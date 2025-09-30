Nation of Language – Dance Called Memory

El trío dinámico de synthpop originario de Brooklyn regresó con su cuarto disco, titulado Dance Called Memory. Desde su debut en 2020 con Introduction, Presence se han mantenido activos creando álbumes casi cada año. Si bien uno esperaría más espacio entre cada entrega, ellos parecen querer mantener la llama viva con sus fans.

Nation of Language mantiene esos sintetizadores vibrantes y ritmos electrónicos que están muy bien mezclados con esas letras melancólicas y a su vez pegadizas. En este álbum se perciben las influencias de OMD, My Bloody Valentine, New Order, Tears for Fears, Kraftwerk y LCD Soundsystem.

El álbum abre con la grandiosa Can’t Face Another One exponiendo las luchas internas de los seres humanos, así como las culpas del pasado con las que aún lidiamos: If I’d been aware of what I’d done, could I stop myself… Can I stop my palms, upturned from shaking in the dark? The memories run, I can’t pause a single one, and they prey upon my heart…

En seguida llega In Another Life. Si bien es más alegre y tiene tintes inspirados en Kraftwerk, la letra se enfoca en el escepticismo del amor y al mismo tiempo la incapacidad de escapar de su impacto emocional.

Silhouette funciona como un prólogo emocional para Now That You’re Gone, anticipando la herida central del disco. Inspirada en el deterioro y posterior pérdida del abuelo de Ian Richard Devaney (vocalista) por ALS, la canción transforma la imagen de una silueta en la pared en metáfora del recuerdo y la ausencia, mientras la pregunta insistente “Is it time to let go?” resuena.

En la mitad del álbum encontramos I’m Not Ready for the Change y Can You Reach Me? envueltas en una atmósfera estilo shoegaze, que retrata cómo uno se aferra a los recuerdos mientras atraviesa un momento de transición, consciente de que el cambio es inevitable pero todavía no logra aceptarlo.

Su primer single Inept Apollo con una vibra de LCD Soundsystem, expone la creación artística como refugio ante la pérdida. Devaney reconoció que ese proceso fue también terreno del síndrome del impostor, lo que hace de la canción un retrato de la fragilidad y la necesidad de seguir adelante.

El cierre del álbum se compone de su segundo sencillo Under the Water, así como de In Your Head. Ambas funcionan como espejo de un mismo estado emocional ansioso. La primera recrea la sensación de hundirse lentamente, mientras que la segunda da forma al desbordamiento mental. Finalmente llega Nights of Weight, que se siente un poco ajena al sonido habitual de NOL

Dance Called Memory expone las vulnerabilidades humanas, la dificultad de enfrentar pérdidas y los cambios que estas generan en nuestra vida. Este disco podría definirse como el más introspectivo de la banda, con un par de canciones que logran ese atractivo sonoro y empatía emocional que hacen que los fans de la banda queden satisfechos con su última entrega.

Las que sobresalen: “Can’t Face Another One”, “Now That You’re Gone”, “Inept Apollo”, “Under the Water” & “In Your Head”.

Escucha aquí el último disco de Nation of Language