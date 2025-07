Nilüfer Yanya – Dancing Shoes (EP)

«suelo trabajar mejor cuando estoy bien mentalmente, cuando estoy bien en mi entorno. Así que intento proteger mi espacio y mi tiempo para crear»

En un mundo como el nuestro, donde predominan los conflictos, las decepciones, las poses, los discursos vacíos y como no la música comercial enlatada, resulta refrescante escuchar a alguien que aporta un toque distintivo y transforma el sonido en una montaña de destellos dorados. Si Nilüfer Yanya ya sorprendió con My Method Actor (2024), esta nueva entrega en formato EP es otra de las joyas de la artista británica de origen turco. Nuestra redacción había anunciado previamente este EP en la sección de Noticias.

Dancing Shoes, así se titula el nuevo mini álbum de Nilüfer Yanya, muestra un enfoque acústico de gran intensidad, alejado de los arreglos vacíos que saturan la escena musical de muchos jóvenes en la actualidad. Gracias a su talento, Yanya abre nuevas posibilidades para mantener la música en su máxima expresión, demostrando que aún hay mucho talento por descubrir y que la calidad artística sigue siendo compatible con la modernidad.

Este nuevo lanzamiento representa una transición entre sus dos álbumes previos, Painless (2023) y My Method Actor (2024). Mientras que el primero transmitía la euforia de una artista en conexión con sus ideas más elevadas, el segundo perfeccionaba sus descubrimientos, transformando la inspiración en un enfoque más tangible, alejado de las tendencias y cautivador en su máxima expresión existencialista. Todo ello se enriquece con paisajes sonoros llenos de ritmos de club y texturas glitch, creando una experiencia auditiva única y envolvente.

Dancing Shoes marca, al mismo tiempo, un cambio de rumbo, en el que la compositora adopta enfoques más enigmáticos, jugando con la distancia y diferentes estados de presencia y ausencia. Se trata de un EP que combina elementos de rock y música experimental con una fuerte presencia de guitarras y ritmos complejos. La voz de Yanya es emotiva y expresiva, capaz de transmitir una amplia gama de sentimientos y emociones.

Sabemos que en la creación de este EP, Yanya ha trabajado con su colaborador habitual Wilma Archer. La producción e instrumentación son similares a las de su anterior trabajo. La voz es una de las características más destacadas siendo capaz de transmitir sentimientos de dolor, anhelo y liberación. Las letras parecen explorar temas de relaciones, identidad y crecimiento personal.

«Nunca me he visto como un artista mainstream. No me interesa la situación de los compositores de renombre. La industria se construye en torno a crear grandes éxitos. yo solo quiero que la gente escuche mis canciones, y para ello debo escribir buenOs discos»

SOBRE LA INGLESA DE RAÍCES TURCAS

Nilüfer Yanya (1995) es una cantante, compositora y músico británica, hija de dos artistas visuales. Su madre tiene ascendencia irlandesa y barbadense (ciudadanos o residentes del Reino Unido con raíces étnicas en la isla caribeña de Barbados), mientras que su padre es turco. Yanya creció en el barrio londinense de Chelsea, donde escuchaba música turca y clásica en casa. Pronto se sintió atraída por el rock y aprendió a tocar la guitarra a los 12 años. Su primer EP, Small Crimes/Keep on Calling, fue lanzado en 2016. Le siguieron Plant Feeden 2017 y Do You Like Pain? en 2018. Los tres EP fueron compilados en el álbum Inside Out en 2021.

En 2019, Yanya publicó su álbum de debut en estudio, Miss Universe, el cual fue muy bien recibido por la crítica, recibiendo elogios por su estilo y versatilidad. Los críticos resaltaron su habilidad para alternar entre diversos estilos musicales y líricos, oscilando entre una serenidad profunda y un pánico apocalíptico. La música de Yanya ha sido descrita fusionando influencias del indie rock, soul, jazz y trip hop, aunque en mi opinión, posee un estilo muy propio y distintivo.

En 2022, Yanya actuó como artista invitada en el primer concierto en vivo de Adele en el Reino Unido. Posteriormente, fue la artista telonera en el mismo país para Roxy Music. Además, colaboró en la canción Meditate de Bombay Bicycle Club y participó en su álbum My Big Day (2023). En mayo de 2025, Yanya fue anunciada como artista de apoyo en el próximo Ultrasound World Tour de Lorde. Su discografía comprende tres álbumes de estudio y seis EPs.

«Para mí, COMPONER una canción es como resolver problemas. SE TRATA DE un proceso para comprenderme mejor. Algunos dicen que es como UNA terapia, donde tu lo eres todo al mismo tiempo»

UN EP CON CUATRO DIAMANTES DE LUJO

Kneel es una pieza brillante que deslumbra desde sus primeros acordes. Explora la vulnerabilidad y la sumisión en una relación. Tiene un ritmo directo y una percusión pegajosa que contagia. La voz, en su faceta más sensible, resalta y crea un espacio de confusión y ambivalencia mordaz. Hacia el final, un solo de guitarra con matices garage irrumpe, aportando un tono psicodélico que enriquece la composición con intensidad y complejidad musical. La canción también reflexiona sobre la dinámica de poder en una relación, describiendo a una persona que se siente atrapada y obligada a ceder a los deseos del otro: «Dijiste que no te importaba de ninguna manera hasta que no pude distinguir el cielo del suelo (…) Nos estamos curando cuando no se dice nada (…) Nuestros cuerpos están tejidos y sanando cuando ya no se dice nada»

Where To Look es el siguiente tema. Es una canción que Yanya describe como una de sus favoritas, y para mí también lo es. La canción aborda una reflexión sobre la búsqueda de conexión y significado en una relación. La letra relata la historia de una persona que se siente confundida y perdida en su intento de establecer vínculos con alguien, con referencias a cómo se siente atraída pero no sabe cómo acercarse. Es como si estuviera en un estado de limbo, sin saber qué hacer o hacia dónde dirigirse: «Me pregunto si es todo lo que necesitas es un lugar donde mirar para absorberlo todo (…) No hay dónde correr (…) Ya no puedo encontrar el amor que desgaste entre líneas, e incluso cuando ardo no puedo comprar la lujuria».

Cold Heart, por su parte, aborda la frialdad y la distancia en una relación. La letra describe a una persona que se siente herida y confundida debido a la ausencia de sentimientos y conexión emocional. La canción profundiza en la idea de que la otra persona posee un corazón helado, lo que implica una falta de empatía y comprensión. Además, la letra sugiere sentimientos de soledad y aislamiento en medio del sufrimiento: «Supongo que tenías un corazón frío. Supongo que podrías entender que no quiero soportar esta carga, porque duele como el infierno (…) Siempre intentaré alcanzarte (…) Incluso si es solo para quemarte».

Treason es la canción final del EP. Profundiza en los temas de la traición y la desilusión. Invita a reflexionar sobre el engaño, la deslealtad y la pérdida de confianza. Describe a una persona que se siente herida y traicionada por alguien en quien confiaba. La palabra ‘traición’ implica una ruptura de la confianza y la lealtad que se habían establecido: «Corté a mi gemelo en dos hasta que no tuve sentimientos (…) Ahora, extrañaré esta luz y oscuridad (…) Estoy viviendo un infierno en mi mente (…) y solo me ves hundirme. No puedes ayudarme a quedarme atrás. No estoy ciego, estoy sangrando».

DANZANDO ENTRE LOS ZAPATOS EMOCIONALES E INTROSPECCIÓN

Nos encontramos ante un mini álbum intenso y lleno de emociones, en el que Nilüfer Yanya continúa explorando nuevos sonidos y temáticas en su música. Con una voz emotiva y una habilidad para crear ritmos complejos y melodías pegajosas, Dancing Shoes late con la intensidad de la turbación y la introspección, reflejando las experiencias y aprendizajes de la artista. Sus cuatro canciones abordan temas como el amor, la pérdida, la traición y la búsqueda de conexión auténtica.

Este EP es como un baile entre la luz y la sombra, entre la pasión y la melancolía. En Kneel, se arrodilla ante la sumisión y la obediencia, mientras que en Where To Look busca desesperadamente la conexión y el significado. En Cold Heart, la frialdad y la distancia se convierten en elementos centrales, y en Treason, la traición y la decepción explotan en una avalancha de emociones. En definitiva, Dancing Shoes es una obra maestra genuina, un reflejo profundo de su alma y un llamado a la empatía y la comprensión. Si buscas música que te haga sentir y reflexionar, no puedes dejar de escuchar este EP.