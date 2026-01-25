«El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman, el tiempo es una eternidad» –William Shakespeare

Cuando la juventud envejece en formato «widescreen»

La juventud no es eterna. Pero existen discos que se comportan como artefactos narrativos empeñados en esquivar el calendario. Objetos con principio, desarrollo y una promesa implícita de continuidad. Miniseries ha entendido algo esencial de nuestra época: ya no escuchamos álbumes, los maratoneamos. Pilot funciona como un episodio cero que tantea al oyente, mide su atención y deja puertas entreabiertas. No hay truco. Hay intención.

Hablar de widescreen aquí no implica grandilocuencia, sino distancia. La suficiente para mirar la juventud desde un encuadre amplio, no desde el primer plano urgente del presente. Una perspectiva donde ya caben el desgaste, la memoria y aquello que no fue. La juventud no como estallido, sino como relato extendido, horizontal, atravesado por el tiempo.

Este debut del quinteto londinense no persigue la nostalgia televisiva como fetiche. Utiliza su lenguaje para hablar de algo más incómodo: el paso del tiempo, la erosión de los ideales, la fragilidad de la memoria y el miedo a quedarse fuera de plano. Todo ello envuelto en un rock espacial, motorik y cinematográfico que avanza como una carretera nocturna sin destino claro. No es música de clip. Es música de permanencia. La juventud no se conserva. Se defiende como argumentaba Oscar Wilde en El Retrato de Dorian Grey:

«La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que uno sigue siendo joven por dentro»

Grabar la vida como escenas, no como producto

Pilot es el álbum debut de la banda. Se publicó el 7 de noviembre de 2025. Su producción se reparte entre dos nombres clave del underground británico, Sean Read y Craig Potter, dos sensibilidades distintas persiguiendo un mismo objetivo: capturar la atmósfera sin pulirla en exceso.

Las grabaciones principales tuvieron lugar en el Famous Times Studio, en Clapton, Londres, y en el Clashnarrow Studio, el espacio idiosincrásico de Edwyn Collins en Helmsdale, Escocia. El cierre del álbum, May You Always, se registró en el Blueprint Studio de Salford junto a Craig Potter, conocido por su trabajo con Elbow. Cada localización deja huella. Cada sala aporta textura.

Cuando dos trayectorias no podían no cruzarse

Miniseries nace de una casualidad poco casual. Doug Morch, compositor procedente de la banda Longview, trabajaba en canciones folk de corte acústico cuando conoció a Angela Gannon, integrante de The Magic Numbers, en el Glastonbury de 2017. A partir de ahí, todo fluyó. Romance. Colaboración. Deriva creativa.

El núcleo se consolidó en el The Betsey Trotwood, pub de Farringdon donde confluyen las escenas indie y americana. Allí se sumaron Dermot Watson, guitarrista y compositor de The Dials, el baterista Danny Abbasi y el bajista Aidan Banks, viejo aliado de Morch. La química fue inmediata. El folk mutó. El pulso se aceleró. El primer sencillo, Road, una jam de ocho minutos, marcó el punto de no retorno.

Sonido «motorik» con vocación de banda sonora

El sonido de Pilot se despliega como un travelling nocturno: constante, hipnótico, con ritmos motorik que avanzan sin detenerse, como luces que pasan por la ventana de un coche en autopista. Guitarras que flotan, etéreas, a veces rozando la melodía, otras veces difuminándose como humo entre los planos. Bajos circulares giran como lentes que enfocan y desenfocan a la vez, sosteniendo la escena sin reclamar protagonismo. La batería marca el pulso con firmeza discreta, dejando que cada elemento respire, se superponga y construya tensión sin estridencias. Todo está dispuesto para que el relato musical se sienta orgánico y cinematográfico.

Se perciben ecos de krautrock, de art rock británico y de indie noventero, filtrados como texturas de fondo, casi subliminales, que sostienen la narrativa sin convertirla en cita. La influencia de las bandas sonoras televisivas y cinematográficas se siente como luz lateral: cada tema funciona como secuencia imaginaria, una escena que nunca veremos, pero que intuimos, con su propio clima, movimiento y sombra.

Escuchar Pilot es recorrer un paisaje invisible: repeticiones que se sienten como pasos de cámara, acumulaciones que se perciben como montajes, y silencios que actúan como respiración de la escena. La música no solo acompaña; construye espacio, define tiempo y dibuja emociones. Cada acorde es un encuadre, cada compás un gesto, cada tema un plano que deja al oyente dentro de la narrativa, contemplando cómo la juventud, la memoria y el paso del tiempo se despliegan ante sus ojos, siempre en widescreen.

El disco no se escucha solo: se habita, se recorre, se proyecta. Como una película que insiste en no cerrar sus créditos, dejando que el espectador siga dentro de la historia mucho después de que la última nota se desvanezca.

Una voz que no promete finales felices

No es una voz que busque imponerse. No dramatiza. Observa. Tiene un timbre cálido, ligeramente erosionado, que encaja con los temas que atraviesan el disco: la juventud que se desvanece, pero que no debería abandonarse del todo. Emergen aspiraciones incumplidas. Aparece el miedo a desaparecer. No hay alardes técnicos. Hay honestidad. La voz funciona como narrador interno. A veces guía. A veces se pierde dentro del propio arreglo. Esa fragilidad forma parte del discurso. En Pilot nadie canta desde la certeza. Se canta desde la duda aceptada.

El álbum es, en esencia, un trabajo sobre el miedo a quedarse atrás. Sobre asumir que no todo lo soñado se cumple. Sobre aprender a convivir con esa verdad sin cinismo. La estructura de episodio piloto no es un truco narrativo. Es una metáfora. Como explica Morch: «Es el capítulo piloto de la miniserie, como el que hace un estudio de televisión para comprobar si la serie es viable». Aquí la viabilidad es emocional. Creativa. Vital.

Doce canciones que avanzan como capítulos

El álbum se abre con Pilot Theme, un tema instrumental que rinde homenaje a las músicas de apertura televisivas. Evoca thrillers de espionaje, ciencia ficción latente, una amenaza aún sin nombre. Marca territorio. A continuación, You’re Gold despliega una luminosidad engañosa. Un llamado a rechazar el materialismo y la cultura influencer. Suena brillante mientras cuestiona el brillo. Asoman guiños a Pixies y a los primeros Stereolab sin caer en la imitación.

Tras ello irrumpe Offcumdens, pista que introduce el conflicto social. Escrita durante la estancia de Morch en Hebden Bridge, critica el nativismo y el auge del populismo. Avanza con tensión contenida. No señala. Expone el clima. Seguidamente, entra Dandelion que funciona como un respiro melancólico. Fragilidad y resistencia en equilibrio. Luego suena Open Season donde se expande el paisaje a través de seis minutos de construcción lenta, casi ritual. La banda demuestra su capacidad para sostener la épica sin desbordarse.

Llegamos a The Speck y Eye, dos temas que actúan como capítulos de transición. Observación. Paranoia suave. Detalles mínimos que, acumulados, pesan. Sin más pensarlo, surge Swimming Pool, que profundiza en la introspección y el aislamiento elegido. Después llega Sepia, uno de los momentos más inquietantes del disco. La vejez. La demencia. La memoria fragmentada. El final se hunde en el caos como una mente incapaz de ordenar recuerdos: «Los recuerdos empiezan a perder colores en el vacío. Como polaroids invertidas».

Way Before Me y Ghost Telephones exploran la distancia. La comunicación fallida. El eco de lo que fue. Finalmente, May You Always cierra el álbum desde la aceptación serena. Inspirada en Withnail & I, asume que ciertos escenarios nunca llegarán. Y que está bien.

Conclusión: Quedarse para ver el siguiente episodio

Pilot no ofrece respuestas definitivas. Propone una experiencia completa, pensada para escucharse de una vez. Como una serie que empieza despacio y te atrapa sin levantar la voz, cada tema se siente como un plano cuidadosamente encuadrado, cada transición como un corte pensado para mantener la tensión y la atención. Miniseries firma un debut atmosférico, coherente y emocionalmente honesto. Familiar sin resultar previsible, atemporal sin caer en la nostalgia.

El álbum invita a quedarse, a mirar cómo la juventud se despliega, se erosiona y se recompone dentro de un relato más amplio, como si estuviéramos viendo una historia en widescreen: amplia, contemplativa, sin urgencias, pero con propósito. Cada canción es un capítulo que se respira, que deja ecos en la memoria del oyente, y que evidencia la capacidad de la banda para conjugar introspección y épica sin perder delicadeza.

Pilot funciona. Nos recuerda que la música puede ser refugio, espejo y aventura a la vez. Que no todo necesita respuesta inmediata. Y sobre todo, nos deja con la certeza de que la historia no termina aquí. La puerta sigue abierta, el siguiente episodio aguarda. Todo indica que Miniseries continuará explorando, creciendo y desafiando nuestra percepción del tiempo, la memoria y la juventud que nunca termina de irse.

Temas predilectos: You’re Gold, Offcumdens, Dandelion, Open Season, Eyes y Swimming Pool.

Escucha aquí Pilot de Miniseries