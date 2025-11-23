Cuando los mitos hablan: De «Vikings» a «Hagalaz’ Runedance»

Hurgar en los mitos del pasado no es un simple ejercicio de nostalgia. Es una forma de escuchar los latidos profundos que aún sostienen nuestro presente. Cada arquetipo, símbolo y sombra que emerge de las leyendas nórdicas actúa como un espejo emocional donde todavía reconocemos nuestras inquietudes más íntimas: la identidad, el destino, la pérdida, la naturaleza y la memoria.



Algo similar sentí viendo la serie Vikings que mostraba y convertía los mitos nórdicos en visiones palpables, casi físicas. No eran leyendas ancestrales, sino presencias que acechaban en los sueños, en la sangre, en el destino inevitable de sus protagonistas. Quizá lo que más me golpeó no fueron las batallas, sino la forma en que la serie desnuda esa tensión eterna entre quién somos y quién queremos llegar a ser. Aquella mezcla de belleza salvaje, espiritualidad densa y fatalismo vibrante, me atravesó de un modo difícil de olvidar.

Esa misma intensidad —esa respiración antigua que parece susurrar desde otra dimensión— aparece aquí, filtrada en el legado de Andrea Haugen y en la interpretación reverente que Narheim construye en este disco. Esa mezcla de violencia ritual y espiritualidad cruda es justo lo que convierte a Vikings en una historia que no solo se ve: se queda dentro. Volver a esos relatos primigenios es una forma de recuperar una brújula interior. Y la música, capaz de dar voz a lo invisible, es el vehículo perfecto para reactivar esas fuerzas dormidas.

Descubriendo mitos y bosques del norte de Europa

Hagalaz’ Runedance fue el proyecto principal de Andrea Haugen (también conocida como Andréa Nebel), una artista germano-noruega clave en la escena folk ambient/pagan folk europea. El grupo estuvo activo principalmente entre 1996 y 2002, con lanzamientos como The Winds That Sang of Midgard’s Fate, Volven y Frigga’s Web. Sus temas abordaban el paganismo nórdico, la naturaleza, la mitología y aspectos existenciales y oscuros de la experiencia humana, siempre desde una perspectiva personal y a veces filosófica.

Andrea Haugen mantuvo también una carrera bajo otros alias, especialmente Nebelhexë, y publicó varios trabajos electrónicos y rituales. Colaboró con músicos noruegos en diferentes etapas. Su fallecimiento en 2021 conmocionó a la comunidad musical, convirtiéndose en un símbolo de fragilidad y pérdida para una escena acostumbrada a trabajar con lo ancestral y lo mítico.

Narheim es un proyecto afín más reciente, que rinde homenaje directo a la tradición y estética de Hagalaz’ Runedance, y en este disco colabora directamente con su legado para reinterpretar canciones, expandir el universo musical o sumarse a la corriente de nostalgia neofolk.

«Es importante destacar que, debido al carácter minoritario del proyecto y a la escasa documentación oficial, muchos detalles sobre la producción del álbum —como el sello discográfico, los músicos invitados o el lugar de grabación— no están claramente registrados en fuentes públicas. Esto contribuye a su aura enigmática y refleja el espíritu artesanal y auténtico que lo convierte en un tesoro para los seguidores del pagan folk.»

La muerte de Andrea Haugen causó un impacto profundo y conmocionó a la comunidad musical mundial. Especialmente en los círculos de música pagana, black metal, folk y ambient. Tras el ataque en Kongsberg, numerosos artistas y bandas como Cradle of Filth, Satyricon, Morbid Angel y Mortiis emitieron tributos y mensajes de condolencia. En ellos se resaltó su talento, la originalidad pionera en el género pagan folk y su carácter libre y creativo.

Andrea era considerada una de las personalidades más intrigantes de la música extrema y una influencia destacada en la espiritualidad y estética nórdica. Diversos medios y blogs dedicados al paganismo y la música la recordaron como fuente de inspiración artística y filosófica. Como su obraha trascendido el aspecto musical, influyendo también a escritores, poetas y practicantes de espiritualidad ancestral.

La escena no solo lamentó su pérdida en lo personal y creativo, sino que también la reconoció como precursora de la conexión entre la música y el pensamiento pagano moderno. Su legado se mantiene vivo tanto en los tributos como en reediciones y homenajes posteriore. De esta forma de fortalece el vínculo entre la música, la memoria y la comunidad.

Las canciones de Ode to Hagalaz Runedance pt.I fueron originalmente compuestas por Andrea Haugen para su proyecto Hagalaz’ Runedance. En este álbum, la banda intérprete Narheim reversiona, adapta o tributa esas obras, conservando la letra, la música y la temática esencial creadas por Andrea. Esto significa que la autoría espiritual y poética corresponde a Andrea, mientras que la banda intérprete aporta nuevos arreglos y voces, pero el contenido base permanece fiel al legado de Haugen y Hagalaz’ Runedance.

Misticismo nórdico: las fuerzas de la naturaleza

A partir de este punto, el álbum abre sus puertas sonoras hacia el mundo secrerto de los mitos nórdicos…

El álbum arranca con Mother Of Times. Andréa Haugen invoca la figura arquetípica de la madre naturaleza como origen y guardiana de todos los ciclos. La canción establece un diálogo entre creación, memoria ancestral y el fluir del tiempo mítico. El oyente queda envuelto en un halo de respeto reverente por las fuerzas fundacionales del mundo. Aquí Narheim aporta una lectura más terrenal, como si el viento polar se filtrara entre los acordes.

A continuación, The Oath He Swore One Winters’ Day se sumerge en el paisaje del invierno nórdico. Explora la lealtad, el sacrificio y el peso del juramento en la forja del destino personal y tribal. La narrativa musicalqueda envuelta en una atmósfera de solemnidad y peligros latentes. Narheim intensifica la sensación de aislamiento añadiendo una ligera tensión vocal que recuerda a la madera húmeda crujiendo bajo la nieve.

Prosiguiendo el viaje, A Tale Of Fate (Folkswang Awaits) convoca la idea del tránsito existencial. El héroe afronta pruebas y tribulaciones, encontrando en Folkvangr la promesa de una recompensa espiritual tras el sufrimiento. Narheim revitaliza esta visión introduciendo un dramatismo contenido que ilumina la dimensión ritual del tema, como un fuego del hogar que guía en la penumbra.

Seguidamente, The Falcon Flies sirve de metáfora sobre el vuelo del espíritu. El falcón, animal sagrado de la mitología escandinava, simboliza el ansia de trascender las limitaciones materiales y alcanzar una libertad insondable. La banda acentúa esta lectura elevando el carácter aéreo del tema, casi como una ráfaga de viento que atraviesa un valle silencioso.

Por su parte, Das Fest Der Wintersonne (Ein Weihnachtslied) introduce un giro celebratorio. Se homenajea los rituales de solsticio y las festividades paganas que marcan la renovación y la comunidad. La instrumentación evoca el folclore germánico y el calor ancestral en los duros inviernos del norte. Narheim aporta un toque de ligereza que realza la luz en medio del hielo.

Posteriormente, The Home That I Will Never See aborda una de las temáticas más emotivas del álbum. Ahonda en la nostalgia por la tierra perdida, la soledad del exilio y la melancolía del destierro. Aunque sin renunciar a la esperanza de un eventual regreso. La relectura del grupo aporta un matiz más íntimo, casi como la bruma que cubre una costa remota.

En un tono elegíaco, Serenade Of The Last Wolf dedica su lamento a la extinción. Se emplea la figura del lobo como símbolo de lo verdaderamente salvaje frente al avance de la civilización. Narheim intensifica esta alegoría con un timbre más áspero que subraya la condición de último vestigio.

Mientras tanto, Behold The Passionate Ways Of Nature exalta la unión instintiva y sensual con los elementos. Se destaca la pasión y la fuerza irracional de lo natural. La reinterpretación añade un brillo orgánico que hace crecer la imagen de un bosque vivo bajo un cielo en movimiento.

Finalmente, When The Trees Were Silenced cierra el álbum con una mirada crítica y ecológica sobre la destrucción de los bosques. Se recuerda la importancia de preservar la memoria verde del planeta frente a la devastación. Narheim aporta una sobriedad melódica que acentúa su dimensión de elegía terrenal.

En conjunto, el disco configura un tapiz poético y sonoro donde cada canción revela un aspecto del universo simbólico y filosófico de Andrea Haugen, rescatado y revitalizado con sensibilidad por Narheim.

Instrumentación y sonidos al servicio del «pagan folk»

La instrumentación de Ode to Hagalaz Runedance pt.I, fiel al legado de Hagalaz’ Runedance, conjuga elementos acústicos, folk y atmósferas rituales para recrear la mística nórdica y el sentimiento pagano. Predominan las cuerdas: guitarra acústica y lira, trabajadas con arpegios limpios y pulsaciones profundas que evocan reuniones en torno al fuego o vastos paisajes abiertos.

La percusión tribal —tambores de marco, panderos, djembes, pequeñas campanas— recrea ritmos arcaicos, hipnóticos, circulares, siempre al servicio de la melodía. Las flautas nórdicas y whistles añaden un registro aéreo que conecta con el viento y los pájaros, mientras instrumentos adicionales como violín, dulcimer o arpa aportan un color más narrativo. A todo ello, se suman drones sutiles y ambientes sonoros de agua, viento o fuego que generan un espacio envolvente. Las voces —entre recitado, canto claro y coros etéreos— se usan con eco contenido, logrando un efecto de inmersión ritual.

En síntesis, la producción consigue actualizar el espíritu original sin caer en el retro-folk, aportando una modernidad respetuosa y orgánica.

La misteriosa figura de «Ode to Hagalaz Runedance»: arquetipos y misterio

La imagen representa una figura femenina arquetípica de la mitología pagana nórdica. Puede simbolizar la madre naturaleza (Jord) o la sacerdotisa (Volva), evocando poder, misterio, sabiduría y fertilidad. Las ramas y la corona arbórea sugieren el ciclo vital y la unión entre lo humano y lo salvaje; conectan al individuo con la memoria terrestre y el bosque profundo. El color magenta/rosa oscuro, asociado a lo intuitivo y lo mágico, refuerza la dimensión ritualista. En su conjunto, la portada sintetiza la esencia del disco: un puente entre lo ancestral y lo visionario.

«Ode to Hagalaz Runedance»: un viaje entre mitos paganos

Ode to Hagalaz Runedance pt.I, resultado de la colaboración entre Narheim y Hagalaz’ Runedance, explora profundamente el misticismo nórdico y la espiritualidad pagana a través de una atmósfera musical envolvente y letras evocadoras. El álbum funciona como un tributo a las raíces ancestrales, utilizando tanto instrumentos tradicionales como sonidos contemporáneos para reflejar la conexión entre lo antiguo y lo moderno.

La voz y visión creativa de Hagalaz’ Runedance, acompañada por la sensibilidad compositiva de Narheim, ofrecen una experiencia que mezcla melancolía, magia y reverencia por la naturaleza y los mitos vikingos. Cada pista está impregnada de simbolismo y busca transportar al oyente a paisajes donde lo espiritual y lo terrenal conviven.

En conclusión, este disco destaca por su carácter introspectivo y ceremonial, siendo una obra significativa dentro del género neofolk vanguardista y espiritual, recomendada para quienes desean profundizar en los sonidos y relatos inspirados en la Europa ancestral.