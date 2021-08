La cantante Molly Burch ha apostado por el romanticismo en el que es ya su tercer álbum de estudio, si contamos con su álbum navideño. Con el moderado éxito cosechado anteriormente y sus cuatro adelantos previos, podríamos estar ante un importante avance en su sonido.

El inicio del álbum resulta confuso. Control parece un tema que no termina de encontrarse a sí mismo. El aire setentero inicial, dentro del estilo retro que caracteriza a Molly, se pierde entre cambios de ritmo que resultan incongruentes. Es su voz la que se nos presenta como protagonista y es lo mejor que se encuentra en este punto. Games parece ser lo que el tema anterior no pudo llegar a ser. El ritmo marcado evoluciona de manera más natural, principalmente por esa percusión más marcada y una mejor integración de todos los elementos sonoros. La atmósfera retro se vuelve mucho más intensa en Heart of Gold, que por unos minutos nos lleva a los años 60 con sus coros femeninos. Este tema es el primero con la fuerte carga romántica del álbum, pero el siguiente es que tiene el verdadero corazón del LP. Romantic Images, además de dar título al álbum, es el que concentra la potencia del amor que quiere retratar Molly Burch. El palpitar de un corazón es el ritmo que mueve a este tema, llenándolo de pasión. La melodía de la voz se integra muy bien con este ritmo, al punto de que parece ser movida por ese pálpito. Una joyita para dedicársela a esa persona que hace que tu corazón se acelere.

Tras la ola de pasión, New Beginning llega para bajar estas pulsaciones. La suavidad de la canción va acompañada de una guitarra que bien podría recordarnos a algún tema de Jimi Hendrix. Esta suavidad se pierde en Took A Minute, donde el ritmo se anima tanto que hace que empieces a bailar, pero sin dejar de estar en los años 60. Esta es la antesala del otro gran tema de este álbum: Emotion, con Wild Nothing. En este tema, el estilo retro se convierte en disco, dejando atrás los 60. Sin embargo, va más allá de los ritmos y de los elementos, sino que se convierte en una auténtica atmósfera que te rodea totalmente y te hace bailar como a John Travolta.

Para el final del disco, las canciones se suceden una tras otra sin muchas novedades. Honeymoon Phase y Easy están marcados por la suavidad, sin abandonar tampoco la temática romántica del disco. Como colofón y para dejar un buen sabor de boca, Back In Time nos lleva de nuevo a esos idílicos años 60 que nos quiere presentar. Un buen cierre en el que su voz nos envuelve casi con dulzura pero también con nostalgia.

El concepto romántico que este álbum tiene de fondo es precioso: enmarcar el romanticismo en imágenes. Sin embargo, parece quedar bien explotado sólo en el tema homónimo y de manera superficial en otros, como Took A Minute, Honeymoon Phase y Easy. Lo que más destaca es la grandísima forma que tiene de construir una atmósfera retro, entre los 50 y los 70, porque juega con motivos de estas décadas a lo largo del disco. Así, queda un disco casi, casi completo, pero que aún se siente que le falta algo. ¿Qué será ese algo? A lo mejor un poco de fuerza, a lo mejor un poco de novedad. Eso no quita que pueda disfrutarse bien.

