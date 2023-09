Nation of Language lanzaron su tercera producción discográfica, Strange Discipline, producida por Nick Millhiser (Holy Ghost!, LCD Soundsystem) demostrando que siguen en la línea correcta desde su gran debut en 2020, Introduction, Presence. El trío con sede en Brooklyn –Richard Devaney (voz principal, guitarra, sintetizador, percusión), Aidan Noell (sintetizador, coros) y Alex MacKay (bajo)–, vieron la luz el pasado 15 de septiembre de su nueva entrega titulada Strange Disciple, un álbum que manifiesta que son capaces de ampliar su imaginación auditiva, y que su sonido reminiscente tiene un largo camino por recorrer.

El álbum inicia con la envolvente interpretación vocal de Richard Devaney en Weak In Your Light sobre el sentimiento frenético de estar enamorado, dando paso inmediatamente al primer sencillo, Sole Obsession, envuelto en capas de sintetizadores y el magnético bajo, que ilustra un momento de claridad, de saber si ceder o no, darse por vencido y liberarse o seguir intentándolo.

El tercer tema Surely I Can’t Wait tiene una vibra más alegre, sin embargo, un sentimiento intenso ‘truth is better off I know, but I can’t stand the pain’. Enseguida encontramos la hipnótica Swimming In The Shallow Sea con pasajes vocales y toques de shoegaze.

Too Much, Enough, uno de los sencillos del álbum, enfocado a los ciclos televisivos que mantienen a los espectadores enganchados y generando ansiedad, combina sintetizadores y un bajo desenfrenado. Dicho tema generó un vídeo musical protagonizado por el actor nominado al Emmy, Jimmi Simpson (Westworld) siendo una parodia de una escandalosa transmisión de tv, la cual inspiró la canción.

A mitad del disco nos encontramos con Spare Me The Decision, tema que envuelve cada uno de los instrumentos de la banda de una manera gratificante. Sightseer y A New Goodbye son un synth pop más tranquilo pero no pasan desapercibidas, mientras que en Stumbling Still sucumbe una ráfaga de energía y es de esas canciones que en vivo pondrán a todos a bailar.

I Will Never Learn es un gran cierre que genera una nostalgia inmediata con un indudable espíritu new orderesco. Este álbum es una invitación a celebrar y llorar, de encontrarse y perderse, de vivir todas las emociones del enamoramiento. Nation of Language son una banda que saca a relucir los mejores sonidos de los 80’s con su propia esencia y si disfrutaron sus dos primeros discos, este no será la excepción.

Las que sobresalen: Weak in Your Light, Spare Me the Decision, Stumbling Still, Swimming In The Shallow Sea, y I Will Never Learn.

Escucha aquí el disco Strange Disciple, de Nation of Language