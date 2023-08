Autor: Sergio García Lavilla

El cuarto disco de estudio de la banda inglesa Nothing But Thieves, liderada por Conor Mason bajo el sello RCA / Sony BMG, supone una ruptura, en forma de disco conceptual, sobre sus dos anteriores trabajos Broken Machine (2017) y Moral Panic (2020) con la extensión Moral Panic II EP (2021).

La ruptura total con lo anterior es el punto de partida de este disco, buscando no repetir sonidos que recordasen al extendido Moral Panic. Para ello, el quinteto inglés ha trabajado mucho a la hora de componer estos 11 temas en los que apreciamos, nada más empezar, una mezcla entre estilos que van desde el RnB, el pop ochentero, el rock y el funk, saliéndose del estilo guitarra y bajo de sus anteriores LPs, aunque mantiene algún guiño a Broken Machine en temas como Keeping you Around. También cobra peso la voz de Conor Mason, con un rango que va desde un falsete brillante al más puro estilo Prince hasta un torrente de voz más grave, de la escuela de Tom Smith (Editors).

En este LP se adentran además en sonidos más pesados, casi industriales, como ocurre en temas como Pop the Balloon, que cierra el álbum y quizá nos muestra hacia donde quieren ir en un futuro. Estamos ante una apuesta arriesgada, que todo grupo tiene que dar si quiere mantenerse en el panorama musical.

El disco se abre con el tema Welcome to the DCC, una mezcla de sonidos ochenteros y funkies que podría firmar el mismísimo The Weeknd sin desentonar lo más mínimo. El ambiente de la música de los 80 continua con Overcome, un himno pop rock potenciado con sintetizadores, con un solo de guitarra sorprendente —ya casi no se estilan en la actualidad en este tipo de música—. Es una canción de huida, de dejar todo atrás y embarcarse en un viaje hacia cualquier lugar, muy adictiva.

Dos temas más pesimistas, pero con sonidos pop-rock de los primeros 2000, son Tomorrow is Closed con su enérgica melodía pegadiza y la voz que recuerda al mejor Keane, te teletransporta a lo mejor del pop inglés; y Keeping you Around, quizás la más lenta del disco con toques Rnb y una letra teñida de negatividad y promesas vacias en la que exploran el terreno del hip hop del mismísimo Tricky.

City Haunts nos vuelve a los 80s, como en los dos primeros temas, arrancando con un brutal falsete y un crescendo basado en guitarras y cambios de entonación vocales. En Do you Love Me Yet? encontramos el tema más synth del disco, con reminiscencias a Urgent de Foreigner, con el ritmo tan peculiar de la música dance de los últimos 70s.

Con Green Eyes: Siena llega el momento balada, piano, melodía enciende móviles (antes mecheros), movimientos de cabeza y falsetes muy softs, típica letra de corte dulzón, lo que viene a ser una balada estándar, pero que ayuda a temporizar el disco de cara a su segunda parte. Retomamos el synth con Foreign Language, potenciado con un bajo muy profundo, que nos devuelve al sonido The Weeknd de los 80, con cierto regusto a Tame Impala y un ritmo muy adictivo para los amantes de la psicodelia más soft.

Llegamos al final del disco y nos encontramos con la balada funky Talking to Myself, suave, casi melancólica, muy atemperada y sin grandes variaciones de voz, distorsión auto tune muy ligera que le da un toque años 90. Es el preludio antes de la tormenta que representa Pop The Balloon, ultimo corte del disco, que se adentran sonidos más Stoner, bajos pesados, rifts de guitarra distorsionados, melodía inquietante que cierra el circulo de transición hacia otros mundos, sonidos, evolución natural de un grupo que aspira a perpetuarse en el panorama musical.

A modo de conclusión, el disco en su conjunto funciona, con amplitud de estilos entorno a un mismo tema Dead Club City, buscando jugar con estilos, pero enlazando los temas de las canciones, funcionan por si solas. Hay que escucharlo como mínimo un par de veces, para poder apreciar la variedad de estilos y descubrir las pequeñas obras de arte que en él permanecen a la espera de ser escuchadas por la persona adecuada. Tanto si eres un fan incondicional como si escuchas hablar de la banda por primera vez, Nothing But Thieves es una apuesta segura, ​​y este álbum no es una excepción.

Escucha aquí Dead Club City de Nothing But Thieves