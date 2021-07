El pasado 25 de junio la banda estadounidense Modest Mouse publicó lo que es su séptimo álbum de estudio, The Golden Casket, el cual fue producido por Dave Sardy y Jacknife Lee. Hemos tenido que esperar seis años para ver el proyecto terminado y en compañía de la voz de Isaac Brock familiarizarnos con una procesión vibrante de ruidos táctiles y reverberantes.

Al comenzar, el disco nos da aproximadamente veinte segundos para prepararnos e ir a un viaje melódico de doce estaciones (canciones) extremadamente surrealistas en el sonido pero muy armónicas de letra. La primera impresión es importante, es el inicio de lo que después concuerda con un recorrido milagroso por cada tema que se escuche. Un timbre auditivo receptivo a texturas de guitarra limpias no puede apaciguarse aunque lo quiera, al contrario, intentará aferrarse al ritmo de manera inmediata y sin censura.

La portada del álbum deja un espacio amplio a la imaginación, de esquina a esquina. Observar cada detalle es imprescindible: el color, las texturas, esas imágenes que deben seguir un hilo contundente que no todos pueden ver. Para poder captarlo, la estrategia clave es escuchar con nitidez absoluta, sin interrupciones.

Modest Mouse tiene en sí el poder de transportarnos a situaciones o lugares por medio de sonidos electrónicos que están en contrapunto con un bajo dominante. Fuck Your Acid Trip nos da entrada a la aventura armoniosa sin desaire, y una vez que estés dispuesto a involucrarte en esta excursión déjame decirte que ya no hay retorno de regreso. We Are Between no decae, con su rock melódico; sin embargo, tiende a ser un poco menos estruendosa, posee un teclado delicado con perfecta posición al estribillo pegadizo.

Walking and Running indirectamente nos advierte de la tensión que se aproxima. Pasamos de caminar a correr, para llegar antes de que el desliz del siguiente tema nos desborde. Never Fuck a Spider in the Fly nos da un vuelco en la consciencia que simultáneamente revierte a esa psicodelia adorada por muchos e insoportable para otros. No es tan pretenciosa, por lo tanto, es seguro tomarla como un momento sónico para relajarse.

Leave On A Light On puede considerarse la canción más cotizada, una suavidad rítmica la recrea como un deleite, tranquilidad absoluta que conduce los tímpanos al éxtasis con Japanese Trees donde el rock vuelve a situarse como el protagonista que no tiene en mente alejarse de la escena. El cierre de la obra maestra descara su presencia con Back to the Middle, un final ameno sin tranvías ni obstáculos, es un pasaje sucesivo al igual que cómodo, acompañado por acordes que entretejen sonidos de fondo con el afán de regresarnos en milésimas de segundos a nuestro principal estado emocional.

La travesía finaliza, quizás, en el momento menos indicado de nuestro disfrute. Es relevante destacar que el trabajo musical es inaudito, con una extensión y diversidad de ritmos admirable, donde los músicos nos permiten captar con sigiloso detalle sus estallidos frenéticos de inspiración en la composición de cada tema, en la creación de este trabajo que les ha permitido reincorporarse al escenario musical con acierto.

