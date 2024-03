Ya son 6 años del lanzamiento del último trabajo musical de un dúo con un gran talento: MGMT. Dicho dúo formado por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser mayormente se ha caracterizado en su trayectoria por emplear sonidos psicodélicos, aunque también han abrazado un particular tono de indie pop mezclado con synthpop (véase en temas tan reconocidos como Time To Pretend o Electric Feel del buen debut que fue Oracular Espectacular (2008).

Tal vez uno de los picos más satisfactorios del dúo lo obtuvimos con Little Dark Age (2018); como comentaba en las primeras líneas de esta reseña, fue el disco previo al nuevo que acaba de salir del horno Loss Of Life (2024); fue un trabajo donde reinó la calidad y madurez de estos chicos. ¿Habrán persistido esos aspectos o contamos con un cambio en el dúo? Vamos a comprobarlo.

En primer lugar, Loss Of Life arranca con Loss Of Life (part 2): una melodía curiosa cuanto menos donde también llama la atención que arranque con la parte 2 del tema…Ya nos da la sensación de que hemos empezado por el final del disco. Además, la canción cuenta con unas voces rodeadas de ecos y ecos que nos recuerdan a algunos sonidos propios de Pet Shop Boys.

Por lo contrario, en el segundo tema titulado Mother Nature encontramos unos MGMT más ligados al indie rock…Todo lo que envuelve a esta canción evoca a lo que muchas veces hemos podido sentir en bandas como Arcade Fire o The Strokes. Muy pegadiza e ideal para la primavera que ya se acerca.

En la tercera parada del álbum nos topamos con la aparición de Christine And the Queens. Dancing In Babylon es un bucle constante donde podemos respirar y sentir ese espíritu tan de los 80. Una canción a la que es fácil volver y volver…

La cuarta (People In The Streets) y quinta (Bubblegum Dog) canción se caracterizan por un punto en común muy claro: la guitarra. Son dos temas con alma rockera donde también presenciamos una batería bien firme. Ya aquí estamos en la mitad del camino del álbum y vamos viendo que MGMT han asociado claramente los sintetizadores y las guitarras.

Hay algo muy llamativo en el siguiente tema (Nothing To Declare) y es la manera en la que aparecen tanto la voz como la guitarra; todo está tan cerca del dreampop que funciona gratamente para la melancolía que desprende dicha canción.

Por otra parte, Nothing Changes es la canción camaleónica: al contrario que su título, sí que cambia constantemente. Empieza con una omnipresente batería calmada seguida de una guitarra junto a sonidos de viento que culminan en un «la-la, la-la, la-la» con un potente sonido electrónico.

En Loss Of Life hay muchos tramos donde el bucle es una constante, y eso también se puede notar tanto en Phradie’s Song como en I Wish I Was Joking, pero con un añadido que le da una mayor calidez a ambos temas: voces que son casi susurros por momentos. En I Wish I Was Joking esa calidez y honestidad van un paso más allá debido a sus sonidos y aplausos del final…Parece que estamos escuchándola en directo.

Y por último, vamos por el final del comienzo: Loss Of Life es el culmen del álbum y nexo de la canción inicial. Tanto ésta como la primera son canciones hermanas, ambas van de la mano a un mismo lugar: todo el camino musical que hay entre ellas…Recuerda mucho al MGMT indie de hace más de 15 años de Oracular Espectular.

¿Estamos ante un gran paso en la carrera del dúo? Es un buen paso, aunque tal vez no sea el más rompedor y llamativo. Hay grandes canciones aquí y la manera de enlazar el inicio musical con el cierre es digno de alabanzas. No obstante, tal vez falte algo más de fuerza y «chicha» en algunos tramos…No tenemos uno de sus mejores trabajos, pero sí algo con detalles que llaman la atención.

