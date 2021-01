Cuatro años después de su debut (Saturn Over Sunset, 2017), Midnight Sister han dado luz verde a su segundo trabajo, Painting the Roses, publicado con Jagjaguwar. Esta larga espera viene justificada porque la banda prepara a conciencia sus trabajos.

Painting the Roses es uno de esos trabajos que, por su concepto y desarrollo, debe escucharse con buen equipo y debida atención, ya que sus múltiples registros desempeñan un papel de suprema belleza e importancia: juegos de voz, instrumentación diversa, ambientación sónica y arreglos complejos, todo ello fusionado dentro de una producción perfilada que destila madurez, concepto, desarrollo y un excelente manejo instrumental, incluyendo elaborados detallismos y letra: “Estábamos pintando rosas rojas sin lograrlo / Cuando una espina atrapó el hilo de mi piel / Y se deshizo como un enlace de una biblia / Solo para descubrir que mi carne falló en la supervivencia,” cantan en Painting the Roses.

El disco se desarrolla en una playlist de doce temas, ideados según estilos contrapuestos: glam rock y tango (Doctor Says), soul aterciopelado (Satellite), psicodelia pop (Foxes), disco (Sirens, Limousine), R&B sensual (Escalators), cabaret y jazz noir (My elevator song), pop classic (Wednesday Baby, Painting the Roses, Songs for the Trees), banda sonora (Dearly Departed y Tomorrowland).

La tónica general del trabajo es una atmosfera retro y barroca con bellas pinceladas cinemáticas que recuerdan a los music-hall, a las bandas sonoras de Jon Brion o a los aires disco de los setenta. La mayoría de las canciones narran historias que reflejan sensaciones desiguales que conducen a ciertas situaciones en determinados espacios y tiempos. Estos parámetros vienen marcados por las influencias que recibe Midnight Sister desde diferentes ámbitos como la moda, las artes visuales y las bandas sonoras cinematográficos.

Painting The Roses se activa en torno a los momentos anímicos por los que pasan las personas, especialmente cuando se ven afectadas por lances de amor, amistad, tristeza, deseo, frustración, vacíos existenciales… es decir, estados que resultan de las turbaciones que se forman en la naturaleza y existencia humanas. Estos aspectos están en permanente pugna entre sus propias luces y sombras, tratando de emerger, de transformarse y desparecer para dar respuestas y generar sentidos. Midnight Sister utilizan, sin duda alguna, esta dualidad permanente de la lucha humana como impulso vital, ya que es la fuerza de la vida, como el árbol que nace y crece, quien nos empuja a ser, a existir. La portada ilustra perfectamente este concepto existencial: “Los frutos dulces crecen en los árboles mientras la hierba verde brota debajo de la tierra oscura con sus secretos”.

Escucha aquí Painting The Roses, de Midnight Sister