Should Explode (2010), In On Under Near Water (2016) y Pink Fit (2018)

El sonido es una masa densa donde conviven la crudeza del noise-rock, el groove melancólico del blues alternativo junto a un pulso underground que abraza la psicodélia y el gótico. No es solo un álbum; es una banda sonora para una película que nunca se filmó.

El album se grabó en el estudio RADA en Leederville (Perth) y Fremantle. La producción es de la propia banda junto con Dan Carroll y Matt Gio. La masterización corrió a cargo por William Bowden en King Willy Sound. Diseño gráfico de Joe Kapiteyn en Red Room y pinturas de Natalie Scholtz.

Más allá del desierto salado

The Kill Devil Hills lleva una trayectoria consolidada en la escena australiana. Su origen se remonta a la primera mitad de los 2000 en Fremantle, un puerto que ha destilado históricamente gran parte del rock más auténtico de Australia Occidental. Se les ha comparado a menudo con bandas de culto como The Bad Seeds de Nick Cave, compartiendo esa oscuridad narrativa y ese blues abrasivo, o con la urgencia rítmica y la atmósfera de The Drones. Sin embargo, la banda siempre ha mantenido una identidad propia, forjada en la experimentación y en letras que navegan entre lo introspectivo y lo sociopolítico. Su trabajo anterior siempre ha gravitado hacia el rock de raíces, pero Matango los encuentra ampliando su horizonte, incorporando capas más densas y ambientales. Como explica Bang! Records en la página de lanzamiento:

«La grabación comenzó unas dos semanas antes de que empezaran los confinamientos en Australia, y entonces todo entró en ese modo único de hibernación… El trabajo se reanudó con el tiempo, descubriendo lo que ya había, remodelando y regrabando algunas canciones… añadiendo un inicio más experimental de muestras y texturaS» –Bang Records

Matango: ¿Una relación tóxica o un viaje mítico?

El título del álbum, Matango, es tan sugerente como la propia música. Matango es el nombre de una isla ficticia en la película de terror japonesa de 1963, Fungus of Terror (o Matango: The Fungus of Terror), donde los sobrevivientes de un naufragio sucumben lentamente a un hongo alucinógeno que los convierte en monstruos. Este título no es casual; refleja el sentimiento de un disco que explora la transformación, el terror psicológico y la lenta degradación. La música actúa como ese hongo; te envuelve, te desorienta y te obliga a confrontar realidades que prefieres ignorar.

El abrazo gráfico y espectral

La portada de Matango es una pieza de arte conceptual tan potente como la música que encierra. Sobre un fondo de naranja intenso, casi fosforescente, una figura espectral de un verde enfermizo se yergue. El artista responsable de esta imagen es Natalie Scholtz, una artista cuyas creaciones capturan las complejidades desordenadas y carnales que yacen dentro de las construcciones fluidas de la identidad. Su objetivo no es pintar una sola verdad o realidad, sino vagar por algún lugar entre sueños, culturas y estados emocionales del ser.

La figura parece un ser quimérico: parte animal, parte humanoide, con cabezas difusas que se abrazan o se devoran. El mensaje es crudo: sugiere una mutación emocional o física, una criatura que emerge de la penumbra y el calor tóxico. La mezcla de naranja (peligro, toxicidad) y verde (enfermedad, descomposición) crea una tensión visual que encapsula perfectamente el contenido del álbum: una belleza tóxica y una transformación inevitable.

Entre el chamán y el satírico

La voz de Brendon Humphries es el hilo conductor y el elemento más distintivo de la banda. No es una voz pop limpia; es un instrumento que raspa y narra, con un tono que oscila entre el chamán exhausto y el narrador cínico. Su registro vocal es barítono, pero su dicción está impregnada del storytelling del country alternativo y la gravedad dramática del post-punk. Es una voz que se sitúa justo en el límite entre la resignación y la furia, capaz de susurrar verdades incómodas con una calidez inquietante, especialmente cuando se apoya en los coros del resto de la banda.

Resistencia y la materia oscura

La banda The Kill Devil Hills nunca ha sido ajena a lo incómodo. Su filosofía se asienta en el despojamiento del brillo superficial, abrazando una postura profundamente underground. No buscan la validación de lo establecido; al contrario, se posicionan como observadores críticos de la vida y la sociedad. Sus letras exploran las fracturas del ser humano: la culpa, la herencia tóxica, la fragilidad ante el entorno y la inevitabilidad de la decadencia. Hay un profundo compromiso con la narrativa, donde la música es el vehículo para contar historias que la sociedad prefiere silenciar.

La posición de The Kill Devil Hills ante la vida se asemeja a la de los cronistas de la periferia, aquellos que encuentran poesía en el abandono y la verdad en el cinismo. No hay optimismo fácil en su propuesta; hay una aceptación filosófica de la oscuridad como parte intrínseca de la experiencia humana. Este enfoque dota a Matango de una seriedad trascendental, diferenciándolo de gran parte del rock contemporáneo, a menudo diluido en temáticas banale

Diez peligros al acecho

Matango es una progresión dramática, donde cada pista contribuye a la atmósfera general de tensión y descubrimiento. La playlist real y completa del disco se desenvuelve como un acto en diez movimientos cuyos títulos son ya de por si explícitos y metafóricamente descriptivos. El viaje comienza con Survivor Guilt, una introducción densa y atmosférica. La canción establece de inmediato el tono reflexivo del álbum, explorando la culpa del superviviente y la carga emocional de seguir adelante cuando otros no lo hicieron. La slide guitar arrastra una melodía espectral que evoca paisajes vastos y desolados.

Seguidamente, la banda nos arrastra a la geografía personal con This Is Karrakatta. Karrakatta es el nombre de un suburbio de Perth, conocido por su cementerio; así, la banda enlaza la geografía australiana con el tema de la mortalidad. La letra es un ejercicio de realismo sucio, utilizando la locación como metáfora de la historia y el peso de los muertos. La pista se mueve con un groove pesado, casi stoner-rock.

Avanzando en la narrativa, The Day the Dinosaurs Died irrumpe con una urgencia distinta. No se trata de paleontología, sino de extinción personal y cultural. Es una reflexión sobre los puntos de inflexión irrevocables, ese momento en el que el mundo, tal como lo conocemos, colapsa. La instrumentación incorpora capas de delay y efectos, creando una sensación de caída libre sónica.

Justo después de la caída, emerge Prescribed Burns. Esta canción podría interpretarse como una mirada crítica a las soluciones forzadas o controladas; esas «quemas prescritas» que la sociedad impone para gestionar el peligro, pero que a menudo causan cicatrices permanentes La voz de Humphries adquiere un matiz más resignado, navegando sobre una línea de bajo hipnótica.

En el centro del disco, la energía se dispara con la explosiva Atomic Kitty. Esta es una de las pistas que contiene la etiqueta de contenido explícito, sugiriendo una liberación de energía bruta y posiblemente peligrosa. Es aquí donde el espíritu punk y la agresividad del noise afloran con mayor claridad.

Continuando la exploración de la fachada social, llega Patrician Facade. La palabra patrician (patricio) alude a la nobleza o la élite, y la canción disecciona la mentira de la «fachada» que esta clase debe mantener. La banda utiliza el tempo lento y la instrumentación lúgubre para reflejar la tristeza subyacente a la perfección impostada.

Posteriormente, el tono se vuelve más literario y existencial con Unlike Hemingway Said. La referencia al célebre escritor y su trágico final es evidente. La canción cuestiona las narrativas heroicas y la mitología que rodea a la vida y la muerte. Es un momento de profunda reflexión filosófica, una mirada al suicidio no desde el morbo, sino desde el vacío.

El descenso se intensifica con la pesada y casi ceremonial Thirteenth Sunday. El número trece y el día de la semana juntos evocan superstición y fatalidad. La letra se adentra en lo místico y lo ineludible, con un dron constante que mantiene la tensión durante toda la pieza.

Casi al final del recorrido, aparece New Ordos. Ordos es una ciudad fantasma en China, un símbolo del fracaso de las grandes utopías urbanas. The Kill Devil Hills utiliza esta imagen para hablar de las sociedades fallidas y los nuevos órdenes vacíos de contenido, una crítica mordaz al capitalismo rampante y sus desechos.

Finalmente, el disco concluye con la densa y sombría Weight of a Woman. Esta pieza actúa como un epílogo cargado, explorando la presión, la influencia o quizás la carga emocional que una figura femenina puede ejercer o llevar. La canción finaliza con un fade out lento, dejando al oyente en la penumbra y la reflexión.

Visto para sentencia

El análisis del álbum se concluye con una evaluación estructurada que se presenta de forma narrativa. Su mayor fortaleza es una cohesión atmosférica es impecable. El disco mantiene una tensión dramática de principio a fin, gracias a la producción densa y al uso audaz de la instrumentación (violín, clarinete). La voz y la narrativa lírica son magnéticas. Quizás la densidad sonora puede ser un obstáculo para el oyente ocasional. El estilo underground y la falta de temas fácilmente accesibles exigen un compromiso que no todos están dispuestos a dar.

Sin embargo, el album posee la oportunidad de consolidarse como una banda de culto internacional en el circuito del dark-folk y rock alternativo, llenando el vacío dejado por otras bandas de blues oscuro. Al mismo tiempo, la saturación del mercado indie global y la falta de promoción masiva (debido a su naturaleza underground) podrían limitar su alcance fuera de Australia. Matango» es un trabajo arriesgado y profundamente personal. Es un álbum que exige ser escuchado en la oscuridad y que recompensa la paciencia. Por su valentía sonora, su complejidad narrativa y su ejecución magistral, este trabajo se valida con una nota alta.

Al final, Matango no es solo un disco sobre el miedo al cambio, sino sobre la aceptación de la mutación. The Kill Devil Hills nos ha entregado una obra que huele a tierra mojada y a ceniza, un testamento sonoro que abraza el monstruo interior que todos llevamos. Es un recordatorio de que la música más poderosa a menudo reside en las sombras, en esa tierra de nadie donde el blues se encuentra con el noise y la poesía con la desolación. Un trabajo esencial para quien busque algo más que melodías pegadizas: una experiencia catártica.

