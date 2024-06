8

«Durante los últimos 30 años he trabajado con cantantes increíbles, desde David Bowie hasta Freddie Mercury, desde Gregory Porter hasta Jill Scott. Always Centered At Night continúa mi pasión por colaborar, pero esta vez se centra en cantantes increíbles no tan conocidos como los mencionados. La música sigue siendo inconfundiblemente Moby, llena de melodías brillantes e instrumentaciones cálidamente hipnóticas»

MOBY

Bajo una sobria y fría portada con letras amarillas, emerge el título del nuevo álbum de Moby, Always Centered At Night, 13 canciones donde el autor colabora con otras 13 grandes voces como Serpentwithfeet, Lady Blackbird, Benjamin Zephaniah, Gaidaa, Danae, India Carney, J.P. Bimeni, Raquel Rodriguez, Aynzil Jones, Brie O’Banion, Akemi Fox, Choklate y José James.

El álbum destaca por la inmensa multiplicidad de tramas estilísticas bajo una ambiciosa arquitectura sonora rodeada de exquisitos fondos electrónicos. Moby nos sumerge en el seno de un universo sonoro que engulle al oyente hacia un abismo sensitivo repleto de soul y jazz, pasando por el ambient, el funk, el rythm & blues, el house, el dub, el blues y el drum & bass.

Como temas dominantes sobresalen: Wild Flame y la sensual voz de la poeta británica Danaé Wellington, Precious Mind interpretado por India Carney, Should Sleep representado por J.P. Bimeni, o la genial pista Medusa desarrollada por la voz de Anzyl Jones. Otros tracks sorprendentes son Dark Days con la excéntrica dama del jazz Ladyblack, Where Is Your Pride con Benjamin Zephaniah (quien murió en 2023 a los 65 años a causa de un tumor cerebral), Transit un doom & soul declamado por el solista sudanés Gaidaa, Fall Back bajo los registros vocales de Akemi Fox, y Sweet Moon con la vibrante garganta de Cocklate.

Always Centered At Night es, por tanto, una exaltación inspiradas en las experiencias de Moby en las shops discográficas de New York de los años 80. Es la captura sonora de esa emoción por encontrar lo recóndito y único en lugares desconocidos, y descubrir artistas genuinos para crear músicas distintivas. En base a esa idea, antes de componer el disco Moby mandó a todos los artistas seleccionados un mensaje indicándoles: «Por favor, no escribas nada comercial. Que sea raro y personal (…) Gracias a esa libertad aleatoria, se recibieron muchos trabajos geniales».

Always Centered at Night es, en definitiva, un trabajo donde se demuestra la enorme lucidez que tiene Moby por reinventarse e investigar nuevos espacios musicales, hecho que siempre lo han convertido siempre en una figura única e inspiradora dentro del horizonte musical moderno. Moby es un indagador de resonancias inexploradas y de texturas vocales diferenciales. Todas las pistas del disco son personales y crepusculares, en las cuales se exploran temas como el amor, las pérdida o los embrollos de la vida actual.

Según se ha confirmado a los medios, Moby realizará a finales de este año una gira europea a fin de celebrar el 25º aniversario de su icónico álbum Play lanzado el 17 de mayo de 1999. El 100% de las ganancias las destinará a organizaciones benéficas que luchan por los derechos de los animales, una causa que él ha defendido durante más de tres décadas. Desglosemos el álbum…

CANCIÓN A CANCIÓN

On air es la pista que da apertura al disco: «Veo lágrimas en tus ojos, pero falta el amor. Quiero abrazarte y no pelear y que las sombras nos dejen ser la noche». En Dark Days se expone la oscuridad que se cierne tras una disolución: «Escuchamos las olas romper en la playa. Ahora la noche está en ruptura y la lluvia y el aire sucio caen sobre mí». Según la propia Ladyblack: «Sentimos que la oscuridad de la pista iluminada por la luna evocaba una sensación del comienzo y el final de los días futuros en la Tierra».

Where Is Your Pride? es el tercer tema del álbum y una marcada exaltación a ese orgullo humano que hemos perdido en pos a los desequilibrios que como sociedad hemos desatado: «¿Dónde está tu amor? ¿Tu fe? ¿Tu esperanza? (…) ¿Dónde está tu belleza? ¿Tu miedo? ¿tu ira? ¿Tu futuro? (…) ¿Dónde está tu honestidad? ¿Tu verdad? ¿Tu sinceridad? ¿Tu orgullo?».

Transit es un grito al estado que dificulta el hecho de retomar los caminos que dejamos atrás. Al mismo tiempo representa un clamor para seguir hacia delante con el fin de despejar y superar las dudas que nos atormentan antes de la transición: «¿De dónde huyes hombre de las sombras? (…) Todo lo que está mal en mí, me da vueltas en la cabeza, pero algo está destinado en mí».

Seguidamente llegamos a Wild Flame, donde se plantean dudas sobre la identidad y el destino: «Ellos no creen que estés acostumbrado a caminar con los pies descalzos sobre el suelo de cemento. Ahora te estás quedando sin tiempo, pero aun tienes hambre de ojos azules (…) ¿Vas a cambiarlo antes de que sea demasiado tarde?»

Precious Minds es un tema donde se expresa la ebullición de la mente ante preguntas complejas y simples que mantenemos mientras el silencio termina y la vida sigue su curso.

Should Sleep es la respuesta que permite alejarse de los problemas que nos abruman, con el fin de separar de nuestra conciencia de la ensoñación y obtener una mejor reacción ante esa realidad que nos carcome: «A veces todos necesitamos empezar de nuevo, sentir como si el mundo se estuviera cerrando sobre ti (…) sintiendo su peso sobre los hombros a punto de romperte en nada».

Feelings Come Undone es una pista que profundiza los estados emotivos que caen en descomposición. Al mismo tiempo plantea una posible puerta al renacimiento: «Me convertí en la noche interminable. Ahora estoy sobre el sol y todos mis sentimientos se deshacen».

Medusa es un drum & bass de lujo, un conjunto de patrones rítmicos que se aceleran y mezclan entre cadencias líricas, ritmos y electrónica efectista. La voz es obra de Aynzli Jones, productor y compositor de la cultura soundclash jamaicana. El título hace referencia a ese mito que encarna la lucha, la fuerza y la valentía: «No puedo seguir cometiendo los mismos errores que he cometido. Para seguir adelante necesito cambiar mis caminos o mañana no saldrá el sol».

We’re going wrong es una cover modificada del clásico de Cream y perteneciente al álbum Disraeli Gears (1967). Moby reemplaza el falsete lírico de Jack Bruce por la voz de Brie O’Banion. Es una invitación a reflexionar sobre lo que nos hace sentir mal y lo que debemos cambiar antes de que sea demasiado tarde: «Abre los ojos, abre la mente y mira lo que puedes encontrar».

Con Fall Back se alcanza un alto en el proceso emocional, el momento donde algo te obliga a retroceder. Es una canción sobre el estado personal que muchas veces nos invade cuando nos sentimos atrapados sin saber qué dirección tomar, pero intuimos un cambio necesario, aunque dejes atrás cosas que amas: «Apaga el ruido (…) porque estaba teniendo sueños realmente extraños. Sabes que mi corazón no esperará. Sabes que mi mente no se desvanecerá (…) Quiero volver a caer en un sueño donde el corazón no espera y la mente no se desvanece». Para mí una de las mejores canciones del álbum, repleta de sensualidad y misterio.

Otro temazo es Sweet Moon, con la sensual y sedosa voz de Choklate, cantante negra que transmite una sensación de intimidad que acoge mientras la luz de la luna acaricia la piel de los cuerpos: «En la dulzura de la luna fría, no tengo ganas de volver a casa. En la oscura y dulce luz, te volveré a ver».

Al final del disco alcanzamos Ache For, con la voz de José James y unas notas de piano cristalinas. Un tema precioso que recorre la piel a través de todos los surcos: «Las sombras permanecen hasta el amanecer, entre sueños medio recordados y bajo una luz de pluma y un corazón de piedra (…) Tal vez no hicimos todas las cosas que amamos. Tal vez hubo cosas que podríamos haber dicho y hecho (…) Tal vez nunca lo supimos o tal vez nunca preguntamos».

CONCLUYENDO…

Always Centered At Night representa la magnitud sensitiva de oscilar entre la polaridad de la luz nocturna y el amanecer consecuente, una simbología metafórica que explora la vulnerabilidad de la vida humana ante las contradicciones y las reflexiones emocionales. Son 13 representaciones sonoras y líricas que se dinamizan bajo intercambios de persuasiones y turbaciones desemejantes que devastan el cuerpo y la mente transformando todo en otra cosa.

Moby es, sin duda alguna, un buscador eterno de voces que detesta la fama, ese poder de doble filo que agujerea el alma y la rellena de poliestireno. Él sabe por experiencia propia que la fama es una bestia deshumanizadora que menosprecia al creador. Convierte a los talentos creativos y honestos en locos, mientras proporciona plataformas de oro a sus dueños. Moby sabe eso porque la fama condujo al consumo de drogas, al alcohol y relaciones sin sentido. Pero ahora, abstemio desde 2008, abraza su música y veganismo como única adicción. De ahí que Always Centered At Night es música independiente, renacida con artistas ajenos al mainstream, a fin de dar salida libre a las emociones bajo ambientes atmosféricos y potencialmente hermosos.