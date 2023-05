Los amantes de la canción de autor están de enhorabuena tras la salida del último trabajo de Matt Maltese. Driving Just To Drive supone el cuarto álbum del cantautor anglocanadiense y lo mantiene como una de las grandes voces del género.



El disco abre con la homónima Driving Just to Drive, una canción evocadora en la forma y el fondo. El vídeo oficial que acompaña a este primer single del disco, nos invita a evadirnos y a bajarnos del carro de la trascendencia con la que innecesariamente impregnamos nuestro día a día. Volvamos a esos lugares que nos hicieron felices. Ya lo decían Vetusta Morla en su éxito mayúsculo Copenhague: “dejarse llevar suena demasiado bien”.

Este parece ser el leitmotiv que vertebra y justifica el trabajo de Matt Maltese. ¿Por qué buscar una finalidad que guíe nuestras acciones cuando podemos disfrutar del simple proceso de realizarlas?



Otro de los adelantos fue Mother, vio la luz a finales del año pasado y rezuma atemporalidad. Tremendo homenaje a las madres para abrir el álbum. La superposición de coros entre arreglos de piano en la parte final suponen uno de los momentos álgidos y más emotivos de todo el largo.



En lo puramente musical, el álbum transita por lugares previamente visitados pero desde un prisma de liberación deliberada desviando el foco de la búsqueda de la perfección. Como resultado tenemos un sonido orgánico y desenfadado por momentos, mientras que continuamos percibiendo algunas de las estructuras complejas que han caracterizado sus anteriores trabajos.

Adentrándonos de lleno en el resto de canciones, encontramos épica contenida en Hello Black Dog, odas a un pop más mainstream en la dupla Mortician – Florence, pasajes cercanos al jazz en Coward (colaboración de Biig Piig incluida) o baladas marca de la casa a piano y voz en But Leaving Is, que bien podría ser nuestra preferida del álbum. Pese a esta amplia paleta de colores podemos identificar un sonido predominante que nos llevaría a medios tiempos como Museum o Suspend Your Disbelief con estribillos más coreables y reconocibles.

Quedamos expectantes por comprobar si estas pequeñas concesiones a un pop más accesible tendrán un impacto en cuanto a repercusión mediática y nuevos públicos se suben al tren empujando definitivamente su carrera. Driving Just To Drive, quizás no sea el mejor disco de Matt Maltese, ni marque un punto de inflexión en su trayectoria pero es indudable su notable solvencia para facturar temas tremendamente elegantes a su corta edad.

Escucha aquí Driving Just To Drive, de Matt Maltese