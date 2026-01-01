La música psicodélica… Un género musical que brilla cada año gracias a la aportación de grandes bandas y artistas. Allá por 2012, una chica nacida en Francia quiso involucrarse en esta corriente y plasmar su sello; y esa chica fue la talentosa Melody Prochet. Bajo el nombre artístico Melody’s Echo Chamber y, con su debut en 2012, Prochet nos entregó una obra maestra de la psicodelia y del dream pop. Luego su carrera ha sufrido ligeras variaciones, y no se ha querido acomodar en las atmósferas de su debut; muestra de ello fueron Bon Voyage del 2018 y Emotional Eternal de 2022 (este último reseñado por un servidor).

Tras un recorrido más que digno e interesante en sus tres discos, la artista francesa regresa con su cuarto álbum de estudio titulado Unclouded. Ya sus primeros adelantos nos dejaban entrever que íbamos a volver a acercarnos a los cimientos musicales de Prochet. ¿El resultado? Acompáñenme a experimentar lo nuevo de Melody’s Echo Chamber.

Como comentaba más arriba, la artista ha acometido distintos cambios en su sonido, que siempre se han movido en terreno psicodélico, pop, dream pop… Aquí Melody opta por acercarse a su debut homónimo, pero con ciertos matices.

En primer lugar, lo más llamativo de Unclouded es el uso de las baterías; en los dos trabajos anteriores éstas se sentían más desapercibidas. En cambio, en este nuevo álbum van de la mano con la voz de Melody, consiguiendo una fusión muy digna.

Uno de los pilares más llamativos del álbum ya nos aparece tan pronto como es en su apertura titulada The House That Doesn’t Exist; un tema tan dulce como rítmico donde se empieza a notar esa fusión voz/batería mencionada anteriormente.

Por otro lado, Unclouded también se arrima al debut de Melody debido a la sensación tan onírica de sus canciones, en especial en la primera mitad del álbum. In The Stars o Eyes Closed son dos temas que sirven de claro ejemplo; contienen unos ingredientes psicodélicos marca de la casa Melody’s Echo Chamber.

No obstante, hay algo que no se puede evitar en las escuchas de este nuevo trabajo de la artista francesa y es su inmediatez. Su discografía siempre se ha caracterizado por tener una duración bastante corta, lejos de la hora musical; su debut no llega a los 45 minutos y los dos siguientes álbumes se movían sobre la media hora. Aquí Prochet opta por lo mismo y nos brinda un trabajo de 29 minutos, pero dejando la sensación de que varias canciones necesitaban respirar más y seguir dejándonos llevar por sus atmósferas.

Por lo tanto, esta sensación tan directa, hace que Unclouded se note en parte como una pieza a la que no se ha llegado del todo a su profundidad. En ella, se pueden llegar a ver destellos de grandeza de psicodelia, pero no logra a brillar en su esplendor como si pasó con el sobresaliente homónimo debut de 2012.

En conclusión, Unclouded es un álbum digno en la carrera de Melody’s Echo Chamber al que tal vez le falten diversos matices para alcanzar mayor calidad. La artista francesa nos conduce, a través de su lírica y producción, a momentos reflexivos, solitarios o nostálgicos en un trabajo que, lejos de lo novedoso de su debut o experimental segundo álbum, se convierte en una escucha con momentos interesantes.

Escucha aquí el trabajo de Melody’s Echo Chamter