Un puente hacia la intemperie emocional

A Bridge To Far es un álbum que se siente como un cruce hacia un territorio interior. Un puente que no conduce a un lugar concreto, sino a un estado anímico, una aspiración o estiramiento hacia algo más alto, más luminoso. Tal como explica el cantante Eric Pulido, el título es un juego de palabras intencionado. No se trata de un puente que promete caída, sino de un trayecto hecho con valentía antes de forjar un camino nuevo.

Ese puente simboliza, sobre todo, la esperanza tenue y persistente. El disco entero suena como un llamado a avanzar, a creer en lo que no se ve, ya sea un futuro mejor, una comunidad, una reconexión con lo esencial. En un tiempo donde la confusión, los fantasmas personales y las incertidumbres pesan, A Bridge To Far aparece como una invitación a no rendirse.

Al mismo tiempo, el álbum actúa como espejo de lo colectivo. No es solo un viaje íntimo, sino también una conversación compartida. Las voces de colaboradores que acompañan coros y armonías, refuerzan la idea de solidaridad, de vibrar en comunión. Esa comunión sonora subraya que la búsqueda de sentido rara vez es solitaria.

Los artesanos del puente sonoro

El universo sonoro de A Bridge To Far nace del pulso colectivo de Midlake, un sexteto que trabaja como un organismo afinado y paciente. Al frente se sitúa Eric Pulido, que guía el relato vocal mientras alterna guitarras acústicas y eléctricas, además de pequeñas pinceladas de bells que abren claros en la niebla. A su lado, Jesse Chandler despliega un arsenal instrumental casi alquímico: voces en segundo plano, piano, Hammond, mellotron, Rhodes, casio organ, flautas de distintas tesituras —incluida la bansuri—, clarinet, bass clarinet, alto sax y una constelación de recorders. Su aportación convierte cada canción en un bosque respirante.

El pulso rítmico corre a cargo de McKenzie Smith, siempre certero en drums y percussion, capaz de sostener el clima emocional sin imponerse. Mike Luzecky alterna electric bass y upright bass, modulando la tensión de cada pieza con elegancia contenida. Eric Nichelson aporta guitarras eléctricas y acústicas, además de detalles de bells que iluminan las transiciones. Y Joey McClellan, con sus guitarras y coros, completa la arquitectura melódica con un trazo firme y matizado.

El álbum respira gracias a una comunidad ampliada de colaboradores. Sam Evian, además de firmar la producción, añade tenor sax, voces y percusiones que ensanchan los contornos del disco. Madison Cunningham deja una huella inconfundible en Guardians, con una interpretación grabada en Knobworld (Los Ángeles) bajo la ingeniería de Garret Lang. Nico Chandler aporta campanas bajo un registro alto en la pista Days Gone By, mientras Hannah Cohen y Meg Lui visten varios pasajes con coros cristalinos. Cunningham participa con la cortesía de Verve Forecast.

La grabación toma forma en The Echo Lab, en Denton (Texas), con Charley Wiles como ingeniero principal y Nathan Walters como asistente. Evian también se encarga de la mezcla, buscando siempre ese equilibrio entre intimidad y amplitud. La masterización corre a cargo de Heba Kadry en Nueva York, quien da al álbum la claridad final que demanda su naturaleza contemplativa.

El proyecto se sostiene además sobre un equipo artístico preciso: Zach Hundley dirige de la gestión artística y de la relación con la banda desde la discográfica o el management. Shaina Sheaff firma las fotografías y el arte visual; y Tom Bejgrowicz, desde su estudio gráfico Man Alive Creative, diseña la estética definitiva del disco, completando así un trabajo donde cada capa —sonora su estudio y visual— mantiene una coherencia esencial.

Luz y sombra: lo eterno y lo cotidiano

El disco juega con contrastes internos. Por un lado, hay momentos de melancolía, sombras que reflexionan sobre los demonios internos, la tentación de rendirse ante la mediocridad, o el miedo a lo rutinario. Por otro, hay brotes de luz, de consuelo: la naturaleza, lo espiritual, lo compartido. Que resuenan como esa nostalgia del pasado teñida de gratitud o vibraciones de fe en lo invisible, en lo que sostiene, aunque no se vea.

Ese vaivén —entre introspección, vulnerabilidad, anhelo y redención— dota al álbum de densidad emocional. La agudeza cinematográfica del sonido folk-rock psicodélico de Midlake se convierte en la base perfecta para dar salida a esas reflexiones profundas. No hay artificios exagerados, no hay gestos vacíos. Hay humildad y profundidad. Existe una conciencia de fragilidad y posibilidad al mismo tiempo. Esa dualidad —humana, imperfecta, real— es, quizá, el corazón del álbum.

«El título del álbum explora la esperanza, la fe y el camino final hacia algo o algún lugar más grande, a pesar de las circunstancias» —Midlake

El dominio de las voces y la maquinaria coral

A Bridge To Far penetra porque habla de aquello que muchos ven, pero pocos articulan: la necesidad de seguir caminando, aunque no se vea el final. Es esa necesidad de creer incluso en medio de las dudas; la urgencia de reconectar con lo que trasciende lo cotidiano. Porque en un mundo partido, el puente no conecta solo geografías: conecta memorias, emociones y personas. Ese puente no conduce a un lugar concreto, sino a una conciencia: la de que lo importante no es lo que alcanzamos, sino lo que decidimos construir mientras caminamos. Y para muchos, ese camino será largo. Pero —como dice Midlake— basta con dar un paso.

Lo primero que te golpea en el álbum es la textura vocal. Las voces no solo cantan, sino que construyen la templo sónico por excelencia. Es un coro que se mueve entre la neblina del folk-rock cinematográfico y la precisión del pop de cámara. No es solo un cantante principal, es la banda coral operando como un solo pulmón armónico, respirando humildad y una melancolía esperanzadora.

Geografía sonora: de la ciénaga al éter

El género es un cóctel oscuro. Tienes la base sólida del folk-rock (el motor de la banda), pero luego se ramifica con influencias psicodélicas. Se asoman como visiones fugaces, nunca dominantes, sino creando atmósferas envolventes, especialmente en temas más largos o instrumentales sutiles. Es el viaje mental sin el estruendo. El toque de jazz está presente en cierta medida, pero la intrincada maestría musical de la que habla la crítica se siente en la sutileza de los cambios de acordes, la elegancia de las progresiones y un ritmo que no se apoya en el beat fácil. Hay una libertad contenida que huele a estudio clásico.

Hay claras reminiscencias a Fleet Foxes y una vuelta a la forma más sólida de bandas de los 70 como America, Fairport Convention o Crosby, Stills, Nash & Young en su uso de guitarras acústicas rítmicas y flautas. Days Gone By evoca esta estética de Laurel Canyon. Pero hay más… como, por ejemplo, el toque psicodélico y progresivo de Traffic (se nota especialmente en The Ghouls y Within/Without). También existen ciertas referencias a Pink Floyd cuando el background sónico y los arreglos sutiles crean una atmósfera hiperdimensional.

Denton: el corazón fértil del «indie» texano

La escena musical de Denton es una combinación de escritores, músicos, poetas y recintos que comparten sus propios mensajes, ritmos, tonadas y ambientes, y quienes escuchan reciben todo el espectro. Este contexto se transforma en el pulmón que respira en la música de Midlake.

Para la banda, grabar en su ciudad natal y en un entorno familiar, facilitó que las sesiones fueran instintivas y no forzadas. Este ambiente de seguridad y pertenencia es clave para un álbum que explora temas tan íntimos como la humildad y la transformación personal. El resultado es un sonido arraigado y sincero. Además,la tranquilidad de Denton permitió a la banda yuxtaponer sus luchas personales con el ritmo eterno del mundo natural (sol, luna, cielo). Este contraste añadió una capa de perspectiva y paz a las letras.

La »nuez» de la esperanza

La historia comienza con Days Gone By, una pista quese extiende como una niebla densa. Son memorias de estructuras perdidas y tiempos que solo existen en la resonancia de los acordes. La voz, aquí, es la de un cronista melancólico que sopesa el peso de lo vivido. La letra establece los días perdidos y las disputas personales frente los ritmos inmutables del universo. Tus problemas son insignificantes frente al ciclo cósmico, y esa vastedad debe inspirar calma. Postura que recuerda la filosofía antropológica del biólogo francés Jean Rostand: «El hombre es un átomo irrisorio perdido en el cosmos inerte y desmesurado».

Este recuerdo, sin embargo, nos empuja hacia el desafío actual, el punto sin retorno. Se presenta el dilema cuando nos enfrentamos con A Bridge To Far. No es solo una distancia física, sino la grieta emocional que hay que saltar como el ser humano cuando trata de cruzar sus propios límites. Pero en la sombra de ese reto, los viejos miedos acechan y los errores del pasado se manifiestan en The Ghouls (los necrófagos). Esta pista es la encarnación de la confrontación. Los fantasmas no son externos, sino miedos y errores que hay que enfrentar.

Justo cuando la oscuridad se hace opresiva, aparece entonces la guía. Una mano tendida bajo la forma acústica de Guardians. La inclusión de otra voz (Madison Cunningham) marca un punto de inflexión. Es el diálogo, la confirmación de que la perseverancia es un esfuerzo compartido. Los protectores nos urgen a reaccionar. Y es en esa urgencia compartida es donde nace la necesidad de movimiento, Make Haste. Esta canción es una carrera contra el tiempo, pero en el silencio. La prisa no es caótica, sino enfocada.

Para navegar este camino, la lógica se disuelve y se requiere un sentido más elemental. Nos ponemos en modo animal, guiados por la intuición de Eyes Full of Animal. La música se expande, como si el panorama se hiciera más amplio y primitivo, dejando atrás los artificios. Esa claridad visceral nos lleva a un reconocimiento profundo, una revelación silenciosa.

The Calling representa la toma de conciencia del propósito. La voz vuelve a ser el faro, simple y dominante, afirmando el camino con una humildad recién descubierta. Sin embargo, el camino elegido siempre presenta su prueba final. La escena se establece en el peligroso y fascinante Lion’s Den. Aquí la instrumentación se vuelve intrincada, representando el riesgo y la valentía requerida para enfrentarse al centro de la adversidad.

Una vez pasado el umbral, el enfoque se desplaza de la acción a la contemplación. La pieza se vuelve reflexiva, un examen del mundo externo e interno en Within/Without. Es la aceptación de la dualidad, el reconocimiento de que la verdad está en ambos lados. Y así, llegamos al destino, al paisaje final. No es un oasis, sino The Valley of Roseless Thorns. La melodía se calma, pero la imagen es poderosa: un valle lleno de espinas, pero sin la promesa fácil de la belleza. Es la conclusión honesta de la travesía, un cierre que resuena con esperanza madurada, donde la belleza reside en la superación de la aspereza.

«El mensaje de A Bridge To Far es una carta de navegación para la edad adulta: el tiempo pasa, la vida es dura, pero la humildad y el apoyo mutuo son la única forma de cruzar ese puente hacia el futuro, incluso si ese futuro está lejos y lleno de espinas» –Midlake

Lo que aprendemos al cruzar el puente

A Bridge To Far se erige como una confesión luminosa en un tiempo marcado por la prisa, la incertidumbre y la pérdida de referentes. Midlake recuerda que no hace falta desbordar para conmover, que la emoción más profunda suele nacer de la sutileza y del cuidado extremo en cada detalle. El grupo excava en sus raíces —espirituales, musicales, humanas— para construir un disco que no persigue la actualidad, sino la permanencia. Un álbum que respira fuera del calendario, ajeno al ruido del presente y más cercano a un legado íntimo que a un producto.

En estas canciones se despliega un viaje circular: un tránsito entre dudas y revelaciones, entre sombras que acechan y luces que acompañan. Midlake enlaza coros, atmósferas y temas como si tejiera una crónica interior de la vida adulta, con sus miedos que regresan, sus heridas que vuelven a abrirse y sus pequeñas victorias silenciosas. Lo conmovedor del álbum es que no ofrece soluciones triunfales. Ofrece compañía. Un espacio donde la fragilidad no es un defecto, sino un punto de partida.

El puente del título no funciona como metáfora de un fracaso, sino de un acto de fe: avanzar, aunque el destino permanezca oculto. En ese gesto humilde —pero firme— reside el mensaje esencial del disco. Midlake sugiere que nadie cruza ese puente en soledad; que el auxilio mutuo, la memoria compartida y la capacidad de escucharnos son las únicas herramientas reales para enfrentar las asperezas del camino. La vida, parece decir la banda, nunca deja de exigir valentía, pero también nunca deja de recompensar a quienes se mantienen fieles a su sensibilidad.

Por eso A Bridge To Far no se limita a ser un gran trabajo musical. Es una brújula emocional. Una invitación a seguir adelante incluso cuando la niebla tapa el horizonte. Un recordatorio de que el futuro —aunque distante, aunque lleno de espinas— siempre comienza con un paso frágil, un gesto honesto y una melodía que nos sostiene en mitad del vacío. Midlake no solo ha construido un álbum: ha levantado un refugio. Un lugar donde volver cuando todo lo demás parezca incierto.