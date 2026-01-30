Vidas semipreciosas es el último álbum de Nacho Vegas, uno de los cantautores más destacados de la música española en las últimas décadas. Con más de veinticinco años de carrera, Vegas mantiene en este disco su estilo característico: letras directas y cercanas, que mezclan lo personal con lo cotidiano, y una instrumentación sencilla que pone el foco en las historias y en la voz del artista. El álbum se percibe como un trabajo íntimo, donde los pequeños matices adquieren un peso inesperado y construyen un conjunto coherente.

Entre las canciones, Los asombros destaca por su capacidad de fijar la atención en lo cotidiano y en los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Fíu ofrece un aire más folk y cálido; en contraste, Seis pardales y Tiempo de lobos son temas con mayor carga emocional y social, donde el cantautor aborda preocupaciones colectivas y reflexiones sobre la vida y el entorno.

Un elemento relevante del disco es el uso de voces en off y fragmentos hablados de personas reales, como Javitxu, Anna Gabriel o Adur. Estos interludios funcionan como pequeñas conversaciones que se insertan en las canciones, aportando una sensación de comunidad y memoria colectiva, y reforzando el vínculo entre la música y la experiencia cotidiana del oyente. Este recurso subraya la idea de que Vidas semipreciosas no es solo un conjunto de canciones, sino un relato coral que dialoga con la vida real.

Musicalmente, el álbum mantiene un equilibrio entre momentos delicados y pasajes más intensos. Las guitarras y la instrumentación de fondo acompañan sin saturar, mientras la voz se mantiene como el hilo conductor del disco.

En conjunto, se trata de un disco sólido y bien estructurado. La combinación de canciones íntimas y otras más intensas, junto a los interludios hablados y una producción cuidada, hacen que el álbum funcione como un todo coherente. Un trabajo que confirma la madurez y la capacidad de Nacho Vegas para seguir conectando con su público.