Ya nos encontramos metidos de lleno en el calor veraniego y ha llegado la banda canadiense Metric para darnos su particular aportación. La banda de Toronto, formada en 1998, ya tiene un recorrido más que considerable con 8 discos a sus espaldas (además del granito de arena que dejaron 2012 en la película Cosmopolis de David Cronenberg).

La mayoría de sus trabajos siempre se han caracterizado por un uso férreo del indie rock y el indie pop; no obstante, en sus últimos trabajos como Synthetica (2012), Pagans in Vegas (2015) o Art of Doubt (2018), nos descubrieron un gusto por el new wave que acompañaba un sonido más maduro. En 2022 llega Formentera, un remolino musical de 9 canciones y un total de 47 minutos, donde la banda nos golpea con sonidos que llegan a cotas altísimas de calidad desde el minuto uno: Doomscroller. Más de 10 minutos musicales que definen a Metric: desde el inicio seductor que se une a capas de new wave, para luego dar un relámpago post punk que desemboca en la melancólica y desgarradora voz de Emily Haines… El broche de oro a una canción redonda.

Tras semejante inicio, parecía complicado que el disco pudiera dar pasos hacia adelante, pero lo consigue, y con bastante solvencia. La faceta new wave hace una fusión con elementos dance para darnos All Comes Crashing: un tema cargado por el espíritu de las baterías y la guitarra eléctrica. Esto es algo que se mantiene en la siguiente canción (What Feels Like Eternity) pero con un toque más pegadizo y guitarrero.

Antes de ir a la columna vertebral del disco, hay que decir que el lado B tiene un rostro más acorde a la energía de estas fechas: Oh Please, Paths in the Sky, I Will Never Settle… Todas protagonizan un indie rock más cercano al pop que al new wave.

Destaca Formentera, canción titulada tras el disco, de gran belleza y que sirve de recorrido para toda la trayectoria sonora de Metric. El disco tiene una gran solidez, pero se consagra en las dos canciones de mayor duración; y como pasaba en su canción de inicio, aquí sucede lo mismo: tenemos una sucesión de sonidos (esta vez más alegres y serenos) que forman una canción la mar de veraniega. Las guitarras dialogan con los sintetizadores y la voz de Emily Haines se integra perfectamente.

Formentera no nos muestra una cara nueva de la banda formada en Canadá, pero sí que nos enseña los sonidos que caracterizan al grupo, en especial por la dedicación en el arranque y en la canción central. Un trabajo adictivo, seductor e inmersivo que, sin inventar nada nuevo, genera interés en escuchar una y otra vez. Perfecto para desconectar en verano y viajar a esta ingeniosa Formentera.

Escucha aquí Formentera de Metric