Crítica por Isabel García.

Que la «era asiática» continúa para Miss Caffeina es algo que ya habíamos adivinado nada más conocer el título de su nuevo trabajo: Shanghái Baby (2023). Con estas palabras lo ha confirmado la banda en uno de los diversos eventos promocionales en los que han participado desde que publicaron el disco, el pasado 14 de abril. Shanghái Baby es un EP de cinco canciones que da continuidad a su anterior álbum El Año del Tigre (2022) al menos en lo que a lo visual se refiere. Según ha declarado Alberto (vocalista), esta prolongación estética obedece a su deseo colectivo de “hacer un spin off del disco anterior”.

Aunque vemos claro que la temática oriental está muy presente en ambos trabajos, también percibimos una evolución estética del segundo con respecto al primero. Parece que nos encontremos ante dos épocas de una misma corriente artística. El Año del Tigre desprendía aires de un orientalismo más tradicional, con elementos muy ornamentales, uso de colores y tejidos más típicos de una era anterior. Todo esto fue trasladado a sus conciertos también. En Shanghái Baby, sin embargo, nos presentan un estilo modernizado, bañado de colores metálicos, con una atmósfera visual más fresca y un escenario menos recargado, con un aire un poco más contemporáneo y hasta con ciertos toques retro.

Dejando de lado esta parte visual y en contraposición a este equilibro estético, Shanghái Baby supone una ruptura de forma, un punto y aparte en la carrera musical del grupo y un nuevo comienzo en su estilo sonoro. Han dejado claro que estrenan nueva etapa musical y personal. Se sentían con ganas de crear nueva música y han seguido su instinto, a pesar de llevar un solo año girando con las canciones de su álbum anterior. Confiesan haber tenido un año convulso en el que han vivido muchos acontecimientos. Por eso, quizás, este disco parece haber explotado en sus manos.

Adentrándonos en el contenido del EP nos encontramos con cinco historias directas, contadas por ellos como protagonistas de las mismas. En cada canción descubrimos una crónica distinta sobre las relaciones personales. Nos cuentan relatos de amor, decepción y de dolor. Escuchando el disco asistimos como espectadores a las vivencias de su último año que, aludiendo a sus palabras, les ha servido de terapia particular para afrontar sus experiencias vitales.

Para toda la vida es el primer single del EP y se ha convertido en el tema de apertura en los conciertos. No nos sorprende ya que ese inicio con graves y sintetizador te engancha en cuestión de segundos. Una base que en seguida adivinamos como pop y donde se cuela alguna pincelada tecno. Nada que ver con su letra tradicional que podríamos transportar a cualquier tiempo, un mensaje fácil de encontrar en canciones de todas las épocas pero fusionado con arreglos modernos. Habíamos hecho cábalas sobre la inspiración de Miss Caffeina para la composición de esta canción y todo parecía apuntar a un en un desengaño amoroso, sin embargo, no han tardado en declarar que hablan de una decepción vivida con una amistad. No podemos evitar imaginar si esta decepción hace alusión a la reciente marcha de Álvaro Navarro (guitarrista) de la banda.



Y de repente dio continuidad a Para toda la vida saliendo como segundo single. En este caso nos encontramos con una canción más redonda, con una estructura más elaborada y con una melodía más delicada. Los sintetizadores casan muy bien con las guitarras. Los arreglos, lejos de distraer, añaden belleza a los marcados cambios melódicos de voz (tan característicos de la banda). En cuanto a la letra, se trata de un tema más discreto que Para toda la vida. Habla de un amor distinto, pasajero. Nos acerca, quizás, más a las relaciones esporádicas y no por ello menos románticas. Y de repente desprende melancolía por una relación que (imaginamos) no se pudo alargar en el tiempo.

Fade out es la tercera canción del EP y alude a la técnica utilizada al final de las canciones en la cual su volumen se va reduciendo gradualmente hasta un silencio total. El grupo utiliza este título como una metáfora de la historia que cuentan: alguien que desaparece de tu vida reduciendo el contacto muy poco a poco, algo así como un ghosting gradual. Se trata de un tema instrumentalmente humilde, con un ritmo fácil, sin grandes cambios y adornado con arreglos sencillos. Cuenta en primera persona cómo se da cuenta de ese fade out que le están haciendo, pero lo hace desde la tranquilidad. Es una pieza elegante, en técnica y mensaje.

Shanghái Baby es, quizás, el único tema en él que nos transporta ligeramente al universo oriental. Y no lo decimos solo por el título. Los efectos y mensajes gritados en medio de versos nos recuerdan a las series manga noventeras o incluso al acompañamiento sonoro de los videojuegos de la misma época. De este tema destacamos los teclados y distorsiones usados durante las estrofas, personalmente nos gusta más esta parte (melódicamente hablando). Esperábamos algo más del estribillo: un subidón, una frase que perdure como el famoso “mira como vuelo”… pero nos quedamos con las ganas. Lo cierto es que no clasificaríamos éste como nuestro tema favorito de los cinco.

Sin embargo no es la canción que cierra el disco. Nos engancha el sintetizador inicial que suena como augurio de algo malo, como la música que nos anticipa un suceso fatídico en una película. Efectivamente, en cuanto la letra comienza, nos damos cuenta de que se trata de una canción de dolor. El ritmo casi discotequero no distrae del mensaje, una vez más, claro y directo. Los distintos cambios de ritmo y espacios en pausa acompañan muy bien la tensión del tema. Los cambios a tonos más altos en la voz describen muy bien el dolor, parecen casi como un llanto. Hay quienes ya han interpretado que este tema formaría una trilogía junto a Para toda la vida y Fade out, constituyendo las tres etapas de un desengaño. Nosotros no lo vemos tan claro como sí vemos que es una de las mejores composiciones del álbum.

Shanghái Baby nos deja muy buen sabor de boca, mejora a su predecesor El año del tigre. Eso sí, nos han faltado unas cuantas canciones para otorgarle el oro. Detroit (2016) y Oh Long Johnson (2019) eran duros competidores.

Escucha aquí Shanghái Baby de Miss Caffeina