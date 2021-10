MEDALLA – ARISTA ROTA

Como si de una tradición arcaica se tratara, dos años (+ 1 mes) después llega un nuevo álbum de Medalla. A los notables alzamientos que supusieron Emblema y Poder (El Segell, 2017) y su LP homónimo (El Segell, 2019), les sigue Arista Rota (Limbo Starr, 2021). El primer disco sin el endiablado bajo de Benoit García ni el sello del Primavera Sound detrás presenta una identificativa constelación de referencias sonoras, históricas, religiosas y heroicas habituales en sus composiciones de heavy pop “de puño alzado”.

Una nueva colección de temas en las que no faltan sus guitarras afiladas cual espadas dispuestas a plantar su particular batalla al poder, una contienda inherente desde su primer álbum. No espere encontrar grandes revoluciones musicales en lo nuevo del cuarteto que, en su afán por explotar las cualidades que bien han merecido su discreto ascenso en el panorama ‘indie’ estatal, choca bruscamente con un repertorio de riffs reciclados y reconocibles en su corta trayectoria.

Comienza a resquebrajarse la ‘arista’ tras un esperanzador Verde Esmeralda poniendo un color inédito a Eric Sueiro y compañía gracias a los adornos de violín y trompeta que mecen suaves la pieza. A la segunda ya embisten con un crescendo que algo me dice a mí que lo escuchamos en alguna otra de sus explosivas canciones. Leviatán suena tan identificable en su repertorio que el forzado interruptus parece metido con calzador para hacerla más diferente y kraut.

En otras ocasiones, como en Gracias a Dios -toda una antítesis del Ateo de C. Tangana– o Justicia Poética, caen incluso en la poca agraciada tendencia del rock plástico festivalero y en el camino parece difuminarse cualquier atisbo del post punk salvaje que erigieron en su segundo disco de estudio, uno de los mejores de 2019 en el estado español.

Romance arranca con una intro entre hip hopera y siniestra para devenir en un tema que rezuma cierto hedor al ambiente oscuro que desprendía el Humbug de los Arctic Monkeys; Altares aúpa a la banda a un pop más sofisticado y elegante en la línea del reciente éxito de Black Midi; y Nuevos Valores -¿guiño a nuestra sección de emergentes?- irrumpe con fuerza como una de las mejores piezas del trabajo.

Destacan igualmente el synth-punk de Velázquez y su anárquico mensaje contra la rutina económica y laboral en la que nos vemos sumergidos (“dimite y vencerás”); el duelo de guitarras que acecha en Flores, donde la melodía vocal encuentra por fin su hueco; y el etéreo ‘homenaje’ en Rey Emérito, lleno de «eufemismos».

Arista Rota presenta de esta manera una homogénea lista de canciones que a través de su particular imaginario metafórico medieval, y no tan lejano en la historia, persiste en narrar situaciones y sentimientos de su tiempo. La maquinaria destructora que tantos ‘temazos’ nos dejó hace no tanto, sin embargo, les queda en esta ocasión demasiado errática, la arista se rompe y las caras se pierden en el vacío sin nada que las sostenga.

