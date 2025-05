New Age Healers – The Spin Out

Hay bandas que surgen como truenos y tras la tormenta desaparecen; otras publican un disco más o menos decente donde destacan ciertos temas y el resto hace aguas. Sin embargo, existe otras que, sin ser llegar a ser master, se afianzan en su puesto porque tienen muy definidos sus propósitos y línea de desarrollo: son fieles a sí mismos y buscan plasmar su huella en el saturado mundo del undergroud musical. Es lo que ocurre con New Age Healers, una banda con escasa estela pero que cubre gran parte de su herencia de Seattle. Como formación emerge gracias aun estilo único, envolvente e innovador. Desde 2017 no han parado de asestar embates a la escena musical. Su último disco, The Spin Out, es un ejemplo de esa habilidad para componer música diferencial.

Su sonido puede clasificarse dentro del género del llamado rock psicodélico y experimental, pero con marcadas influencias música electrónica, shoegaze e indie rock. Se caracterizan por el uso de texturas sonoras complejas, ritmos pulsantes y melodías atmosféricas. Como influencias citan a Tame Impala, Unknown Mortal Orchestra y Foxygen, pero su música, desde mi punto de vista, refleja una mixtura de estilos pincelados bajo una paleta única y personalizada. Como conceptos indagan sobre la identidad, el ansia y la autenticidad, la autoconciencia, la muerte, la transformación personal, el deseo de permanencia y las dificultades emocionales, valores que suelen ser habitual en muchas bandas de choque introspectivo. Todo ello respaldado dentro de una colección de siete pistas que conducen a un máximo voltaje.

La banda está compuesta por el multi-instrumentista y vocalista principal Owen Murphy, pero en el seno de la banda se incluyen el guitarrista Jeremy Koepping (Voyager One y Grand Hallway), el baterista Adam LeVasseur (Feed), el bajista Allen Murray (Modern Athletics) y el tecladista Farkhad Saidmuratov (Kotlovan). La producción del álbum es impecable. Cada instrumento y parte vocal están perfectamente equilibradas a fin de establecer un muro de sonido abrumador y emocionante. Las partes instrumentales son poderosas y enfáticas, y las voces deambulan dentro su propio éter hipnótico. Y es que New Age Healers tiende a crear ambientes sonoros que invitan a la reflexión y a la exploración internas.

No obstante, explorar los significados de sus álbumes no es tarea fácil. Sus letras contienen diversos aspectos metafóricos que dan pie a distintas interpretaciones. La banda, como otras, hace juego sucio de esa multiparidad dando pie a que el oyente genere su propia auditoría de significativos. Sin duda, una jugada maestra. Comencemos pues la aventura con los Sanadores del la Nueva Era…

«Te escabulliste por el desagüe, como un extraterrestre o un cosmonauta en el espacio (…) Y Todos tus pensamientos se VOLVIERON grises (…) con la decadencia» (DIYING MOON)

Dying Moon es la primera pieza que alcanza nuestros oídos. El título sugiere la presencia de un ciclo que llega a su fin, a una fase de cambio o devolución pérdida y para ello la banda usa el satélite lunar como símbolo de la feminidad, lo misterioso, los ciclos, la iluminación en la oscuridad, la transformación y el paso del tiempo. Continuamos con The Spin Out, tema que narra la merma de control cuando se está atrapado en un ciclo repetitivo. La expresión inglesa suele asociarse a un descontrol, como ocurre cuando un automóvil pierde el dominio y da vueltas sin dirección fija. Esto puede personificar estados de ansiedad, confusión o un proceso de autodescubrimiento en medio del caos.

Llegamos a Spark Out, término que hace referencia a quedarse irreflexivo tras un colapso total, como si la chispa (spark) se apagara. Esta descarga puede simbolizar la energía vital, la esperanza o la inspiración, que necesitamos pero que al agotarse lleva al individuo a un estado de caída. La canción busca transmitir esa sensación de enfrentarse a los límites personales y encontrar la luz en medio de la oscuridad, y a aceptar la caída como parte del proceso de crecimiento. Operatic, sin embargo, sugiere algo grandioso, dramático y emocionalmente intenso. Es una canción que utiliza el dramatismo con la finalidad de expresar sentimientos y conflictos internos.

Acto seguido, sobreviene Chemical Control es un tema que apunta hacia los contextos de la adicción, la manipulación o la dependencia de ciertos estímulos o sustancias, y como éstos pueden dominar o influir en la mente y el comportamiento de las personas. La canción puede abordar cómo las sustancias químicas afectan la autonomía de las personas, controlando sus acciones y decisiones. La letra explora esta pérdida de control y la lucha interna contra esta dependencia. No obstante, también puede interpretarse como una crítica todos los sistemas que ejercen control mediante sustancias químicas o tecnologías que alteran la mente.

«Estoy esperando morir Y tú podrías irradiar mi corazón en lo alto» (RADIATE)

Con Radiate puede interpretarse una reflexión sobre la forma en que la comunicación moderna nos conecta y nos aísla a la vez. A través de sutiles metáforas explora temas sobre la muerte, la percepción y el reconocimiento. Sabemos que el final de nuestra vida se aproxima y todo termina pero nuestro paso por la misma no puede quedar atrapado en el olvido.

Finalmente penetramos en All Wrapped Up, pista con la cual la tracklist alcanza su cénit. La canción gira en torno a la sensación de estar irradiado en una situación emocional de fin, tal como lo sugiere el título. La letra explora sentimientos de confusión, ansiedad y la lucha por liberarse de ese estado restrictivo. La metáfora del envoltorio puede representar obstáculos internos, relaciones complicadas o circunstancias que dificultan avanzar.

En definitiva, podemos afirmar que The Spin Out, título que sugiere una narrativa sobre el caos, la desorientación y la pérdida de rumbo, es un disco que refleja la habilidad de New Age Healers para crear ese sonido shoegaze/psych-rock cuyo zumbido de guitarras arremolinadas, groovy difuso y melódico y una impecable herencia de rock alternativo, desata múltiples inquietudes y sensaciones. Por tanto, estamos al frente a un plástico de exploración oscura y melancólica, fundamentado a base de con excelentes riffs de guitarra, secciones rítmicas impulsivas, impactantes florituras de teclado y melodías contagiosas. Sin duda es un disco inmerso dentro de una neblina que desata un éxtasis sónico excelente