Con un cuarto de siglo de carrera a sus espaldas y diez discos de estudio desde su primer LP Young Team (1997), (sin contar bandas sonoras) Mogwai presentan As The Love Continues, álbum en el que vuelven a contar con el productor Dave Fridmann habitual en las grabacionesdelgrupo americano The Flaming Lips –eso sí, esta vez con la dificultad añadida de trabajar a distancia y por videoconferencia debido a la pandemia–, que ya estuvo a los mandos de sus imprescindibles Come On Die Young (1999) y Rock Action (2001).

As The Love Continues musicalmente es una continuación de lo que vienen haciendo desde sus inicios, en lo que ya bien podría conocerse como el sonido Mogwai. Emblemáticas de este tono son canciones como la épica Midnight Flit en la que colabora Atticus Ross (Nine Inch Nails), Pat Stains que también incluye la colaboración del saxofonista Colin Stetson, Cieling Granny que podría recordar al sonido de los míticos My Bloody Valentine o Drive the Nail, cuyos 7 minutos te van llevando a su terreno con los vaivenes sonoros de sus ya clásicos cambios rítmicos con las guitarras como protagonistas, haciendote así sentir que te mueves entre la tormenta eléctrica perfecta y la calma más absoluta.

Cierto es que en este disco hay una versión algo más pop de Mogwai, como Ritchie Sacramento (único corte en eldisco en el que el frontman del grupo Stuart Braithwate añade voces), y canción que fue el single adelanto del disco y Supposedly, We Were Nightmares.

También se nota la pegada de haber trabajado en bandas sonoras de películas como Zidane – A 21st Century o Les Revenants. Estas influencias se dejan notar en canciones como To The Bin My Friend, Tonigth We Vacate Earth o Dry Fantasy, que bien podrían acompañar la trama de alguna road movie con paisajes invernales. Estos temas, junto a otros como Here we, Here we, Here we go forever –que destaca por pequeños detalles con cajas de ritmos y sintetizadorees al inicio de la canción– o Fuck Off Money –cuyo inicio protagoniza una voz sampleada– contribuyen a ampliar su repertorio sonoro. Eso sí, siempre sin dejar de hacer lo que quieren como reafirman en la canción que cierra el disco It’s What I Want to Do, Mum. Ser una banda de post-rock.

