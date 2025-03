Mdou Moctar – Tears of Injustice

Todavía tengo clavada en la mente la experiencia que tuve hace un tiempo cuando viajé al continente africano y comprendí que la vida tiene formas, estilos y enfoques que van más allá de nuestra visión occidental. Este conocimiento cambia radicalmente las concepciones. Si no vas dificil es comprenderlo. Como afirman los viejos sabios, no hay mejor escuela que viajar por las distintas culturas y dejarse llevar por sus contrastes y esencias. Eso es una de las grandes bases del aprendizaje.

Así es como descubrí a Mdou Moctar, un destacado músico de tuareg originario de Níger, conocido por su habilidad en fusionar las tradiciones musicales de su pueblo con las influencias contemporáneas. En su último álbum, Tears of Injustice (2025). A través de una sonoridad única que mezcla el rock, la música tradicional tuareg y elementos experimentales, Moctar explora en sus 8 pistas temas como la resistencia, la identidad y la justicia. Canciones como Funeral for Justice, Imouhar,Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Oh France o Modern Slaves sintetizan esas banderas por la justicia africana. El álbum fue grabado entre dos continentes, unan parte en el Bunker Studio de Brooklyn con el ingeniero Seth Manchester y el resto en Níger.

El contexto de Tears of Injustice es fundamental para comprender su mensaje. En un mundo donde las comunidades indígenas enfrentan problemas como la violencia, la migración forzada y la pérdida de identidad cultural, las letras de Moctar reflejan la angustia y el anhelo de su pueblo. A medida que la comunidad tuareg ha lidiado con tensiones políticas y territoriales, Moctar se convierte en un portavoz a través de su sonido de creciente atención hacia la música del Sahel y su capacidad para abordar cuestiones sociales y políticas a través del arte.

«Los gobiernos africanos está haciendo muchas cosas malas. Lo más importante que hacen es mostrar que en África hay terroristas, que África es un país malo y que si vas allí, morirás. No, no es verdad. La gente tiene que ir y ver la realidad. si no viajas a África, ¿cómo vas a conocer África?» (Mdou Moctar) «Para mí no es importante ser rico o famoso. Para mí es trascendental hacer feliz a mucha gente. Construyo pozos con mi propio dinero, pero no es algo que publique en Internet porque lo hago con el corazón. No lo hago para que todo el mundo diga: ‘Oh, Mdou es una buena persona’. SIMPLEMENTE tengo que ayudar a la gente» (Mdou Moctar)

Tears of Injustice usa una instrumentación que combina guitarras eléctricas y acústicas, líneas de bajo contundentes y ritmos de batería enérgicos, todo ello enmarcado en una producción que permite que cada instrumento brille. La guitarra de Moctar, en particular, es un sello distintivo del álbum, presentando riffs hipnóticos y solos fluidos que evocan tanto la tradición del rock como elementos de la música de su región.

Los patrones rítmicos son característicos del estilo tuareg, pero Moctar también incorpora variaciones que le dan un toque contemporáneo. La producción se mantiene clara y bien equilibrada, lo que permite que la voz de Moctar y sus letras sobresalgan por encima de los instrumentos.

Las letras son poéticas y cargadas de simbolismo. Moctar utiliza el idioma tifinagh, que es una forma escrita de la lengua tuareg, para comunicarse de manera auténtica con su audiencia. Los temas recurrentes en el álbum se incluye el sufrimiento, la fortaleza y la búsqueda de la justicia social. La poesía de sus letras presenta una reflexión profunda sobre la historia de su pueblo y las realidades contemporáneas a las que se enfrenta, por ejemplo, las luchas de los jóvenes tuareg que se ven obligados a abandonar su tierra. La emotividad de la interpretación vocal de Moctar supera la barrera del idioma, y la instrumentación complementa la intensidad del mensaje.

«África es víctima de tantos crímenes. Si nos quedamos callados será nuestro fin. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón que hay detrás?»

Mdou Moctar ha sido influenciado por diversos géneros musicales, desde el blues y el rock hasta la música tradicional tuareg. Influencias como Jimi Hendrix y grupos de rock psicodélico son evidentes en su estilo de guitarra, mientras que su habilidad para contar historias refleja la rica tradición oral de su cultura. A través de Tears of Injustice, Moctar rinde homenaje a sus raíces, pero también muestra su apertura hacia la experimentación con nuevos sonidos.

La carrera de Mdou Moctar ha estado marcada por su deseo de llevar la música tuareg al escenario global internacional. Desde su primera incursión en la música a través de su álbum Afelan (2013), ha recorrido un camino que combina la tradición con la modernidad. Tears of Injustice es una evolución lógica de su trabajo anterior, solidificando su lugar como un artista relevante en la música contemporánea.

Desde el punto de vista técnico, Tears of Injustice se caracteriza por una producción de alta calidad que captura la esencia del sonido en vivo de Moctar. La mezcla de los instrumentos permite que cada parte sea auditable sin que ninguna sobrepase a la otra. La grabación se realizó en un entorno que respeta la autenticidad de la interpretación en vivo, lo que añade un nivel adicional de profundidad al álbum.

Tears of Injustice es un poderoso testimonio de la lucha y la resistencia del pueblo tuareg. A través de su música, letras y arte, ofrece una visión conmovedora de los desafíos que enfrenta su comunidad, mientras que al mismo tiempo crea un sonido vibrante y moderno que resuena con audiencias de todo el mundo. Este álbum no solo reafirma su maestría como músico, sino que también lo coloca como una voz esencial en el panorama musical contemporáneo.

La importancia de trascender nuestra propia cultura es de vital importancia para entender los problemas que se producen en el mundo y tener acceso a los intercambios que favorecen nuestra propia erudición. Conectar con la música de otros países permite adquirir una sensibilidad mayor a fin de entender que la vida existe más allá de nuestros propios límites. Mdou Moctar nos abre pues parte de este gigantesco universo.