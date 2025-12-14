Amanati – Omen

La Profecía: «Omen»

Bajo un manto de resplandor rojizo, como si el mismo infierno de Dante se desplegara ante nosotros, surge el carmesí de una profecía. El 12 de diciembre de 2025 queda marcado como el día en que el velo se rasgó. Amanati, el arquitecto de lo invisible, libera su obra más ambiciosa hasta la fecha: Omen. No se trata de un simple compendio de pistas electrónicas o de atmósferas ambient. Es un grimorio profundo que traza el tránsito del alma a través de los Ocho Círculos de la Vida. ¿Su fin? Alcanzar el Renacimiento y la Ascensión que permita al ser hunano liberarse de sus debilidades e imperfecciones.

»La música de Amanati nos conecta con el pasado y el presente y a su vez nos transporta más allá del tiempo y del espacio. No es solo sonido, es un éxodo introspectivo, ocho círculos existenciales que muestran la lucha por vencer nuestros obstáculos internos y externos. Esta obra maestra es el reflejo de este proceso»

El Secreto del Ego y la Máscara de los Espejos

Amanati es el nombre artístico elegido deliberadamente para encapsular la filosofía de su proyecto. Originario de las tierras místicas de Creta (Grecia), la palabra significa fidelidad o confianza en griego. Al elegir este alias, el artista se posiciona como un guardián o depositario de un sonido y una visión. Esto refuerza la idea de que su música sea un objeto sagrado que debe ser custodiado con fidelidad. Ese misterio ha capturado la atención de la gran pantalla y de varias marcas de alta costura.

Tras años operando bajo distintos alias en la escena techno y progressive, Amanati decidió ocultar su rostro tras una máscara de espejos. Bajo este anonimato el artista no quiere que veas a la persona que hay detrás, sino que confíes en el mensaje que su sonido entrega. Es fiel a la visión de los Ocho Círculos.

De ahí que al mirar a Amanati, el espectador no ve al artista, sino su propio reflejo fraccionado. Esto obliga al oyente a confrontar su propia imagen y su propio destino. La música se vuelve, inmediatamente, una experiencia introspectiva y personal. Además, simbólicamente, la máscara de espejos representa la identidad fragmentada de la humanidad moderna: un cúmulo de reflejos y facetas que buscamos unificar a través del ciclo de la vida. Este proceso se gesta en lo que él llama Exotic Electronic Music.

El término no hace referencia a lo foráneo, sino a un proceso de música que mezcla clasicismo, percusión tribal, y techno oscuro. Pero, al mismo tiempo, incorpora elementos vocales folclóricos que evocan a las culturas antiguas. Todo ello se envuelve bajo el manto de los sintetizadores analógicos generando una música especialmente diseñada para acompañar al oyente en su propio viaje a través de los Ocho Círculos. Omen representa la culminación de este viaje iniciático.

La Forja de los Augurios

El álbum Omen, publicado bajo el sello Yafkaa, no se grabó en un solo estudio, sino que fue convocado desde varios puntos cardinales del planeta, tejiendo una red de colaboradores que actuaron como nodos místicos en la gestación de esta obra. Es una epopeya de la producción, donde la antigua sabiduría griega converge con la frialdad de la tecnología occidental.

El corazón pulsante del ritual se originó en Tesalónica, Grecia, cuna compositiva de Amanati y lugar desde dondese tejió íntegramente toda la arquitectura sonora del ciclo de los Ocho Círculos. Vasiliki Katsoura, fue la mente que latió detrás de la Dirección creativa, asegurando que cada pista y elemento visual sirvieran al relato épico.

Tianora aportó las letras y voces desde Atenas y Santorini. Roniit, por su parte llegó desde California, EE. UU., inyectando la perspectiva lírica de la sombra y el refugio. Kevin Carafa realizó la mezcla y masterización en Portland, Oregón y Genesya conjuró la atmósfera onírica y efectos visuales (teasers) desde Charleroi, Bélgica.

Finalmente, Marra creó la icónica portada del disco en Bali (Indonesia). Christos Sapardanis y Leash Me Project trabajaron la fotografía ceremonial en Tesalónica con las moiras del movimiento, las modelos que aparecen en la cubierta (backstage). Y Kiko Eris realizó el diseño gráfico final en Tesalónica.

El Viaje de los «Ocho Círculos»

Omen no es un álbum cualquiera; es un viaje litúrgico. Cada una de las trece pistas, acorde y susurro vocal, guía al iniciado a través de los Ocho Círculos de la Vida: Nacimiento, Iniciación, Deseo, Conflicto, Muerte, Silencio, Renacimiento y Ascensión. Un ciclo infinito donde la caída se convierte en impulso, el dolor en revelación y la oscuridad en luz.

Acto I: La Caída – Nacimiento e Iniciación (Pistas 1-3)

Las primeras notas golpean como el primer aliento en un mundo hostil. Omen y Nemesis son pistas agresivas, industriales, metálicas; representan el Nacimiento y la confrontación con los demonios internos que da inicio a la Iniciación. El latido tribal nos recuerda que cada inicio trae consigo el conflicto. Con la irrupción de Orama (ft. Tianora), la visión se aclara. Es el despertar del poder, donde la voz ancestral se eleva como un oráculo, anclando la música en la memoria.

Acto II: El Trance – Deseo y Conflicto (Pistas 4-8)

Al entrar en el ecuador del ciclo, Aura, Spell y Kori (ft. Tianora) nos sumergen en el Deseo: la sed que no se apaga, el hechizo del misticismo que nos envuelve. La cadencia es hipnótica, casi lasciva. Aquí, la tensión interna alcanza su punto crítico en el Conflicto con Allure, la tentación final. La respuesta llega con Levitation, un interludio de desapego que desafía la gravedad, preparando al espíritu para el inevitable desprendimiento.

Acto III: La Liberación – Muerte, Silencio, Renacimiento y Ascensión (Pistas 9-13)

El clímax se despliega con el tránsito de la carne. Prayer (ft. Roniit) es la súplica ante la Muerte, seguida por Exodus, la marcha rítmica hacia el vacío. La oscuridad se profundiza en el Silencio de Amara. Pero la sombra no es el final: el Renacimiento se anuncia con Sanctuary (ft. Roniit), donde su voz etérea guía hacia el refugio y la aceptación. Finalmente, Apotheosis rompe las estructuras rítmicas para elevarnos a la luz pura. La electrónica se vuelve expansiva, fusionándose en un solo latido cósmico: la Ascensión final.

Cada círculo es una experiencia sensorial. La carne, el deseo, el conflicto, la sombra y la luz se suceden sin pausa, como un ritual sonoro que exige entrega total. El oyente no recorre los Ocho Círculos, sino que los atraviesa, los respira y los integra. Es un espejo del alma que nos invita a mirar hacia dentro y elevarnos con el sonido.

La Voz de la Sabiduría y del Conflicto

Tianora, cuyo nombre real es Christina Anna Bounia, es una soprano, compositora, productora musical y multinstrumentista de origen griego. Su perfil aporta la ancestralidad griega, cargada de una sabiduría dolorosa, que parece emanar del Oráculo de Delfos. Es conocida por poseer un impresionante rango vocal de cuatro octavas. Esta amplitud le permite moverse entre la fragilidad melancólica y el poder operístico para evocar el lamento que la música de Amanati requiere.

Su formación incluye una profunda inmersión en la música clásica, el jazz y la música tradicional griega, lo que le permite registros tanto ancestrales como futuristas. Su gimo vocal recuerda al oyente de dónde viene antes de comenzar el ascenso. Sus intervenciones son crudas, casi tribales, anclando el vuelo electrónico a la realidad del suelo.

La Sacerdotisa de la Sombra

Roniit es el nombre artístico de la cantante, compositora y productora estadounidense Roniit Alyson Alkayam. Se la conoce por su trabajo en el ámbito del dark pop y la electrónica atmosférica donde explora temas como la muerte, la transformación y el poder femenino. Su colaboración con Amanati, la posiciona como la sacerdotisa de la sombra, aportando una voz etérea y profunda para el tramo final del ciclo de la Ascensión. Es como un bálsamo que sella las heridas del viaje y prepara al alma para la elevación.

Mientras que Tianora (la soprano griega) ancla el disco en la ancestralidad, el conflicto y la carne (los primeros círculos), Roniit (la artista de dark pop) eleva el sonido hacia la contemplación, el éter y el espíritu (los círculos finales).

El Vórtice de Almas

La imagen que custodia la portada de Omen es una ventana al abismo. Amanati aparece levitando como una figura oscura y autoritaria en el epicentro de un estallido de luz roja. Su máscara oscura es el único punto de quietud en un mundo en caos. Rodeando al artista, una espiral de cuerpos humanos parece ser succionada hacia el centro o expulsada por una fuerza centrífuga divina. Es el Vórtice de la Carne. Representa los círculos de la vida: el deseo, el nacimiento y la muerte entrelazados en una danza eterna. Un rojo visceral envuelve el circulo. No es el rojo del peligro, sino el de la vida, la sangre y el fuego purificador que consume lo viejo para dar paso a lo eterno.

La Profecía Cumplida

Omen no es simplemente un disco, sino un artefacto esotérico convocado para la era moderna. Amanati, el anónimo arquitecto enmascarado, ha logrado algo que pocos en la electrónica contemporánea se atreven a intentar: construir una obra de arte conceptualmente densa y espiritualmente exigente, una profecía sonora que exige la inmersión total.

La máscara de espejos no es un disfraz, sino el símbolo de su anonimato fiel (Amanati), que nos recuerda que la identidad individual debe disolverse para emprender el viaje. El álbum, con sus Ocho Círculos de la Vida, es un mapa para la trascendencia. Nos arrastra a través del Conflicto (Nemesis), el Deseo (Allure) y la Muerte (Exodus), solo para prometernos el estado supremo de Apoteosis.

Omen es una experiencia religiosa para una era sin dioses claros. Amanati ha construido un puente entre lo terrenal y lo sobrenatural, recordándonos que cada caída es solo el preludio de una nueva Ascensión. Es un álbum diseñado para quienes no temen mirar a la oscuridad a los ojos y encontrar en ella su propia luz. La rueda ha girado. El ciclo ha comenzado de nuevo. Omen es un artefacto de resistencia contra la música rápida y desechable de 2025. En un mundo de singles de 3 minutos, Amanati exige 60 minutos de inmersión total. Es un acto de rebeldía espiritual. En definitiva, la música de Amanati es el Presagio que se cumple en cada escucha, obligando al buscador a mirar su propio reflejo en el abismo hasta lograr que el velo sea rasgado y la ascención inicice su periplo. ¿Estás ya listo para ascender?

Escucha aquí «Omen» de Amanati