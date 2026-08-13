El lugar donde termina la luz

Hay discos que pueden escucharse mientras que otros parecen abrir una puerta. De ahí que haya discos que pueden conducirnos a lugares zonas mentales donde desaparecen las referencias habituales y solo quedan espacios enormes, voces lejanas y una sensación persistente de estar ante algo que nos supera.

Justamente es ahí donde Monasterium Imperi trabaja. Su música utiliza la liturgia, el dark ambient, los coros y la imaginería grimdark para levantar un universo en el que religión, el poder, el misterio y la ciencia ficción conviven sin necesidad de explicarse mutuamente. El resultado no pretende sonar como una iglesia abandonada ni como una banda sonora convencional de fantasía oscura. Quiere construir otra cosa: un espacio mental.

En junio de 2026, el proyecto serbio Monasterium Imperi regresó con Exemplum, un álbum de seis piezas y más de una hora de duración que continúa profundizando en esa particular mitología intangible pero latente. La propia descripción oficial habla de «sustancias monásticas», proclamaciones gregorianas, espacios áureos y fantasmas catedralicios, mientras sitúa el viaje entre santuarios monásticos y almas perdidas que buscan trascender más allá del Dominion.

El álbum evoca un viaje metafórico donde el mensaje principal retrata a almas perdidas cuya única devoción es trascender más allá del dominio imperial, buscando una liberación o salvación que roza el misticismo absoluto en medio de un entorno de desolación

Una puerta hacia «Edenium»

Detrás de Monasterium Imperi encontramos a Scorpio V, compositor y responsable de la música, composición y propuesta artística del proyecto. Su actividad no se limita a esta identidad: también está detrás de proyectos como Metatron Omega, Paleowolf y otros experiencias integradas en el universo creativo de Prometheus Studio, un espacio dedicado a narrativas musicales inmersivas procedentes del dark ambient, el choir ambient, la música tribal y las atmósferas espaciales.

La trayectoria anterior de Scorpio V ayuda a entender cómo ha ido tomando forma este universo. Dark Litanies of Terra (2020) ya presentaba enormes catedrales, voces monásticas y un futuro teocrático donde espiritualidad e industria convivían dentro de una visión deliberadamente sombría. Mundus Sanctorium (2021) profundizaba en esa mezcla de monasterios, máquinas, sacerdotes y liturgias cósmicas, mientras Voices of Ecclesianum (2023) trasladaba el concepto hacia un peregrinaje por diferentes enclaves religiosos de Edenium.

En Sanguis Lux (2024), el proyecto continuó explorando ese territorio desde una perspectiva igualmente oscura, antes de que Omnichants (2025) introdujera con mayor intensidad las texturas industriales, la percusión pesada, los bajos profundos y los órganos barrocos. Su conexión con el universo de Warhammer 40.000 y, especialmente, con el Mechanicum, reforzaba además esa convivencia entre liturgia, maquinaria y poder que atraviesa buena parte de la obra de Scorpio V.

Con Exemplum (2026), todos esos elementos parecen converger en una arquitectura sonora todavía más concentrada. El monasterio ya no necesita mostrarse como un escenario: se convierte en el propio espacio desde el que escuchamos.

Un templo forjado de frecuencias

El álbum fue publicado el 2 de junio de 2026. Al margen de Scorpio V como responsable de la música, composición y artwork, y la producción a nombre de Prometheus Studio, no aparecen colaboradores adicionales acreditados en esta edición, por lo que cualquier atribución más concreta sobre intérpretes o músicos invitados sería especulativa.

Y eso resulta importante porque la música funciona como una construcción unipersonal. No necesita recurrir a una formación tradicional. Aquí no hay guitarras que conduzcan el discurso ni baterías que organicen el álbum alrededor de riffs. El protagonismo pertenece al espacio.

Las voces corales aparecen como grandes masas sonoras. Por debajo se desplazan frecuencias graves, drones y capas ambientales que convierten el silencio en materia. Por encima, los registros corales introducen una dimensión ritual que recuerda a la música religiosa, aunque el contexto que las rodea las aleja de cualquier sensación de serenidad convencional.

El resultado tiene algo físico. Los graves parecen ampliar las paredes imaginarias del lugar. Las voces no ocupan solamente el centro de la mezcla: se extienden alrededor. Las reverberaciones convierten cada intervención en algo más grande que la propia fuente sonora. No estamos ante canciones que necesiten avanzar mediante estribillos. Aquí avanzar significa penetrar más profundamente.

Escuchar este disco no es un acto de entretenimiento pasivo; es una experiencia de inmersión psicológica que genera una respuesta muy específica en la mente y en el cuerpo, transformando por completo el estado de ánimo de quien lo escucha Pero el álbum no es una obra de fe luminosa, sino un retrato sonoro sobre la sumisión, el misterio cósmico y la búsqueda de la pureza del alma dentro de una inmensa y fría maquinaria eclesiástica

Cuando la voz deja de ser humana

La voz es probablemente el elemento más poderoso de Exemplum. No porque funcione como vehículo narrativo tradicional, sino porque pierde progresivamente esa función. Los cantos y coros adquieren una dimensión arquitectónica. Una voz aislada puede transmitir fragilidad; muchas voces superpuestas producen algo completamente distinto. La individualidad desaparece y queda la masa.

Ahí aparece una de las claves del proyecto. El oyente no tiene la sensación de estar escuchando a una persona que canta para él. Parece encontrarse delante de una congregación invisible. Las voces se funden con la reverberación y dejan de ocupar un punto concreto del espacio. Se convierten en una superficie sonora que crece alrededor del oyente.

Por debajo aparecen los drones graves, mientras las capas ambientales amplían todavía más esa sensación de profundidad. En determinados momentos, los registros corales adquieren una solemnidad casi litúrgica; en otros, suenan distantes, espectrales, como si llegaran desde una estancia que no podemos alcanzar. La voz deja entonces de ser solamente voz. Se transforma en arquitectura, en espacio y también en una forma de autoridad.

El rojo como señal

La portada es uno de los elementos que mejor ayuda a entender el álbum, precisamente porque no ilustra literalmente su música. La imagen está dominada casi por completo por un rojo intenso, irregular, erosionado por pequeñas manchas, partículas y zonas de desgaste. En el centro aparece un círculo grisáceo que contiene una forma vertical apenas definida. Alrededor se extiende una superficie prácticamente vacía, interrumpida por signos, letras y pequeñas marcas geométricas.

No hay una catedral dibujada. No hay monjes. No hay ejército. Tampoco existe la clásica representación de un paisaje grimdark. Y ahí está su fuerza. La portada parece funcionar como un símbolo antes que como una escena. El círculo central puede percibirse como un sello, una ventana, un núcleo o un objeto ritual. No necesitamos decidir qué representa exactamente. Su ambigüedad forma parte de la propuesta.

El rojo introduce además una sensación de alarma, sacrificio, violencia contenida o materia orgánica. El desgaste de la superficie evita que parezca un rojo limpio o decorativo. Es un rojo antiguo, herido. Frente a él, el pequeño elemento central parece conservar algún tipo de orden. Esa relación entre caos exterior y núcleo organizado encaja con uno de los grandes temas que atraviesan el proyecto: la tensión entre la trascendencia y las estructuras de poder. La portada no nos muestra el monasterio. Nos destapa lo que queda después de haber estado dentro.

Esta imponente fachada visual comunica el mensaje central del álbum: la pequeñez del individuo frente a la maquinaria inalterable del poder imperial y religioso, estableciendo una correspondencia directa con la opresión arquitectónica que escuchamos en cada surco digital del disco

Seis habitaciones sin ventanas

El viaje comienza con Exemplum, la pieza que abre el espacio y lógica general del álbum. Su título alude al modelo, al ejemplo, a aquello que debe ser seguido. Dentro de la arquitectura conceptual del disco funciona como una entrada: todavía no conocemos el territorio, pero ya hemos aceptado sus reglas. Después llega Luxium, una composición que modifica la densidad y prolonga la sensación de revelación. El título introduce la idea de luz: aquello que ilumina determina qué podemos ver y qué permanece oculto.

Sanctificium amplía la dimensión litúrgica. Ensancha los coros.El propio título remite a la santificación y la pieza se convierte en uno de los puntos donde el carácter coral del álbum alcanza mayor intensidad. Las voces parecen abandonar cualquier escala humana para convertirse en una masa que ocupa el espacio completo. Con Regnum endurece la sensación de autoridad. Aparece como reino. El concepto desplaza el viaje desde la experiencia espiritual hacia la estructura del poder. Ya no estamos solamente ante individuos que buscan trascender. Existe una organización superior, un orden que dicta, clasifica y determina.

Deorum continúa esa dimensión vertical. Profundiza la dimensión ceremonial. Lo divino aparece convertido en concepto, autoridad y distancia. La música mantiene la gravedad del recorrido sin necesidad de acelerar. Monasterium Imperi entiende que el poder también puede expresarse mediante la lentitud.

Y finalmente llega Tristium, la última estación, deshace lentamente la arquitectur. Sus más de diez minutos cierran un álbum que no busca una resolución luminosa. El viaje termina en la melancolía, en aquello que permanece cuando las proclamaciones se han apagado y las estructuras pierden su ruido. Las seis piezas están concebidas como un recorrido continuo. No es casual que el propio proyecto presente Exemplum como un viaje por los santuarios monásticos de Edenium.

El peso de una fe que no consuela

Hay una diferencia fundamental entre la música espiritual que busca consuelo y esta música espiritualizada que parece cuestionarlo. Monasterium Imperi utiliza muchos elementos asociados tradicionalmente a lo sagrado: coros, solemnidad, resonancias catedralicias, nombres latinos y una sensación constante de ceremonia. Pero no existe una paz evidente detrás de ellos.

La religión aparece mezclada con poder. La trascendencia convive con la obediencia. La salvación puede parecer una promesa, pero también una imposición. Ese matiz conecta con el universo de Edenium. En trabajos anteriores, Scorpio V ha descrito una espiritualidad unida a estructuras industriales y teocráticas, un mundo donde la maquinaria y la fe pueden formar parte de un mismo sistema. Exemplum no necesita explicar esa contradicción. La hace audible.

Por eso los drones resultan tan importantes. Son la base que permanece debajo de las voces. Mientras los coros proclaman, algo continúa vibrando en las profundidades. La sensación termina siendo casi claustrofóbica, aunque el espacio imaginado sea gigantesco. Cuanto más grande parece el templo, más pequeño se siente quien lo escucha.

El proyecto no intenta convencernos de que existe un monstruo escondido en la habitación. Hace algo más inquietante: construye una habitación tan enorme que nosotros mismos empezamos a parecernos pequeños dentro de ella. el poder de este álbum está en sus voces, en sus espacios, en sus silencios y en ese rojo que permanece en la portada como una señal imposible de interpretar del todo

Una hora fuera del mundo

Lo más interesante de Exemplum quizá sea que no exige una escucha convencional. No hay que esperar el golpe de batería que anuncie un cambio ni buscar una melodía que conduzca hacia un estribillo. La recompensa está en la acumulación. Cada capa añade profundidad. Cada reverberación amplía la distancia. Cada entrada coral modifica la percepción del espacio.

La música funciona especialmente bien cuando se escucha de principio a fin, porque las seis piezas adquieren sentido como partes de una misma ceremonia. Separadas, pueden entenderse como composiciones de dark ambient coral. Juntas forman una experiencia mucho más envolvente.

El proyecto ha construido durante años ese lenguaje. Desde Dark Litanies of Terra hasta Sanguis Lux (2024), pasando por Voices of Ecclesianum, las voces monásticas, los espacios catedralicios y la búsqueda de trascendencia han ido ocupando diferentes territorios dentro de su universo. En Exemplum, todo parece concentrarse.

La música no intenta llevarnos hacia un lugar feliz. Tampoco pretende asustarnos. Su efecto es más extraño: nos obliga a contemplar nuestra propia pequeñez frente a algo que no podemos controlar. La acumulación de graves, voces y espacios reverberantes favorece una escucha absorbente, especialmente propicia para la introspección. Y quizá ahí se encuentre la verdadera esencia de este disco.

«Cada sonido que esculpo está hecho para cautivar y atrapar al oyente dentro de un mundo diferente» –scorpio v

Cuando el monasterio queda vacío

Hay una frase en la descripción oficial de Exemplum que resume muy bien su imaginario: «La marea carmesí de la incertidumbre lava el Sanctum de los Nueve». Es decir, más allá de su lenguaje deliberadamente fantástico, esa imagen conecta de manera sorprendente con la portada. El rojo que domina la cubierta parece precisamente esa materia que ha cubierto el espacio después de que las certezas hayan desaparecido.

Scorpio V no construye música para acompañar una historia. Construye lugares donde la historia parece haber ocurrido antes de que nosotros lleguemos. Exemplum es, en ese sentido, menos un álbum que una estancia. Entramos, caminamos, escuchamos voces que no sabemos exactamente de dónde proceden y seguimos avanzando mientras el espacio se hace cada vez más profundo. Cuando finalmente llega Tristium, no existe una salida triunfal. Solo queda el eco.

Y quizá sea esa la verdadera fuerza de Monasterium Imperi: haber comprendido que la oscuridad no necesita gritar. A veces basta con construir una habitación lo bastante grande, apagar la luz y dejar que una voz lejana empiece a cantar.

Escucha aquí «Exemplum» de Monasterium Imperi