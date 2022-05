Como ya ocurrió con su segundo disco, Melody’s Echo Chamber se ha hecho de rogar para su tercer trabajo, Emotional Eternal.

Melody Prochet debutó en 2012 bajo el pseudónimo de Melody’s Echo Chamber con un álbum homónimo repleto de texturas sabrosas y estimulantes para los acérrimos del rock psicodélico y el dream pop. En la producción estuvo involucrado Kevin Parker (encargado del proyecto musical mundialmente conocido como Tame Impala) y se nota con creces: Melody’s Echo Chamber (2012) se sentía como un amalgama de sonidos exóticos y rompedores que no tenía nada que envidiarle al resto de trabajos musicales de su año. La artista francesa dio un paso firme 6 años después para lanzar Bon Voyage (2018), un trabajo totalmente opuesto a su álbum debut. Las ideas de base y los elementos electrónicos seguían omnipresentes, pero con un cambio de personalidad sorprendente: sonidos más alegres, colores vivos para los oídos y una pizca de aroma a música celta que daban un resultado más que peculiar.

Ahora, 4 años después, Melody’s Echo Chamber regresa para mostrarnos su nueva creación: Emotional Eternal. Ya desde su arranque, sentimos que este trabajo bebe mucho de Bon Voyage, pero se siente elaborado de otra manera. Hay algo distinto.

La primera canción, homónima, nos deja sonidos de cuerda que recuerdan a temas previos de Prochet como Shirim. Sin embargo, la producción de este nuevo disco va hacia una vertiente más «aventurera,» como se nota en la percusión del tema; todo este espíritu aventurero se vive en Looking Backward: una rareza musical que nos deja la canción más rítmica del disco y un rock psicodélico más que digno.

No obstante, tras un inicio más que prometedor, Melody Prochet experimenta en temas como Pyramids in the Clouds o The Hypnotist, sin salir del todo como nos gustaría. Un pequeño bache tras una fuerza inicial. Parecen canciones descafeinadas y lejos del nivel de otros temas de la artista y del disco.

Personal Message y Where the Water Clears the Illusion continúan, revelando una nueva cara de la artista francesa (en especial la segunda canción). Son, de largo, las dos canciones más novedosas en el nuevo disco, aunque también las que más psicodelia y dream pop esconden entre sus sonidos y letras. Aquí se nota a una Melody’s Echo Chamber, juguetona, cogiendo lo que mejor sabe hacer para fusionarlo con sonidos refrescantes. Bravo!

Además, en A Slow Dawning of Peace suelta casi minuto y medio final de unos sonidos indescriptibles que parecen sacados de un ritual sagrado. Para un servidor, la parte más elegante y bella de todo el álbum, alejándose de la faceta aventurera.

Emotional Eternal cierra con Alma, un tema en francés que nos muestra la dulzura y el poderío de la voz de Melody Prochet. Se ha caracterizado siempre por juntar en sus discos canciones tanto en inglés como en francés y aquí no podía ser la excepción.

¿Melody’s Echo Chamber ha vuelto de buena forma? Sí, aunque podría haber ido más allá. El tono exótico e incluso sobrio de su debut no está demasiado vivo aquí, todo lo contrario que esos acordes de su segundo trabajo que sí se notan, aunque a Emotional Eternal se le siente más como un disco aventurero, florecido y con ciertas capas novedosas en la discografía de la artista. Y, aunque sea un disco competente, está muy lejos de ser su mejor álbum y se echa de menos ese salto/ giro que pegó entre su primer y segundo álbum. «Bon Voyage» Melody y vuelve pronto con más dreampop/psicodelia.

Escucha aquí el último disco de Melody’s Echo Chamber