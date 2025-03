Nadia Reid – Enter Now Brightness

Hay discos que surgen para hacer pensar y a su vez permiten dejar ir las emociones que residen en el interior. Porque la vida sacude a todos, sin hacer distinciones, pero establece sensaciones y deja huellas que acompañan nuestros días hasta el final. Nadia Reid es una de estas artistas cuya riqueza deja constancia de lo dicho. Como bien se dice, la vida es un flujo de experiencias donde no hay premios ni castigos, sino consecuencias.

Originaria de Nueva Zelanda, esta compositora lanzó el pasado 7 de febrero de 2025, su cuarto álbum de estudio, Enter Now Brightness, una obra que profundiza las emociones humanas y las complejidades de la vida moderna. Su trabajo es una evolución significativa para explorar un abanico amplio de estilos musicales.

El disco fue grabado entre 2021 y 2023 en las localidades neozelandesas de Dunedin y Auckland, bajo la producción de Thomas Healy y el soporte anexo de Samuel George Taylor. La mezcla y la masterización estuvieron a cargo de D. James Goodwin perteneciente a The Isokon Studio en Kingston, Nueva York. Con Nadia colaboran sus músicos de siempre Sam Taylor (guitarra, piano) y Richard Pickard (bajo), y sus nuevos colaboradores Joe McCallum (batería, percusión), Ben Lemi y Finn Scholes.

Temáticamente, Enter Now Brightness, afronta los cambios personales, la maternidad, el hogar y el desamor. Viene a ser una reflexión sobre la transformación interna, donde el dolor se supera compensándolo con la ternura y la alegría. Es decir, ofrece un viaje introspectivo y sonoro que invita a la reflexión a través de los paisajes de la melancolía y la esperanza.

«Muchos de nosotros trabajamos en empleos que no significan nada. La intersección entre el arte y el dinero siempre ha sido increíblemente difícil» (NADIA REID) «A veces las circunstancias son realmente desafortunadas para la gente, pero hacen lo mejor que pueden. La música es un lenguaje tan misterioso y poderoso QUE Por eso trato de estar presente en eSOS momentoS y darme cuenta de lo genial y especial que es todo» (NADIA REID)

A lo largo del álbum, Reid explora la idea de ser verdaderamente uno mismo a pesar de las expectativas externas que cuestionan su lugar en el mundo y sus relaciones con los demás. Muchas de las canciones tratan sobre las complicaciones del amor y la amistad capturando cómo estas conexiones pueden ser fuente de satisfacción y sufrimiento. Asimismo, la naturaleza aparece con frecuencia en sus letras, funcionando como un reflejo de sus emociones. Existe un sentido de conexión entre lo natural y lo emocional, lo que demuestra su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. Finalmente otro de los temas que aborda es la búsqueda de la identidad compartiendo su viaje personal hacia la autoaceptación y la comprensión de su lugar en el mundo.

Musicalmente, Enter Now Brightness combina los elementos de folk y del pop con una instrumentación que complementa su voz suave y melódica. La simplicidad instrumental resalta su habilidad como compositora. El disco está disponible en múltiples formatos, incluyendo vinilo en ediciones limitadas de colores azul y rosa, así como en CD. Además, se ofrece un pack especial que incluye una camiseta y una gorra exclusivas. Actualmente, Nadia Reid se encuentra de gira por Europa, incluyendo conciertos en Amberes, Hamburgo, Berlín, Ámsterdam, entre otras. No tiene cartel previsto para España.

Desde su aclamado álbum debut, Listen to Formation, Look for the Signs (2014) la autora ha ido perfeccionando su sonido gracias a una producción más pulida y a una instrumentación más exquisita. Enter Now Brightness es una fusión de folk, indie y elementos de rock suave.

La voz distintiva de Nadia guía al oyente a través de una serie de panoramas que evocan tanto la nostalgia como el anhelo. Sus letras son poéticas y evocadoras, capaces de tocar las fibras más sensibles del corazón. En canciones como Get the Devil Out y All of My Love, la cantautora utiliza su habilidad para contar historias, tejiendo imágenes vívidas que empatizan con el oyente. Al mismo tiempo, la lírica destaca por desatar una vulnerabilidad evidente que invita a tejer una conexión emocional muy profunda. Reid se sumerge en sus propias experiencias, ofreciendo su capacidad para convertir las controversias en conquistas.

La creación del álbum ha supuesto una larga espera de casi cinco años. Su anterior trabajo Out of My Province data de 2020. Este nuevo disco agrupa músicos talentosos y productores que aportan su visión especial en la confección del sonido. Cada pista es el resultado de una producción cohesiva que eleva la experiencia auditiva a sus máximos niveles.

Desde su lanzamiento, Enter Now Brightness ha recibido múltiples elogios, tanto de los críticos como de los seguidores, no solo por la calidad del disco sino porque la autenticidad de Nadia Reid y su experiencia para conectar con el público, la posicionan como una de las voces más relevantes de la escena musical moderna. Las críticas destacan la belleza de las melodías y la profundidad emocional que corteja cada nota.

«He estado recuperando gradualmente la alegría mientras hacía todo lo posible por ignorar cosas pesadas, como las emociones enterradas, las MALAS noticias y la inevitable muerte de mis padres. COMO DECIA CARL JUNG, La mayor carga que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres» (Nadia Reid)

Como temas destacables cito: Emmanuelle, que aborda el amor de una manera honestamente conmovedora («¿Pueden los justos permanecer sin hablar? (…) Aprendí a amarte desde la distancia»), Even Now que subraya el deseo de liberar los pensamientos negativos sobre la soledad, Hotel Santa Cruz, donde se plantea la identidad y los anhelos («Eres todo lo que me gustaría ser»), y Woman Apart, una meditación sobre el amor, la entrega y la autorrealización, es decir, hacer las paces con el pasado y dejar atrás la forma en que nuestros recuerdos y traumas pueden atraparnos.

Enter Now Brightness no es simplemente, por tanto, un álbum como muchos otros; es una experiencia que invita a la introspección convirtiendo su música en un refugio emocional. Gracias a él, la artista ha conseguido establecer un crecimiento personal y una conexión más profunda a través de la música. Este último disco es, sin duda, un testimonio de su singular talento y una invitación a entrar en la brillantez que ofrece la vulnerabilidad compartida en el arte. El álbum es, en definitiva, una celebración sobre la autenticidad y la introspección, recordándonos la belleza de ser vulnerables y humanos.