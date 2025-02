Nadine Shah – Filthy Underneath

Muchos discos magníficos se están rescatando todavía del pasado 2024, y es que la buena música es ajena al paso del tiempo. Esta vez toca rescatar a Nadine Shah y su Filthy Underneath, un álbum que atrapa hasta dejar sin aliento. Voz, estructura e instrumentación diversa se conjuran para construir una sonoridad de altos quilates, especialmente si se tiene en cuenta el contexto previo que dio como resultado esta maravilla terapéutica. El titulo del álbum es un claro reflejo de lo que su interior esconde.

Nadine Shah es una cantante y compositora británica de madre inglesa con ascendencia noruega y padre paquistaní. A los 17 años se trasladó a Londres para comenzar su carrera como cantante de jazz. Poco después se hizo amiga íntima de Amy Winehouse. Su álbum debut, Love Your Dum and Mad (2013) se inspiró en gran medida en las trágicas muertes de dos jóvenes muy cercanos que se suicidaron.

Su cuarto álbum de estudio, el magnífico Kitchen Sink (2020), recibió muchos elogios por parte de la crítica especializada. En ese momento la madre de Shah estaba muy enferma y en fase terminal, hecho que influyó en las piezas del álbum en las cuales se abordaron temas como la pérdida y su impacto, no solo en ella sino también en su padre (canción Prayer Mat). Shah es asimismo una apasionada conferenciante sobre los estigmas sociales que afectan a aquellas personas que sufren enfermedades mentales. Su voz es comparada con la de PJ Harvey y Siouxsie and the Banshees, entre otras.

La composición de Filthy Underneath (2024) se fundamenta en la experiencia personal frente al aislamiento, el dolor y la pérdida, una tríade emocional motivada por la fallecimiento de la madre de Shah, un divorcio duro, el propio abuso de sustancias (alcohol y pastillas), un intento de suicidio y las vivencias en un centro de rehabilitación. Casi nada. El resultado de todo ello fue una catarsis que inspiró la producción de este doloroso y sanador álbum.

«No podía dejar la música porque me hace recordar a mi madre. Siempre he tenido esa conexión con ella» (Nadine Shah)

Filthy Underneath, lanzado a través de la discográfica Emy North, se edifica en torno a nueve temazos cual de ellos más disertamente sobrecogedor. Técnicamente hablando, el esférico está mezclado por el ingeniero de sonido Dan Crook y la producción de Ben Hillier (Depeche Mode, Blur, Doves, Elbow). La masterización es obra de Katie Tavini.

Musicalmente intervienen Nadine Shah (vocals), Dan Crook (programming, keyboards, guitar-drum programming, synth-bass, moog-bass), Nick Etwell (trumpet), Ben Hillier (guitar, drums, keyboards, harmonium, percussion, bass, moog-bass, piano, background vocals, programming, David Liddell (trombone), Ben Nicholls (bass, keyboards, guitar) y Pete Wareham (baritone saxophone, tenor saxophone, horn arrangement).

A lo largo del disco se perciben diversas guitarras que se utilizan para completar texturas y atmósferas junto al sonido envolvente de los sintetizadores. Los ritmos post punk se conjuran angulosos y propulsivos tejiendo una sonoridad glacial que se complementa con la voz profunda y sensual de Shah que en ocasiones recuerda a Grace Jones, Shirley Bassey o Siouxsie Sioux respectivamente.

Todas las pistas se centran en las propias experiencias traumáticas de Nadide, reflejando esa intimidad oscura que late en el interior de muchos seres humanos torturados. Esas sensaciones se plasman a lo largo de todos los temas del álbum. Por ejemplo, en French Exit Nadine se evoca su intento por quitarse la vida, mientras que en See My Girl se rememoran los recuerdos vividos con su madre fallecida. En Twenty Things, sin embargo, cobra se habla de las personas que nadine conoció durante su rehabilitación.

«Nunca llegaremos a ninguna parte a menos que tengamos un diálogo abierto que permita a la gente hablar. Si nos limitamos a actuar con ira contra aquellos que tienen una opinión diferente, nunca llegaremos a ninguna parte. Algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad han sido atacadas, les han lavado el cerebro y les han mentido. Lo último que deberíamos hacer es gritarles, culparlos e insultarlos» (Nadine Shah)

Pero Filthy Underneath no es sólo un viaje al anverso más espinoso y desgarrado de la vida. Simultáneamente, muestra ciertos atisbos de optimismo. Es el caso de Topless Mother, pista que enhebra la necesidad de romper con ese pasado que nos ata, o la canción de Greatest Dancer, inspirada en las largas noches de encierro que Shah y su difunta madre pasaban juntas viendo felizmente Strictly Come Dancing, programa británico de telerrealidad en el cual parejas conformadas por celebridades y bailarines profesionales compiten en bailes de salón.

Sea como sea, todas las canciones del álbum son claros ejemplos de esa continencia punzante que se desnuda en busca de su propia liberación. Es una especie de grito desesperado cuando todo se desmorona y al final un destello brilla como agarre a la supervivencia. Sin duda, pocos músicos son capaces de superarse a sí mismos a través de la composición de un álbum como Nadine Shah y, al mismo tiempo, recibir excelentes críticas y distintas nominaciones.

Justamente en ese gran esfuerzo de lucha y superación radica el gran acierto de Filthy Underneath, es decir, en el hecho de saber equilibrar inteligentemente el sufrimiento vivido y la esperanza de dar una salida evitando caer en el abismo sin retorno. Este contexto termina por tomar su forma definitiva gracias a la excelente instrumentación electrónica que se alimenta de sonidos hipnóticos y circundantes.

Filthy Underneath no es pues un álbum fácil. Exige una audición ágil y una complicidad emocional por parte del oyente. Sus textos se alza como piezas desordenadas de un rompecabezas para que al final se destilen como un mensaje de advertencia y cambio. El dolor es duro pero puede superarse. Nadine Shah demuestra una vez más su enorme capacidad para transfigurar ese sufrimiento en hermosura. Su increíble voz y su habilidad para la composición recubren y trasladan el ego hacia a otras esferas emocionales, donde la única salida es la superación.