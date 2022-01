Conocí al cantautor español Nacho Vegas desde su paso por las filas de Manta Ray y comencé a escucharlo a fondo por un buen amigo alrededor del año 2009. Mi primera impresión fue quedar estupefacto y caer en cámara lenta en un denso abismo de honestidad descarada y un universo repleto de matices oscuros y trágicos aderezados por una inteligencia deslumbrante y tierna a la vez.

Fue como descender al infierno de Dante Alighieri y abrir los ojos de pronto en una realidad aparte que poéticamente relataba los sinsabores de un hombre ataviado de negro que se arremolinaba frente a mí dejándome sin aliento.

Sin más, conseguí toda su discografía e inicié un viaje que aún no termina y que sigue sorprendiéndome al darme cuenta de su clara evolución que parece no detenerse.

Y lo que nos tiene aquí ahora es su nuevo larga duración que apenas alcanza los 38 minutos en nueve canciones que no tienen desperdicio alguno: Mundos inmóviles derrumbándose, título que estremece y anuncia el periplo que cargará con todas las facetas de Nacho: crítica social, poesía desgarradora, ingenio discursivo e introspectivo, historias lúgubres, de desencanto, soledad, esperanza, sed de justicia, versiones en lenguas antiguas, ritmos lentos y bailables también; y qué más se puede pedir de este juglar moderno que por igual arremete desde un folk sumamente personal con atisbos de pop y desde la trinchera que suma poesía y recupera cantos añejos y populares pasados por un tamiz filosófico que nos enfrenta al cruel escenario donde el mundo entero pende de un hilo y de las sucias manos de políticos frívolos, sin embargo, rezumando el peculiar sentido del humor que lo caracteriza y ondeando la bandera de la convicción de un cambio.

Para la construcción de este disco, Vegas llega armado hasta los dientes con una nueva banda que igual recurre a viejos conocidos, como Joseba Irazoki en la guitarra o Manu Molina tras los tambores; la inclusión de Hans Laguna (bajo), Cristian Pallejà (productor), Ferrán Resines (teclados) quienes a su vez también tomaron la batuta en la grabación y las mezclas. Sumándose a los directos la multiinstrumentalista Juliane Heinemann. Asimismo, cuenta con las puntuales colaboraciones de gente tan importante como el Coru Antifascista Al Altu la Lleva, Mancha ‘E Plátano, Mursego (Maite Arroitajauregi) y un colectivo de jóvenes músicos catalanes en los vientos y las cuerdas. Todos espectaculares.

El plato arranca con Belart, un cántico cadencioso que nos lleva al N. V. que se instala en sus distintivos fraseos con los que va desgranando y desnudando un cuasi cuento real de pérdida que concluye rezando: No falta luz, falta un cielo / Faltas tú, falta un cielo/. Sobresale en este track el magnífico Coru Antifascista Al Altu la Lleva y el chelo de Maite Arroitajauregi.

Belart da paso al primer single que apareció: La flor de la manzana, donde de la mano de Mancha ‘E Plátano nos entregan un tema rítmico y tribal, pero de una sombría visión sobre nuestra “civilización”.

El don de la ternura, segundo sencillo lanzado, es una balada reflexiva de manufactura más reposada que hace mención sobre el aislamiento que llevó a cabo N. V. de manera simultánea con la gestación del álbum: No sé cómo llegué a un lugar / Donde nadie podría encontrarme / Me creía a salvo hasta que al fin / Tuve que preguntarme / Y, si nadie me encuentra jamás / ¿Sentiré soledad? / El rumor de su locura / Desde mi oculto rincón / Sin mostrar que es la ternura / Nuestro don. Inspirada en un verso de Raymond Carver.

El mundo en torno a ti nos catapulta hacia atrás, a viejas canciones que auguran que algo se nos va a venir encima al más puro estilo de La gran broma final mostrando al artesano de relatos cociendo a fuego lento una historia emparentada con barcos y naufragios, tormentas, mundos paralelos que se separan, se alejan y terminan chocando por las diferencias subyacentes: Ahora sé que nuestras vidas / Nunca se podrán mezclar / Que las personas más locas / Y hermosas del lugar / Forman parte de la mía / Aunque en la tuya también / La locura habita entre / Podredumbre y poder / Somos como dos borrachos / Insultándose entre sí. Tema pausado e íntimo de múltiples lecturas que sacude los adentros.

La séptima ola es una pieza que Vegas rescata del tiempo de El manifiesto desastre, en parte porque estaba inconclusa y, por lo tanto, la fue reescribiendo. Él mismo ha dicho que le guarda especial cariño entre las demás pistas de esta última entrega. Otro asomo a analogías marítimas.

Ramon In es sencillamente escalofriante y triste, majestuosa por momentos, cuando al final los coros la levantan de manera insospechada con vociferaciones de fondo. Un crudo paseo que gira en torno a la muerte de Ramón. Brutalmente realista, desoladora. Las cuerdas y el piano le dan un aura fantasmal. En memoria de…

Esta noche nunca acaba es un pase directo al músico Arturo Meza que se sumergía en el rock and roll profundo de arrabal, como lamento. Pareciera que hay una queja sensible sobre el acto de escribir, la inspiración, la duda sobre las decisiones tomadas, el arrepentimiento, el desamor. Una guitarra que aúlla y dirige la procesión mientras el coro la eleva: una joya críptica que enfría la sangre. Entre las sombras de una noche que nunca acaba.

Big Crunch, el último single antes del lanzamiento del disco. La rola más pop basada en un estribillo pegajoso y nuevamente las seis cuerdas y el teclado robando protagonismo. Esto es propaganda en tromba / Es canción, panfleto, bomba / Ya se acerca el Big Crunch / Usted a callar / Y a Nina Simone / Me la pone en un altar / No es tan solo un don / Son más de un millón / Y el capitalismo ha entrado / En fase de implosión. Letra rapeada de manera perspicaz y lúdica.

Un principiu de crueldá hace homenaje y rinde tributo a las lenguas que se hablan entre los moradores de la comunidad asturiana. El amor por la lengua que algunos olvidan y terminan viendo en ocasiones por encima del hombro. Respeto y resistencia.

Este disco es una obra maestra sobre la soledad y sus vericuetos. El músico y el poeta en plenitud. ¿En estado de gracia? La respuesta corta es sí. Nacho Vegas ha desarrollado a través del tiempo el poder de Sísifo, el don de la palabra y la reinvención acercándose de nuevo a ese desierto vacío que arde por dentro, en los precipicios del ser, pero sacando agua de las piedras, a la altura de los grandes letristas y trovadores, sublevando el habla y el sonido, colocándolos en un pedestal. Un disco apabullante y hermoso, el dolor convertido en arte, en vehículo espiritual que abre y cierra las heridas de la existencia que no deja de asestar golpes. El corazón y la inteligencia al servicio de los instrumentos y la palabra cantada, el poema musicalizado; como se quiera ver es este quizá, el mejor disco de los últimos tiempos que ha creado el artista de Gijón. Grande Nacho Vegas.

Escucha el nuevo disco de Nacho Vegas