Ministry – Hopiumforthemasses

Escuchar a Ministry es como penetrar de lleno en las entrañas de una tormenta y no salir vivo. Su arrolladora potencia es capaz de engullir toda materia y ser vivo. Solo el título de su nuevo álbum resume explícitamente el mensaje atronador que conlleva esta magnífica banda norteamericana de metal industrial. Hopiumforthemasses, así se llama, es el primer lanzamiento de la banda desde su Moral Hygiene de 2021. No cabe duda de que los títulos de sus discos son ya de por sí lo bastante claros para entender el huracán al que nos enfrentamos. Entremos pues en el corazón de la geo tormenta.

Tras permanecer en el frente de batalla durante muchos años y consumar todos los extremos posibles, Hopiumforthemasses no deja títere con cabeza. El uso combinado de las palabras que componen la frase «hopium for the masses» fusiona los conceptos duales de «esperanza» y «opio» a fin de otorgar un mensaje simultáneo que implica «control» y «fuga». La posición desnuda del torso humano y las setas alicinógenas surgiendo de su cavidad cerebral representan un claro mensaje simbólico. Por otra parte, el álbum es, conceptualmente hablando, un cañonazo de un Magnum 44 que revienta en mil pedazos los sesos del movimiento Make America Great Again cuyo blanco directo es Donald Trump.

Musicalmente, el disco es despiadado, acelerado, brutal y contundente. Como su nombre indica, se inspira en las leyes de la manipulación y control social, desafiando todas las normas musicales posibles hasta convertirse en un fuerte ataque contra la ignorancia, el fascismo y toda clase de explotación, desinformación y abuso de poder. Para ello, la banda utiliza la fuerza intempestiva del metal industrial, el punk y la experimentación electrónica.

«El título del álbum es una descripción MORDAZ y sarcástica de una cita de Karl Marx: «Opio para las masas». Nos gusta hacer eso con todos nuestros títulos. Ministry combate la injusticia con sarcasmo, y esa parece ser nuestra seña de identidad» (Al Jourgensen)

La producción, a cargo de Jourgensen y su equipo habitual, se presenta como un collage sónico construido a base de capas de sintetizadores, muestras distorsionadas, pedales efectistas y poderosos riffs de guitarra. Todas las pistas exhiben un enfoque rítmico que excita visceralmente al más cuerdo, inoculando la rabia que caracteriza el sonido de Ministry. Las letras son una amalgama de crítica social, ironía ácida y reflexión sobre la condición y desilusión humana. La canción titular, B.D.E. se erige como un análisis satírico del culto a las redes sociales y la búsqueda de esperanza en tiempos de crisis y hecatombe política social. Las ilusiones se convierten en abatimiento y en una búsqueda falsa y artificial, hechos que quedan constatados gráficamente en la portada del álbum.

El álbum llega en un momento crítico para la sociedad mundial, inmersa en múltiples crisis políticas, bélicas, económicas y ambientales. Ante tal panorama, Ministry, ha sido un crítico un acérrimo del gobierno estadounidense y restantes y de los problemas globales que generan, usando la​ plataforma musical a fin de arrojar algo de luz sobre todas las injusticias, amenazas y desequilibrios actuales. Dentrro de este contexto, Hopiumforthemasses no solo se presenta como una colección de pistas duras, sino como un grito de resistencia ante la desesperación reinante.

«Siento que las tendencias misóginas en esta sociedad se han vuelto cada vez más violentas y más normalizadas. El movimiento #MeToo nunca ha puesto su mirada en Ministry, porque respetamos a los otros géneros» (Al Jourgensen)

La reacción inicial del público y de los críticos ha sido muy positiva. La crítica ha destacado el regreso a las raíces de la banda y la evolución de su sonido, reconociendo el arduo trabajo de Jourgensen para mantenerse pertinente dentro de la escena musical contemporánea. La mezcla de lirismo provocador y sonido arrollador, ofrecen una crítica poderosa la cultura de la esperanza ciega y esa dependencia para escapar de la realidad en tiempos de sufrimiento y opresión.

Pero Hopiumforthemasses no es solo un volver a las raíces de Ministry, sino también es una reinvención de su voz en un mundo que necesita desesperadamente ser escuchado. A través de su mezcla de poder y letras impactantes, Ministry ha creado un álbum que no solo empodera a los oyentes, sino que también ofrece un refugio para aquellos que buscan sentido en medio del mundo moderno en caída. Ministry vuelve a demostrar que, a pesar del paso del tiempo y los cambios en la industria musical, la rebeldía y la resistencia siempre encontrarán su camino hacia la superficie.

En el disco intervienen Al Jourgensen (voz, guitarras, teclados, órgano), Cesar Soto (guitarras, bajo), Monte Pittman (guitarras, bajo, coros), Paul D’Amour (bajo, guitarras), John Bechdel (teclados, coros), Roy Mayorga (batería) y diversos músicos adicionales en calidad de coros, programación y software, guitarras, palabra hablada…). cabe mencionar la participación especial de Jello Biafra, ex vocalista de Dead Kennedys.

El disco, compuesto por nueve balas explosivas lanzadas a través del sello Nuclear Blast, explota inicialmente con B.D.E., abreviatura de Big Dick Energy, encapsula la crítica social, la identidad y la energía cruda, todo ello envuelto en un paquete sónico de alto nitro tonelaje distintivo. Las capas de sarcasmo y el estilo musical contundente, hacen de esta canción un ejemplo claro del legado de la banda en el género industrial y su habilidad para abordar temas complejos de manera directa y provocativa.

Sigue Goddamn White Trash, que cuenta con la participación de Pepper Keenan de Corrosion Of Conformity. Se trata de un tema que atiza la cultura estadounidense enfocándose en las percepciones sobre la clase trabajadora y la pobreza, en especial sobre aquellos que son considerados blancos de clase baja. La canción puede interpretarse como una reivindicación de los marginados o juzgados por su estatus social. El tono de la canción transmite desilusión y frustración, características que son comunes en el trabajo de Al Jourgensen. Esta rebeldía se asocia con un deseo de romper con las normas y las expectativas impuestas por la sociedad. La instrumentación agresiva, de guitarras distorsionadas y de ritmos industriales y producción pesada, refuerza la intensidad de las letras.

Acto seguido, los tímpanos se rompen con Just Stop Oil, se centra en la creciente preocupación por el cambio climático y la crisis ambiental. El título mismo es un llamado directo a la acción, pidiendo a las personas y a los gobiernos que dejen de depender del petróleo y, por extensión, de los combustibles fósiles. Ministry utiliza su música para transmitir la frustración y la impotencia que sienten muchas personas ante la inacción de los líderes mundiales y las acciones de las grandes corporaciones que priorizan las ganancias sobre el bienestar del planeta.

«Los glaciares se están derritiendo, los bosques se están quemando

Los océanos son ácidos, el aire es tan rancio

La posibilidad de redención es muy preocupante

El precio de la opresión es la agresión civil» (JUST STOP OIL)

No hay tregua tampoco con Aryan Embarrassment, cuarta bala contundente que critica las actitudes racistas y la obsesión de ciertos grupos extremos con los que defienden la pureza racial. Ministry expone la falta de lógica detrás de tales ideologías y ridiculiza a sus defensores. El título sugiere una burla hacia el pensamiento ario, afirmando que son puntos de vista no solo son ridículos sino que también son motivo de vergüenza.

Llegamos a TV Song 1/6 Edition, canción que se presenta como una diatriba sobre la saturación e influencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana. Ministry destaca cómo la televisión y las redes mediáticas moldean la percepción de la realidad en lugar de reflejarla tal como es (teoría de la aguja hipodérmica). En definitiva, es un disparo mortal que desangra la verdad, la propaganda y la responsabilidad social.

Con New Religion el objetivo cambia. se puede interpretar como un vapuleo a la cultura contemporánea, especialmente en lo que respecta a la influencia de las creencias y los sistemas que dominan nuestras vidas. Esto puede referirse a la comercialización de diversas ideologías y la forma en que estas se convierten en religiones modernas. Como arumentaba Karl Marx, «la religión es el opio del pueblo».

Seguidamete alcanzamos It’s Not Pretty, séptima munición del Magnun 44. Su fuego impacta sobre el descontento y la frustración de la gente con la realidad social y política, reflejando la desilusión hacia el estado del mundo, las injusticias y la hipocresía en diversas facetas de la vida. Su brutalidad nos convierte en blancos fáciles. Temas como la desesperanza, la alienación y la lucha interna del ser humano, son reflejo de ello.

Cult of Suffering suena ya como el penúltimo plomo. Trata acerca de las luchas y el sufrimiento a los que se enfrenta la humanidad, y la manipulación que sufren las masas a manos de los sistemas de poder. El título en sí mismo sugiere una especie de crítica a cómo las sociedades se agrupan en torno al padecimiento, presentado como una realidad humana inevitable y un fenómeno promovido y mantenido por ciertos actores sociales. Esto refleja la visión que tiene la banda sobre cómo las instituciones religiosas, políticas o económicas perpetuan el dolor para mantener el control, y cómo éste puede ser explotado por las ideologías e instituciones.

Y llegamos a Ricky’s Hand, la última y definitiva metralla que impacta sobre el agujereado cuerpo del sistema, concretamente el norteamericano. La letra irrumpe mortalmente sobre la manipulación y la deshumanización de los mass-media, la cultura de consumo y la angustia y la desesperación que genera esa vida contemporánea desesperante. Las referencias a situaciones personales y emocionales incendian la lucha interna del individuo ante una sociedad que parece ignorar las controversias humanas.

«El fascismo de derecha es como UN maldito herpes cíclico PERO A medida que TE EDUCAS Y maduras, tratas de identificar por qué suceden ciertas cosas en la sociedad y qué puedes hacer para solucionar el problema. Hay que abordar SIEMPRE LOS por quéS. solo así se llega un núcleo de lOS problemaS Y SUS SÍNTOMAS» (Al Jourgensen)

Para finalizar podemos afirmar que Hopiumforthemasses en su conjunto aborda el descontento y la desesperanza en un mundo cada vez más complejo y alienante. El álbum muestra una mezcla de metal industrial y manifestaciones socio-políticas que crítican la sociedad contemporánea y conciencia sobre la necesidad de la lucha interna en un mundo cada vez más caótico.

Hopiumforthemasses, por tanto se posiciona como una obra relevante que encapsula las disputas y tensiones de su tiempo, utilizando la música como un vehículo para la reflexión crítica y la expresión artística. Es un testimonio de la capacidad de Ministry para evolucionar y mantenerse vigente, zarandear las consciencias a la vez que rasga las capas de la realidad moderna. El impacto de Ministry en la industria musical sigue siendo un azote de calidad y contenido innegables. Si Depeche Mode lanzó en 1987 su Music For The Masses dando a entender que la música es un lenguaje universal que activa la conciencia social y habla de los problemas personales, Ministry cruza todas las fronteras posibles y va más allá de toda realidad con su mensaje Hopiumforthemasses.