Nation of Language – Dance Called Memory

«Existe una tensión entre la visión de Kraftwerk, que buscaba eliminar lo humano de la música, y la de Brian Eno, orientada a crear sonidos sintetizados que conservaran calidez y humanidad. Aunque Kraftwerk ha sido una influencia clave, este disco optó por acercarse más a la filosofía de Eno, buscando una música más directa y cálida. En un momento marcado por el auge de la inteligencia artificial, su intención es resaltar la condición humana y que la propia música respalde ese propósito» (IAN RICHARD DEVANEY)

UN VIAJE ENTRE LA MEMORIA Y LA REVERBERACIÓN

Dance Called Memory es la cuarta entrega de Nation of Language, una banda que ha sabido fusionar la nostalgia del synth-pop con una visión contemporánea y emocionalmente resonante. Este álbum, lanzado el 19 de septiembre de 2025 bajo el sello Sub Pop, se presenta como una exploración introspectiva de la memoria, el cambio y la identidad.

Con una duración de 41 minutos y 25 segundos, ofrece una experiencia auditiva envolvente y reflexiva que recuerda el sonido de los 80 (Orchestral Manoeuvres in the Dark, por ejemplo) o instrumentalmente a bandas más actuales como Future Islands o Cold Cave.

EL PULSO DETRÁS DEL ÁLBUM

El álbum ha sido producido, grabado y mezclado por Nick Millhiser, conocido por su trabajo con LCD Soundsystem y Holy Ghost!. La masterización estuvo a cargo de Heba Kadry. Además, el álbum cuenta con la colaboración de Allyson Leigh Peck en el diseño de la portada y el arte del álbum.

Nation of Language es un trío originario de Brooklyn, compuesto por Ian Richard Devaney (voz, sintetizadores, guitarra, bajo, percusión), Aidan Noell (sintetizadores, percusión) y Alex MacKay (bajo). El trio se caracteriza por su enfoque en la creación de paisajes sonoros ricos y emotivos, utilizando una variedad de instrumentos y técnicas de producción para transmitir sus mensajes.

EVOLUCIÓN Y METAMORFOSIS SONORA

Desde su debut en 2020 con Introduction, Presence, la banda ha mostrado una evolución constante. Su segundo álbum, A Way Forward (2021), consolidó un estilo synth-pop definido, mientras que Strange Disciple (2023) les otorgó reconocimiento internacional gracias a una propuesta más ambiciosa y cohesionada. Con Dance Called Memory, el trio da un nuevo paso en su trayectoria, adentrándose en territorios más profundos y complejos, sustentados por una producción más refinada, aunque manteniendo esa firma vocal reverberada y repetitiva que caracteriza su sonido.

A lo largo de su recorrido, Nation of Language ha demostrado una capacidad notable para abordar temas universales —memoria, cambio e identidad— y traducirlos a un lenguaje sonoro propio. Su synth-pop no se limita a revivir sonidos del pasado: los reinterpreta, combinando nostalgia y modernidad, y creando así una conexión emocional que atraviesa generaciones. En este sentido, Dance Called Memory no es solo una continuación. Es una reafirmación de su identidad artística, una metamorfosis que conserva sus raíces mientras explora nuevas dimensiones expresivas.

BAJO LOS SINTETIZADORES ENVOLVENTES DE LOS 80

La instrumentación de Dance Called Memory es, sin duda, uno de los elementos más cuidados del álbum. Nation of Language vuelve a apoyarse en un entramado de sintetizadores envolventes, líneas de bajo pulsantes y guitarras procesadas que evocan el pulso del new wave ochentero. El grupo consigue recrear un paisaje sonoro que resulta elegante y atmosférico, lleno de texturas etéreas que sostienen el peso emocional de las canciones.

Las referencias son claras. Presenta capas de sintetizadores etéreos y guitarras procesadas, evocando a bandas como Cocteau Twins y My Bloody Valentine. También recuerda la precisión minimalista de Kraftwerk hasta el lirismo melancólico de New Order o OMD, pasando por ecos más recientes de bandas como Future Islands y Cold Cave. Cada capa está pensada para reforzar la sensación de viaje temporal, como si el disco dialogara con la nostalgia de una época pasada.

Sin embargo, esta misma virtud es también su talón de Aquiles. La producción, aunque impecable en lo técnico, rara vez se aventura a romper esquemas o a explorar terrenos inesperados. La música fluye con corrección, pero con poca sorpresa. En lugar de abrir caminos nuevos, la instrumentación parece caminar en círculos sobre huellas ya conocidas, lo que acentúa la sensación de linealidad que atraviesa el disco.

En resumen, la instrumentación de Dance Called Memory ofrece solidez y belleza en su construcción, pero carece de riesgo. Se siente más como un homenaje reverberado a los ochenta que como una reinvención real.

LA VOZ COMO PILAR EMOCIONAL

La voz de Ian Richard Devaney sostiene gran parte de la identidad de Nation of Language. No es un timbre virtuoso ni rebuscado. Es sencillez cargada de intención. Su interpretación combina vulnerabilidad y firmeza, generando un contraste que se convierte en el núcleo emocional del grupo.

Devaney canta desde un registro medio y contenido, con un matiz monocorde que, sin embargo, logra transmitir capas de melancolía, nostalgia y resignación. Esa aparente frialdad vocal se transforma, gracias a la producción reverberada, en un eco que resuena en la memoria del oyente como si viniera de un tiempo pasado. Posee la capacidad de hacer tangible lo intangible, de dar voz al peso de lo no dicho.

Sin embargo, esta misma cualidad se convierte también en su mayor debilidad. La reiteración del registro, sumada al uso constante del efecto reverberado, hace que la voz termine resultando monótona y empalagosa. En lugar de abrir nuevos matices emocionales, refuerza la sensación de linealidad que atraviesa el álbum.

En definitiva, la voz de Devaney es puente y ancla, pero también límite. Es un canal de transmisión honesto y cargado de emoción que, pese a su capacidad expresiva, se queda atrapado en la repetición.

LA MÚSICA COMO MANIFIESTO

La filosofía de Dance Called Memory se sostiene sobre dos pilares: autenticidad y exploración emocional. Nation of Language busca crear música honesta, capaz de invitar a la reflexión, explorando temas universales como la memoria, el cambio y la identidad desde una perspectiva íntima. El álbum no es solo una colección de canciones; es una invitación a transitar un viaje emocional a través del tiempo y la experiencia personal.

La banda utiliza la producción como herramienta conceptual: capas de sintetizadores, texturas envolventes y un pulso rítmico constante trabajan como un mapa sonoro que guía al oyente. Este enfoque introspectivo busca conectar emocionalmente, pero también establece un diálogo con el pasado. Así, el disco se convierte en un puente entre lo nostálgico y lo contemporáneo.

Sin embargo, esa apuesta por una atmósfera homogénea también refleja sus límites. La búsqueda de coherencia estética a veces se traduce en una uniformidad que resta dinamismo. Aun así, Dance Called Memory cumple su intención. Ser una obra que, en su pulso melancólico y reverberado, intenta capturar algo esencial sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria.

SIDE A: DEL AMANECER DE LA MELANCOLÍA AL PESO DE LA PÉRDIDA

Can’t Face Another One es una apertura melancólica a base de sintetizadores suaves y la armónica de Devaney, creando una atmósfera introspectiva. Representa el amanecer de la melancolía. Desde el primer acorde, introduce un universo introspectivo. Con sintetizadores que acarician, envuelven y transmiten vulnerabilidad. Se reflexiona sobre el peso de repetir errores y sobre la resistencia a avanzar, como quien abre la puerta de un recuerdo que todavía duele.

A continuación, In Another Life nos transporta a lo hipotético, envolviéndonos en capas electrónicas etéreas. Sus letras plantean preguntas como «¿qué hubiera pasado si…?», convirtiendo la canción en un puente entre lo tangible y lo imaginario. Es una reflexión sonora que invita a explorar vidas paralelas y a dialogar entre lo que fue y lo que podría haber sido.

Seguidamente, Silhouette nos sumerge en una experiencia onírica, donde la banda explora la presencia y la ausencia como conceptos íntimos. Las capas de sintetizador tejen una atmósfera difusa, casi espectral, mientras la letra juega con imágenes borrosas y silencios cargados de significado. Este contraste con el impulso melódico previo abre un espacio de introspección profunda. Esa una verdadera representación de la forma de lo ausente.

A mitad del álbum, Now That You’re Gone extiende una grieta emocional profunda. Las percusiones laten como un corazón roto y las capas de sintetizador envuelven una letra sobre pérdida y separación. Funciona como un clímax narrativo donde música y palabra se funden para transmitir duelo y aceptación. Irradia una melancolía devastadora, inspirada en la trágica muerte del padrino de Devaney por ELA y en el papel de sus padres como cuidadores. En esencia, es una reflexión sobre el apoyo entre amigos y un tema central del disco: el dolor y la promesa rota de las amistades que se desvanecen. Como explica Devaney: «Ser cuidador, transformar tu hogar en un ala de hospital y estructurar tu vida alrededor de otro, es un acto de amor tan difícil como poderoso. Nuestro sistema económico lo dificulta aún más, pues no lo valora proporcionalmente».

La transición hacia I’m Not Ready for the Change refleja la dispepsia psíquica que reaparece a lo largo de la vida. Devaney relata cómo una foto de una fiesta, llena de parejas y amigos que ya no estaban juntos, le impactó profundamente. Tuvo la sensación de que las páginas de la vida pasan demasiado rápido. El tema combina shoegaze y synth-pop, creando un diálogo entre resistencia e inevitabilidad. Sus letras expresan el miedo al cambio, mientras la producción sonora construye lentamente un impulso hacia la aceptación.

SIDE B: ENTRE PUENTES ROTOS Y RESIGNACIÓN FINAL

En Can You Reach Me?, la banda adopta una aproximación minimalista. Los sintetizadores se vuelven etéreos, casi frágiles, dejando espacio para una letra íntima y directa. La canción plantea una pregunta existencial sobre la comunicación. la dificultad de alcanzar a otro, física o emocionalmente y evitar que los puentes sean rotos. Es un momento de pausa y reflexión antes de avanzar hacia clímax más intensos.

Inept Apollo introduce una energía renovada, con un ritmo más marcado. Es un himno que cuestiona la dirección de la vida y la búsqueda de propósito. La letra está cargada de imágenes simbólicas, como si fuera un ensayo poético sobre ambición y destino. En este punto, la banda reintroduce intensidad rítmica y profundidad lírica. Representa la búsqueda del sentido.

A continuación, Under the Water nos sumerge literalmente en otro espacio. El tema ofrece un sonido denso y envolvente, como si navegáramos bajo la superficie de la conciencia. Las letras reflexionan sobre aislamiento, introspección y la profundidad de los recuerdos. La canción se convierte en una inmersión sensorial que prepara el terreno para los últimos pasos del álbum.

In Your Head abre un terreno de reflexión más abstracta. Las letras hablan de la mente como territorio complejo, un lugar donde se mezclan percepción y memoria. Musicalmente, la canción alterna momentos de claridad y distorsión, siguiendo el flujo del pensamiento interno. Es una meditación sobre la autoexploración y la construcción de la identidad.

Finalmente, Nights of Weight cierra el álbum con una sensación de resignación y aceptación. Los sintetizadores adoptan tonos oscuros, mientras la melodía arrastra una melancolía bella y definitiva. Es un final que no solo resume el viaje emocional, sino que también invita al oyente a iniciar la escucha nuevamente, como un ciclo perpetuo.

LUCES Y SOMBRAS DE LA DANZA LLAMADA MEMORIA

En conjunto, Dance Called Memory se presenta como un trabajo coherente, pero demasiado uniforme. Carece de variaciones que permitan respirar entre pista y pista, resultando en una escucha que, a veces, se percibe monótona. La voz de Devaney, aunque cargada de intención, se vuelve repetitiva. El uso constante del efecto reverberado genera una armonía que, lejos de sorprender, termina empalagando. La instrumentación, aunque cuidada, aporta poco en términos de originalidad y transita caminos ya conocidos, evocando más a ciertas bandas techno de los años 80 que a una propuesta realmente innovadora. El álbum queda, así como una obra que, pese a su cuidado estético, se mantiene en una superficie emocional y sonora que rara vez rompe sus propios límites.