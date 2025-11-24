El nuevo disco de McEnroe, La vida libre, suena justo a lo que esperas de ellos… pero no de forma pesada, sino como cuando vuelves a un sitio que te hace bien. No intentan reinventarse ni hacer el “disco diferente”: siguen en su territorio de melancolía luminosa, pero con un toque más amplio, más limpio, como si hubieran abierto las ventanas.

Las canciones tienen ese punto de calma que siempre les funciona y las letras vuelven a hablar de lo de siempre —recuerdos, pérdidas, cariño, lugares que ya no son lo que eran—, pero sin resultar repetitivas. Hay algo más reconciliado en esta entrega, como menos peso en los hombros.

Can Fernando destaca con especial claridad. Resume muy bien el espíritu con el que McEnroe afrontan esta nueva etapa: una mezcla de afecto, cierta soledad asumida y una búsqueda tranquila de alivio. En la letra, esas imágenes de isla, de viento sobre salinas, de conducir hacia un faro, se combinan con una melancolía reservada —el viento que mueve las flores / es el aire de mi respiración— que da la sensación de hablar desde dentro, no desde un escaparate.

Musicalmente, se nota que han cuidado mucho los detalles: guitarras suaves, arreglos discretos, atmósferas que te envuelven sin hacer ruido. No vas a encontrar grandes explosiones ni giros inesperados; es un disco para estar, no para hacer. A veces quizá se les va un poco la mano con la calma y alguna canción se desvanece un poco por el camino, pero en conjunto todo encaja, ya que ese es su sitio: la madurez tranquila.

La vida libre es un álbum para escucharlo sin prisas, casi como una compañía. No te obliga a nada, simplemente se queda contigo un rato. Y, la verdad, les sienta bien ese tipo de regreso. Además, hay un poso de serenidad, de calma que antes solo asomaba en momentos contados; aquí parece atravesarlo todo, como si hubieran llegado a un lugar más abierto y menos tenso. No es un cambio brusco, pero sí una sensación distinta: la de un grupo que sigue siendo fiel a sí mismo mientras encuentra nuevas formas de respirar dentro de su propio lenguaje. Es un disco que no pide atención, pero que, sin duda, la gana y la merece.

Escucha aquí el nuevo disco de McEnroe, La vida libre