Neil Young sigue ardiendo

Todavía hay discos que piden presencia, y más cuando Neil Young está a punto de golpear el tablero con un directo necesario. Mientras aguardamos el 29 de mayo para As Time Explodes —testimonio de la gira Love Earth Tour 2025— y el futuro Second Song, es el momento de mirar atrás, apenas un año, hacia el 13 de junio de 2025: el día que Talkin’ to the Trees aterrizó para convertirse en una piedra en el zapato del actual gobierno de Donald Trump. Young no solo está de vuelta; sigue siendo un incordio necesario, un tipo que abre la puerta vieja que chirría para demostrar que, al otro lado, el pulso sigue intacto.

Dentro de los corazones de cromo

La banda suena a rodaje, a confianza ciega. Micah Nelson a la guitarra, Corey McCormick al bajo, Anthony LoGerfo a la batería y el incombustible Spooner Oldham a los teclados, tejen un entramado donde la luz de Malibú se cuela en cada nota grabada en los estudios Shangri-La. Producido junto al veterano Lou Adler, este trabajo no es una reliquia, sino un manifiesto de diez piezas que se siente como el cuaderno de notas de alguien que prefiere la verdad incómoda a la comodidad del silencio.

El disco oscila entre la intimidad del porche de casa y la descarga eléctrica de un garaje en llamas. Talkin’ to the Trees no es una metáfora decorativa; es una conversación con la memoria orgánica que nos sobrevive. La voz de Young, ese instrumento frágil y quebrado que no sabe de retoques, se desnuda aquí sin maquillaje, convirtiéndose en una arenga política cuando aprieta y en una confesión a media luz cuando el ritmo decae.

Hablar con los árboles en tiempos de Trump

El mensaje central de Talkin’ to the Trees mezcla dos planos: la vida íntima de Neil Young y su mirada política/ecologista sobre el momento Trump 2.0 y el colapso climático. Es un disco que no es todo protesta, pero en el que la protesta está siempre filtrando la forma en que habla de familia, país y naturaleza.

Varios críticos coinciden en que el disco se sitúa entre lo doméstico y lo público: abre con canciones muy personales (Family Life, Dark Mirage) y luego deriva hacia piezas abiertamente sociales como Let’s Roll Again y Big Change. En conjunto, el álbum retrata a un Young que se siente en crisis, que revisa relaciones rotas y, al mismo tiempo, sigue mirando hacia el exterior con la misma desconfianza hacia el poder de siempre. No es un ejercicio de nostalgia, sino un registro de cómo vive el presente un tipo que nunca ha separado su vida privada de su compromiso político.

La idea de hablar con los árboles funciona como metáfora de refugio y de aviso: el bosque es el lugar donde uno se retira, pero también es el testigo de lo que la humanidad está haciendo con el planeta. La canción-título ha sido leída como un canto a una vida aparentemente tranquila en contacto con la naturaleza, pero algunos comentarios señalan que esa misma quietud puede ser peligrosa si sirve para desconectarse de la realidad y no afrontar el conflicto social. Ahí está una de las claves del concepto: buscar paz sin caer en la evasión.

Connotaciones políticas

En el disco hay varias capas políticas claras. El disco llega al inicio del segundo mandato de Donald Trump, y la prensa subraya que los adelantos Big Change y Let’s Roll Again hicieron pensar que sería un álbum abiertamente político, en la línea de Living with War. Big Change, publicado días antes de la segunda toma de posesión de Trump, se ha descrito como una profecía amarga, con Young advirtiendo de que «se recoge lo que se siembra» y reclamando responsabilidad a quienes votan. En entrevistas y redes se ha comentado que Young es «muy directo» con sus posiciones políticas en el disco, lo que ha generado rechazo en parte del público más conservador. En una actualización publicada en sus Neil Young Archives, escribió:

«Me siento muy dolido. Donald Trump es el peor presidente en la historia de nuestro país (…) Algo tiene que cambiar. Sabemos qué hacer. Levantémonos Pacíficamente en millones»

Por otra parte, algunas canciones del álbum muestran una crítica al capitalismo tecnológico y a la industria. Let’s Roll Again reutiliza la melodía de This Land Is Your Land de Woody Guthrie, y convierte ese guiño folk en un alegato por los vehículos eléctricos y la transición energética. En la canción aparece la línea polémica «If you’re a fascist, you can buy» (Si eres fascista, puedes comprar) un Tesla, un dardo que apunta tanto a Elon Musk como a la mezcla de capitalismo tech y al poder político autoritario. Aquí Young no está solo hablando de coches: está cuestionando cómo usamos la tecnología y quién se lucra de la crisis climática.

El cambio climático está avisando

Finalmente, aborda el ecologismo y política de la naturaleza. El propio título del disco y el tono de varias canciones se inscriben en la línea histórica del Young ecologista, que viene de discos como Greendale o Earth y de campañas públicas sobre cambio climático y petróleo. Críticos han señalado que el álbum representa días despreocupados en la naturaleza, con mascotas y paisajes tranquilos, pero advierten que Young sugiere que esa búsqueda de aislamiento en tiempos de crisis puede ser tan peligrosa como la confrontación directa si sirve para no mirar de frente el problema. La idea de hablar con los árboles se conecta con la noción de justicia climática: los árboles guardan memoria de decisiones políticas tomadas muy lejos del bosque.

La dimensión social y la responsabilidad colectiva

En reseñas se insiste en que Young vuelve a un tipo de canción que interroga directamente a la audiencia: en Big Change afirma que el gran cambio puede ser bueno o malo, y que no es neutro, depende de lo que haga la gente. La crítica de Paste subraya que la canción insiste en que «obtienes lo que votas», una frase que condensa el tono ético del álbum: no basta con quejarse, hay que asumir la responsabilidad de haber permitido que ciertos políticos lleguen al poder. El mensaje se alinea con su participación en actos como el mitin anti-oligarquía de Bernie Sanders y con su Love Earth Tour, pensada como plataforma de concienciación ambiental y social.

Lo personal también es político

Un matiz interesante que comentan varias reseñas es que, aunque se esperaba un disco 100% político, buena parte del material se centra en asuntos muy íntimos, como el distanciamiento de uno de sus hijos en Family Life. Ese giro hace que las canciones personales funcionen como contracara de las políticas: la fractura familiar, la sensación de crisis emocional, la búsqueda de gratitud de Thankful hablan de un mundo roto que no se arregla solo cambiando de presidente. Algunos fans han interpretado el álbum como el retrato de un Neil Young “en crisis”, que ha cortado los últimos hilos de una relación y suena más desesperado que optimista. Esa desesperación es también política: viene de la percepción de que el tiempo para corregir el rumbo se agota.

En resumen, Talkin’ to the Trees sí tiene connotaciones políticas claras: critica el trumpismo, cuestiona el capitalismo fósil y tecnológico, insiste en la responsabilidad del voto y sitúa el ecologismo en el centro del discurso. Pero lo hace entrelazando esas ideas con escenas de familia, naturaleza y crisis personal, de manera que el mensaje no es solo protesta, sino una reflexión amplia sobre cómo vivimos —y qué dejamos— en medio de un mundo que se tambalea.

Una playlist multi conceptual

Esta playlist recorre Talkin’ to the Trees, el disco en el que Neil Young vuelve a abrir una puerta vieja que chirría y demuestra que, al otro lado, todavía hay pulso, electricidad y una fe terca en que se puede cantar contra el ruido del mundo. Entre la intimidad del hogar y la tormenta eléctrica, estas diez canciones son un cuaderno de cicatrices, memoria y resistencia: aquí se habla de familia, política, naturaleza y amor con la misma voz frágil y combativa que lleva décadas negándose a callar. Dale al play y deja que los árboles te cuenten el resto.

Las cicatrices iniciales

La historia arranca con Family Life, donde Neil entra en la casa por la puerta de atrás y enciende la luz de una escena privada. Aquí la vida familiar se muestra con una intimidad tensa, casi doméstica, como si «en el hogar donde todo empieza» hubiera corrientes subterráneas que amenazan con romper la calma del salón.

De esa habitación cargada de emociones pasamos a Dark Mirage, donde el aire se espesa y el paisaje se vuelve más áspero y enrarecido. Es como asomarse a un espejo roto: «mirando al espejismo que nos ciega», el pulso de garage y el desgarro eléctrico convierten el conflicto en algo que ya no se puede esconder debajo de la alfombra.

Cuando el humo empieza a levantar, aparece First Fire of Winter como un pequeño refugio en mitad del frío. El tono se vuelve más cálido y acústico, casi de regreso a un hogar imaginario, y Young parece susurrar «el primer fuego que nos calienta del frío», como si estuviera alimentando una hoguera mínima pero imprescindible.

Con ese rescoldo aún vivo, Silver Eagle se echa a andar por la carretera. La canción remite a la tradición más melancólica y caminera, un country-rock crepuscular donde resuena la imagen de esa «águila de plata sobre el camino polvoriento», vigilando desde arriba los desvíos y pérdidas del trayecto.

A mitad de viaje, el disco pisa el acelerador con Lets Roll Again, y la mirada se desplaza hacia el mundo exterior y su política envenenada. El empuje rockero empuja la protesta hacia delante mientras Neil lanza el desafío: «es hora de rodar de nuevo contra el muro», como si llamara a embestir un sistema que insiste en repetirse.

Cerrando las heridas

Esa rabia toma forma más directa en big change, donde ya no hay metáforas ni rodeos. Aquí la guitarra se afila y el mensaje se convierte en proclama, con Young avisando de que «el gran cambio no espera, se lleva lo viejo», apuntando sin disimulo a los despachos del poder y a quienes se benefician del desastre.

Después de ese puñetazo, el álbum busca otra vez raíz y silencio en Talkin to the Trees, el corazón del disco. Sobre una plegaria rústica, casi susurrada, Neil confiesa que está «hablando a los árboles, los únicos que saben la verdad», mientras el tiempo se detiene entre la luz del amanecer y los recuerdos de canciones pasadas.

Desde esa conversación con la naturaleza, Movin Ahead propone volver a caminar, aunque el terreno siga temblando. Es como si el propio disco se recordara que no puede quedarse congelado en la contemplación: «siguiendo hacia adelante, aunque el suelo se mueva», avanza a trompicones, pero avanza.

En la parte final, el tono se vuelve más nocturno con Bottle of Love, una pieza que entra como un sueño raro pero cálido. Piano, guitarras suaves y la sensación de tener«una botella de amor que no termina de llenarse» hacen de la canción un pequeño objeto frágil, suspendido en un lugar donde lo afectivo y lo psicodélico se cruzan.

Por último, Thankful cierra la playlist como quien apaga las luces de la casa al final del día. No es un final triunfal, sino un gesto de balance vital, casi un suspiro: «agradecido por las cicatrices que aún arden», dice la canción, dejando a la edad, el pasado y la resistencia sentados en la misma mesa mientras el disco se desvanece en silencio.

La resistencia que nunca se apaga

Talkin’ to the Trees no intenta reinventar a Neil Young; nos recuerda que su urgencia es nuestra urgencia. Es un álbum de cicatrices bien llevadas, donde The Chrome Hearts sirven para avivar un fuego que muchos daban por extinguido, pero que sigue quemando bajo la superficie de esta era convulsa. El viejo rockero no se ha ido; simplemente ha encontrado nuevos árboles con los que hablar. Es la resistencia como forma de vida.

El tiempo, en consecuencia, no lo domestica ni lo suaviza. Tampoco lo vuelve decorativo. Al contrario, lo reafirma en una forma de expresión donde la aspereza sigue siendo un lenguaje válido, incluso necesario. Es esa la llama molesta que no se adapta al consumo rápido ni a la nostalgia fácil. Neil Young sigue incomodando precisamente porque no se deja convertir en reliquia. El disco se muestra como una conversación abierta.

La imagen de hablar con los árboles sugiere algo más que contemplación: hay diálogo, memoria, escucha y también una cierta obstinación por seguir buscando sentido. Eso permite cerrar el texto con una sensación de camino abierto, no de balance cerrado. Talkin’ to the Trees, siguesonando como alguien que no ha firmado ninguna tregua, como un músico que convierte la intemperie en método y la duda en combustible. El resultado no es nostalgia: es persistencia, y sigue cortando.

Escucha aquí «Talking to the Trees» de Neil Young and the Chrome Hearts