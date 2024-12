Mount Eerie – Night Palace

Viendo la portada del disco pronto viene a la cabeza esa teoría narrativa del Iceberg como un símbolo de aquello que vemos en su superficie pero ignoramos la oscuridad que yace bajo la misma. Night Palace representa ese iceberg en sus dos partes, por lo que no estamos ante un disco de fácil digestión. Hay que darle cuerda a la maquinaria mental para que las dos partes, la visible y la sumergida, vayan penetrando hasta llegar a su completa esencia.

Muchos artistas de perfiles parecidos, se nutren de esta simbología y sonoridad ajena al sencillismo básico de otros artistas que se aferran a lo primario. Esos artistas profundos son aquellos alejados del típico mainstream de listas anuales. Curiosamente, estos artistas son los que realmente contribuyen a la grandeza de la música. Son mentes que dejan una huella imborrable en un mundo realmente vacío y pasan a la historia como intocables.

Night Palace es un buen ejemplo de lo dicho. Más que un álbum de canciones normales, es un colectivo de pistas que navegan entre la oscuridad visible e invisible, mezclando entre sí más con melodías experimentales, bucólicas que juntas tratan de dar equilibrio al iceberg deambulante en un mar de altos contrastes y extrañas estructuras electrónicas. Como enlace a todos estos espacios, Night Palace construye sus pequeños puentes que permiten el cruce y el desplazamiento entre todos los vórtices y los extremos.

Para quien no conoce a la criatura objeto de esta reseña, Mount Eerie, es el nombre que hace honor a la zona norteamericana de Anacortes (estado de Washington) y que al mismo tiempo hace referencia a la denominación del proyecto musical del compositor y productor estadounidense, Phil Elverum (antes apodado Microphones).

Musicalmente los trabajos de Mount Eerie siempre han transitado por diversos estilos como el black metal, el krautrock, el lo-fi, las texturas post-rock y la experimentación con AutoTune, entre otras incursiones. Su discografía es digna de museo.

Puede decirse que el global de su música es un conglomerado de elevado tonelaje alimentado por su gran sensibilidad y capacidad para entender los avatares de la existencia. Como se diría de forma resumida… es un tipo inteligente con una gran sensibilidad y actitud ante la vida. Incluso podría afirmarse que su música y letras expresan su estrecha relación con la naturaleza y su personal distinción entre lo que es salvaje y natural y lo que no, considerando esta última posible percepción como una mera quimera.

Analizar esta visión particular de la realidad y de la música es complejo, como lo es tratar de profundizar sobre la vida, la esencia humana y los vaivenes que sufrimos a medida que vivimos. La pista Swallowed Alive es un claro ejemplo de lo que significa esta quebradura existencial.

El álbum consta de 25 canciones. Muchas de ellas de corta longitud, otras de media extensión, mientras que el resto apenas superan el minuto y medio. La pista más extensa es Demolition, que alcanza los doce minutos de duración, pero más que música podría definirse como una narrativa íntima bajo los efectos del sonido ambiental. Las pistas de carácter medio, alcanzan un rango entre los 2 y 6 minutos, siendo Co-Owner of Trees y I Will, las dos mejores canciones del disco.

La primera se construye en base a una estructura y melodía a semejanza de la psicodelia de los 60, donde muchas de las bandas de la época construían estos parajes como producto del consumo de literatura contracultural, psicotrópicos, grandes dosis de inconformismo y un derroche de brutal imaginación. El tema en sí recuerda a Ummagumma de Pink Floyd con ingredientes de la banda anglo-francesa Gong.

La segunda, trabajada bajo una guitarra tonal y distorsionada al estilo de Neil Young, es quizás la estrella del álbum, un viaje catártico de profunda evolución personal que arranca desde la confusión hasta alcanzar la liberación final. Es como una síntesis del concepto global de Night Palace.

Las breves pistas mencionadas, un total de nueve dentro de álbum, son como pequeños puentes que enlazan las sensaciones que se desatan a lo largo del álbum, sobre todo teniendo en cuenta que la vida del autor ha estado circundada por experiencias diversas siendo algunas de ellas muy trágicas, como la muerte de su esposa cuando tan solo tenía 35 años y a la que dedicó un álbum completo con una canción de apertura que estremece el corazón:

«Cuando la muerte real y entra en la casa, toda poesía es absurda. La muerte No es para transformarse en arte. Cuando entro en el cuarto en el que estabas y veo el vacío en lugar de tu presencia, todo falla. Mis rodillas fallan. Mi cerebro falla. Las palabras fallan. Endurecido con lágrimas, catatónico y sensible, bajo las escaleras y a afuera veo que aún recibes cartas. Una semana después de que murieras llegó un paquete con tu nombre. Y dentro había un regalo para nuestra hija que habías pedido en secreto. Hundido en el colapso, lloré. Era una mochila para cuando nuestra hija fuera a la escuela en un par de años Estabas pensando en el futuro. En un futuro que en el fondo sabías que no te incluiría. Aunque te aferraste al precipicio por el que estabas deslizándote, siendo tragada por el silencio que no tiene fondo, siempre te amaré».

«Real Death», del álbum «A Crow Looked at Me» (2017)

Blurred World es una de esas melodías cortas de Night Palace que llama la atención porque en un momento dado desata un punteo de guitarra que conduce al estilo de Robert Fripp de King Crimson. Su letra refleja el paso del tiempo: «¿Porque el giro de los planetas no se detiene? Mis ojos se han vuelto más borrosos. Me estoy haciendo mayor. La prescripción empeora».

Otros temas destacables son Huge Fire («Aprendiendo a respirar bajo la superficie de todas las cosas destrozadas que llevo conmigo»), Empty Paper Towell Roll («Es como si estuviera mirando un rincón del cielo a través de un tubo de cartón. Esta es mi idea de lo insondable») o Broom of Wind («Cuando mi vida se haya desgastado hasta convertirse en un nudo, yo también seré barrido»).

Son narrativas que, al son de las guitarras y sonidos ambientales y electrónicos nos cuentan lo que llevamos dentro, lo que no comprendemos y su relación con el tiempo su paso por la vida. Una línea no recta bajo una gráfica de picos de altos, estabilidad media, duras fracturas y descensos irremediables. Lo importante es que al final de la línea y su media el resultado sea un renacimiento y un aprendizaje más. Nada ocurre para que se desvanezca en el vacío absoluto. Debe proseguir porque vivir eso.

O bien son historias de todo aquello que nos aprisiona, que niega nuestras identidades y nos precipita hacia la incomprensión de las cosas. Así lo manifiestan pistas como Non-Metaphorical: Descolonization («Ahora vivimos en los restos de una fuerza colonizadora cuyo veneno sigue fluyendo»), &Sun, («Todo está descontextualizado y rehecho cada mañana En un terreno inconsistente»), Writing Poems, («Un día es seguido por otro día Siempre pasa una procesión de nuevos sonidos»).

I Heard Whales y I Spoke With a Fish son dos temas que nos conectan con el lenguaje y simbolismo de los animales en su estado natural, lo que nos pueden transmitir si hacemos el esfuerzo de mantener una relación equilibrada entre medio y humanidad.

En fin, Mount Eerie es otro de estos personajes que hay que tomar en serio, porque nos marca un camino, un estado diferencial que nos reconecta con aquello que desde la humanidad parece ignorarse. La vida solo existe una vez, solo tenemos una oportunidad de hacer cosas con ella, y estamos desaprovechando aquello que nos dio nuestra existencia y la mayoría de los logros.

Quizás deberíamos fijarnos más en lo salvaje porque todo aquello que se aleja del orden natural, está destinada a morir. De ahí la importancia de regresar a esas raíces a fin de encontrar o recuperar los sentidos que hemos olvidado estando inmersos en la vorágine metropolitana.

