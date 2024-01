«A veces entras en un círculo donde no te escuchas. Cyclamen necesita conectar con esta visión del subconsciente, de la propia naturaleza personal (…) Cada disco forma parte de ese camino para seguir buscando lo que no se tiene. Creo que es obligación del músico ir siempre para adelante, sin tener como prioridad hacer feliz a los demás, ni tener que romper con nada. Siempre hay que aprender y ser mejor. La síntesis de todo sería lograr ser mejor persona y mejor músico, y esto no tiene un final, sino que se acaba con la vida»

Nuria Graham

Bajo cierto parecido físico a St. Vincent, la niña primorosa del folk catalán actual, Nuria Graham, experimenta su peculiar sonido y sondeo vocal a través de diversos estilos logrando así un Cyclamen de altos vuelos. Pero… ¿Por qué Cyclamen?

El ciclamen es una palabra que proviene del griego «kuklos» y significa «círculo». Botánicamente es una bella planta originaria de los bosques mediterráneos donde crece a la sombra de los árboles durante el invierno. Según la ciencia es venenosa. Sus tubérculos contienen una sustancia llamada ciclamina que, dado su alto poder tóxico, puede causar graves trastornos gastrointestinales llegando hasta convulsiones, insuficiencia renal y parálisis. A pesar de su peligrosidad, se trata de una planta floral cuya belleza es tremendamente atractiva.

Nuria Graham utiliza la palabra Cyclamen para dar título en inglés a su nuevo album de estudio y jugar con su simbolismo y connotaciones botánicas. Curiosamente Leonardo da Vinci la usaba para cubrir los márgenes de sus manuscritos, y el rey de Francia Luis XIV para adornar los salones de Versalles. En simbolismo floral encarna el amor maternal y la sinceridad. En Grecia es la flor nacional y en Japón la flor sagrada del amor. Sin embargo, existen lugares donde se asociada a la desconfianza debido a su elevada toxicidad. Nuria Graham se ha inspirado en los ciclámenes para describir simbólicamente muchos aspectos de la realidad humana y de su relación con la realidad natural.

Cyclamen como disco, quinto de la cantante irlandesa catalana, es un viaje melancólico a través de una beldad que absorbe, irradia y transporta a múltiples sensaciones mágicas. Gracias a su arquitectura sónica, entre folk y jazz, se descubren diversos matices que van desde lo cálido e íntimo, a lo ambiental y ensoñador. Es decir, Cyclamen, es todo un proceso que está en constante metamorfosis.

La portada del disco se basa en una pintura que retrata el volcán Vesubio visto desde la isla napolitana de Procida. Dicha imagen nace a partir de una foto de la Torre del Greco tomada por Ingrid Ferrer, amiga de Nuria, y pintada por ambas.

Todo el album es un lapso de entonados pianísticos, resonancias jazzísticas, elegancia en las cuerdas (guitarras acústicas, arpas y contrabajo), detalles de viento (fagot, flauta y saxofón), teclados y sintetizadores. Esta dilatada instrumentación transmite en su globalidad un mundo de ilusiones e historias basadas en la emotividad humana. Del epicentro de este núcleo surge la mágica voz de Nuria Graham, quien la clarividente travesía.

Cyclamen se grabó en casa de Nuria Graham (Empordà, Girona) y después en un estudio en colaboración con el ingeniero de sonido Jordi Mora y la arreglista Helena Cànoves. El resultado fueron 13 maravillosas canciones y una experiencia única. Según Nuria: «Cada instrumento, cada persona que hay en el proyecto, me lleva a sitios distintos. En los directos somos Malkus a la batería, Jordi Matas al bajo y guitarra, Anna Godoy al arpa y Marcel·lí Bayer a los clarinetes» (La Vanguardia). El disco ha sido editado a través del sello discográfico Verve junto a Primavera Labels y Universal.

Recordemos que los éxitos anteriores como Will o Oregon (First Tracks, 2013), Bird Eyes (album homónimo, 2015), Bird hits its head against the wall o Cloud fifteen (Does‘it Hits Its Head Against the Wall, 2017), Toilet Chronicles, Do You Wake Up For A While Every Day, Marjorie o Connemara (Marjorie, 2020), o Yes It’s Me, The Goldfish! de su nuevo disco Cyclamen (2023), demuestran el talento extraordinario de esta cantautora de Vic, provincia de Barcelona.

Se trata pues de un disco que alberga distintas fuerzas y ecosistemas entrelazados que forman ciclos narrativos de cambio y desarrollo. A su vez, dichas facetas dan paso a otras transformaciones y realidades. En la cima de este proceso reside la Naturaleza, «el Súper Dios que decide lo que pasa y lo que no» (Graham).

Dentro de estos distintos ciclos narrativos se describen innumerables elementos climatológicos y fenómenos naturales que aportan su influencia real llegando a generar la aparición de figuras mágicas como peces de colores y hombres pájaro, criaturas que aportan a todo el proceso su cariz mágico.

Esta inmensa poesía forma parte del período que vivimos e imaginamos como humanos y es la base visionaria sobre la cual Nuria describe lo existente y su contrario. Por ello, la imaginación debe estar siempre presente en todo para dar forma y equilibrio a lo real y a lo cotidiano y a todo aquello que no podemos ver, pero si crear y transformar. Sin esa imaginación seguiríamos desnudos en los fríos albores de la Humanidad.

Cyclamen no es un trabajo de fácil digestión conceptual. Requiere cierto posicionamiento reposado y analítico, pero al final descifrable. De su contenido destaco sus cuatro primeros temas: Procida I, The Catalyst, Yes it’s me, The Goldfish! y Poisonous Sunflower.

Mientras Procida I representa el arranque y la partida, la introducción al mundo que se va a contar, pero desde cierta distancia y desde un espacio separado. La elección de una isla como figura simbólica independiente permite ese juego de contemplación y análisis. The Catalyst es el proceso que activa y acelera los cambios y las transformaciones, a fin de «captar y desenredar algunos misterios de la existencia como la muerte, el duelo y la causalidad de su naturaleza» (Graham).

Por su parte, Yes It’s Me, The Goldfish! describe como un extraño pez dorado observa desde su confortable pecera el desastre que se avecina. Son dos maneras discordantes de observar el mundo, desde el interior de una encierro confortable y desde fuera donde el mundo es disímil y arriesgado. En Poisonous Sunflower Núria canta «tráeme el poder de no hablar». Es un símil sobre el límite, la defensa y el desplazamiento, tal como hacen esos girasoles que para permanecer únicos en su espacio emiten partículas venenosos a su alrededor a fin de que otras especies no broten y amenacen su territorialidad.

Los siguientes temas son Birdman y Fire Mountain Oh Sacred Ancient Fountain. Mientras el primero es una asonancia que representa la visión de alguien que sobrevuela la realidad, el segundo se colma de misterios, de imágenes sobre fenómenos climáticos y deidades implacables, de tormentas furiosas que engullen los días y los errores que no se pueden ocultar. La letra es un elogio a un mundo cercano a la destrucción, pero al mismo tiempo una oda que anhela la belleza en medio de la devastación.

Llegamos a Oh I Bless Thee, track que posee dos capas sonoras, una en suspensión ecográfica y reverberante, y otra como puro registro vocal. De fondo, ráfagas electrónicas cruzando el espacio global sónico. Disaster in Napoli estema abrupto y potente, de estilo PJ Harvey y contrabajo marcado. Representa el símbolo de esas ciudades que se enfrentan a la ruina como consecuencia de su proximidad con la naturaleza salvaje y peligrosa: «La canción habla del Monte Vesubio, el gran volcán de Nápoles, el cual simboliza la muerte. Y luego está la gran ciudad donde la vida continúa dentro de una realidad caótica. Este tipo de conexión me inspiró que la naturaleza siempre está ahí, como una gran señal» (Graham) que marca el ritmo de la vida.

Para Nuria Graham vivir cerca de un volcán representa estar frente a una fuerza natural muy poderosa. Es como vivir en un constante aviso de muerte. Es por ello que los napolitanos son personas que están muy conectadas con esa posibilidad de un fin: paseando por las calles de Nápoles hay esquelas colgadas en las paredes… Estos lugares tectónicamente tan potentes, tienen una energía especial donde todo está muy sobrecargado. Es como vivir dentro de un caos.

Posteriormente llega The Beginnings Of Thing, una preciosa melodía de guitarra acústica donde Graham canta a una «niña pequeña sobre el principio de las cosas». Todo lo que se inicia, se dinamiza y finaliza en un espacio tiempo. Los juegos de voz acompañan la cadencia mientras los arpegios y los violines enfatizan la atmósfera recordando a David Cross de King Crimson. Seguidamente llegan los acordes delicados de Gloria, una balada puntualizada a medio tono y candente ritmo que sacude los sentimientos e inmortaliza los anhelos, los miedos y esos tormentos que deambulan mezclados entre fantasías y realidades infantiles.

Como cierre del disco aparecen tres temas soberbios, Dust Bowl Dreamin, The Waterway y Procida II. La primera es pura dulzura que rasga vestiduras y teje ensueños. La segunda, Waterway, trata sobre esa parca que deposita un cuerpo en una barca y navega a través del canal hasta llegar a la desembocadura final. Expresa poéticamente el tránsito y la expiración. Con Procida II bajo el inicio cantor de gaviotas sobrevolando la costa isleña, se cierra el viaje.

En resumen, Cyclamen en un album que conecta con la naturaleza salvaje y también con la humana. Nuria lo concluye de forma clara: «Intenté conectarme con el subconsciente, los sueños y las señales de la naturaleza, porque en nuestra época y en el mundo que vivimos, estamos muy alejados. Si reconectas con tu propio inconsciente, enlazas con el resto de la gente y recuperas pues todo es un sueño compartido».

Como hemos visto, el disco arranca con Procida I como isla y se cierra con Procida II como isla, principio y fin de lo igual en un mismo lugar, pero con cambios y distintas perspectivas. Ya lo afirmaba Heráclito: «No es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren siempre sobre ti». Entre ambos, un lapsus de tiempo y un espacio que marca la diferencia, un viaje de ida y uno de vuelta a través de un proceso de catástrofes y luz que concluyen en nuevo estado evolutivo. Las islas son cosmos en miniatura. Evocan simbólicamente lugares paradisíacos separados del mundo profano. Para llegar a ellas es necesario un viaje. Que a su vez representa la búsqueda del conocimiento, la verdad, la sabiduría y la inteligencia.

Entremedio historias de personajes diversos que contemplan y desarrollan la misma realidad mediante la observación y su enlace con el subconsciente. Las amenazas revolotean la mente. El disco es catastrófico, pero la luz brilla en su interior. Es la posición del artista frente la vida.

