El nuevo álbum de Natalia Lacunza, N2STAL5IA, ha llegado este 2025 como una de las propuestas más frescas y sorprendentes de su carrera, algo que se percibe incluso desde su primera escucha. Se trata de un trabajo que confirma y consolida a la artista navarra como una de las voces más interesantes del panorama actual. El disco transita con total naturalidad por sonidos urbanos y electrónicos, incorporando, además, influencias del R&B y asentándose en el pop. Todo ello atravesado por su enfoque alternativo y personal, fiel a la forma en la que Natalia entiende la música.

La nostalgia que la ha acompañado desde sus primeros lanzamientos, aparece ahora desde el título del álbum y continúa siendo el hilo conductor, aunque en esta ocasión la combina con una gran evolución artística y una mayor madurez. A pesar de su juventud, Natalia ya atesora una carrera con varios años de experiencia.

El disco incluye varias colaboraciones destacadas: Natt Calma participa en MAL DE 2, Jesse Baez en UN CASTIGO, Nilusi en UNDOSTRES y Bea1991 en TE ENAMORASTE. Esto es algo que, de hecho, siempre ha gustado a la artista navarra. Lacunza es una artista muy generosa y compartir la experiencia siempre con otros compañeros de profesión, más o menos consolidados, que hacen que se aporten siempre matices distintos al conjunto, en este caso, sin romper la coherencia del proyecto.

En algunas entrevistas Natalia nos habla de lo que ha significado para ella publicar estas canciones; tanto a nivel musical como, sobre todo, las letras han supuesto para ella desnudarse emocionalmente, escribir desde un lugar muy íntimo, desde la vulnerabilidad de una persona que está creciendo, que está aprendiendo y que está enfrentándose a la vida equivocándose constantemente y dándose cuenta de por donde no quiere seguir, intentando elegir su camino.

De los 14 cortes que componen el álbum, uno de los primeros en ver la luz fue SABES QUÉ, un tema que funciona como declaración de intenciones. Sin embargo, también es una de las piezas que más se distancia del universo sonoro predominante, acercándose a un registro más cercano al post-punk. Junto a ella, destacan canciones como TE ENAMORASTE, UN CASTIGO, que como decíamos arriba es una de las colaboraciones del disco con una faceta muy pop y melódica; y la balada OTRO CULITO.

Merece una mención especial APEGO FEROZ, una canción que nos habla de la dependencia emocional, de cómo nos sentimos cuando de alguna manera tenemos miedo al abandono y a la soledad y al final ese apego se convierte en una necesidad de la que uno sabe que tiene que escapar pero no es capaz.

En definitiva, N2STAL5IA supone la confirmación de Natalia Lacunza dentro de la industria musical española. Un trabajo tremendamente personal en el que continúa explorando los sonidos que mejor acompañan unas letras muy introspectivas y personales, con las que cualquiera podría verse identificado, centradas en su forma de entender la vida, sus miedos, el amor, el desamor, el desapego y el fracaso. Un ejercicio de honestidad artística que refuerza su identidad y su lugar en la escena actual.

Escucha aquí N2STAL5IA de Natalia Lacunza