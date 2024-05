Ora Cogan – Formless 

«Vivimos un momento muy aterrador en el mundo. Muchas personas están trabajando muy duro por la solidaridad, la justicia y la paz frente a tanta crueldad. Escribir este álbum fue en gran medida un salvavidas transformador y sanador. Recalibrar una brújula interna constantemente desviada por el magnetismo de un mundo trastornado»

ORA COGAN

Decía Bertrand Russell que para percibir el tiempo aplicamos las representaciones espaciales que habitan en nuestra memoria, ese espacio interior donde todo cabe y mucho se desvanece. Y es que mientras la humanidad levanta muros y pone etiquetas a todo aquello que se hace en ella, los grandes músicos procuran recordarnos que todos pertenecemos a la misma raza y estamos hechos de la misma pasta de carne y ensueños.

Creo que es evidente que cada generación tiene su música identificativa; cada artista aporta su grano de arena y, sin embargo, el tiempo, ese eterno fantasma que navega entre los diagramas de Venn, demuestra que las generaciones no solo tienen diferencias minúsculas, sino que poseen círculos superpuestos y nódulos de conexión. Cada uno de estas órbitas representa un concepto o grupo de datos diferente, y las secciones superpuestas simbolizan sus cualidades compartidas, es decir, no somos tan distintos como parece.

Ora Cogan, cantautora radicada en la isla de Vancouver, Canadá, nos demuestra con Formless que las realidades y sus formas son entidades que no se pierden en los vacíos del mundo, sino que evolucionan a través del mismo mientras el tiempo se moldean sus funciones. Estamos ante una artista de profundas connotaciones existencialistas, muy vinculada a esas realidades que dan forma a nuestro mundo. Como compositora ha estado creando y lanzando composiciones referenciales desde 2007. Formless, su noveno álbum, se ha distribuido por Prism Tongue Records. Es un disco que presenta diversas influencias que van desde el country gótico, la psicodelia y el post-punk, ofreciendo un perfecto «diagrama sonoro» de Venn.

Todas las canciones del álbum han sido mezcladas y masterizadas por Tom Deis en Pineapple Room Studio, excepto Cowgirl, Dyed, Is Anything Wrong, mezcladas por David Parry. La foto de portada es obra de Stasia Garraway y el diseño del álbum de Malcolm Jack & Ora Cogan.

En el disco colaboran Finn Smith (batería, percusión), David Parry (guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo), David Proctor (bajo), Liam Gibson (teclados, piano), Luz Elena Mendoza de Y La Bamba (voz), Cormac Mac Diarmada de Lankum (violín, viola), Tom Deis (guitarras diversas, bajo, voz), Russell Kotcher (violín), JP Carter (trompeta) y Chelka (alto recorder), todos ellos aportando contenidos de lujo.

Ciertamente existe un profundo e inspirado letargo en las nueve pistas que componen la estructura sónica de Formless. Se construyen en base a texturas lánguidas y aguosas, recubiertas de reverberaciones y cacofonías, como si las voces emergieran de abismos resonantes.

Dominan las guitarras límpidas, acústicas y las baterías finas, junto a varios instrumentos como violines y trompetas y sintetizadores. En el centro del todo, se alza Cogan, sedante y animosa, recordando las magistrales evocaciones folk-rock de Sandy Denny, Maddy Prior y Jacqui McShee, tres almas sónicas que erizan la piel del oyente.

Las canciones siguen un enfoque surrealista, enriquecido por el uso de efectismos, cintas analógicas y cálidos reverberos. En algunos momentos existe cierta analogía con Mazzy Star, artista con quien Cogan colaboró en el pasado. Otros temas recuerdan a los grupos folk-rock de los 70, como Fairport Convention o Steeleye Span (sobre todo en la versión de la canción folk tradicional Katie Cruel).

Formless es, por tanto, puro folk rock emotivo, psicodélico y neoclásico, una arquitectura balsámica que reeduca el sentido por la vida, la comprensión del mundo y el entendimiento con los otros. Ese informe existencial nos hace ver y sentir el mundo y la beldad desde otras perspectivas. Nada permanece siempre en el mismo estanque. El tiempo siempre marca el ritmo.

Es por ello que la búsqueda de las armonías, las simetrías y del número áureo, hace pensar que lo bello está, em un principio, en el ritmo de la materia desorganizada, y que la belleza se puede conseguir desde la proporción y la matemática. Pero la música de Ora revuelve estos conceptos, porque subleva la mente y reconfigura una belleza no solo desproporcionada e inarmónica, sino incluso aquella que escapa a los excesos de la razón y el sentimiento. La belleza siempre es multipolar.

La irrupción de las máquinas, del capitalismo feroz y ahora de la inteligencia artificial, son fuerzas que permanentemente rediseñan nuevas concepciones de la belleza, del tiempo, de las acústicas, de los espacios humanos. Son vendavales coyunturales que rompen el viejo adhesivo entre lo pasado y lo actual, entre las distintas formas de hacer y comprender las cosas. Con ellos el presente y el futuro se rediseñan constantemente.

Eso es algo que Ora comprende y sintetiza con su música, una cadencia sónica que evoluciona y se solapa con el tiempo, como si fueran capas múltiplex que viajan vinculadas a través de las lucernas del destino. Drifting, por ejemplo, pista número 8 del álbum, demuestra este vaivén atemporal entre las desiguales dimensionales de la belleza y los ciclos.

Formless es, por ende, un trabajo complejo, que despierta los oídos y no cesa en su crecimiento existencial. High Noon, pista que representa la apertura de este viaje, desata un ciclo flotante de voces celestiales y violines, guitarras y teclados bajo un fondo de tintes psicodélicos.

Le sigue Holly Hells, una joya de canción y una de mis predilectas. Es una melodía marcada por una consonancia asombrosa, alucinógena, que te transporta por los santos parajes de los infiernos existenciales. Mientras la oyes tienes la sensación de estar contemplando una imagen lejana y aérea. La guitarra toma un erizante protagonismo rítmico como un arpegio cristalino deslizándose sobre la piel.

Alcanzamos Feel Life(sentir la vida) es el tercer corte que moldea y da forma al ciclo de Formless. Es un tema formidable y como su nombre indica es el renacimiento de la vida en las propia venas, pues ¿qué sería de nosotros si esta mágica fuerza no recorriera nuestra metabolismos? La conciencia emocional está en nosotros mismos, solo es una cuestión de elección.

Llegamos a la maravillosa Cowgirl, otra de mis preferidas. Describe un viaje ácido y embrujado de una vaquera a través del dolor intenso y la soledad sombría que siente en esas oscuras noches que abrazan su alma. Representa un lento tropiezo con lo absurdo de la depresión y el aislamiento social: «Había sangre en la comisura de tu boca. Las estrellas caían. Todos los perros aullaban. Las farolas brillaban (…) Entonces vi que el páramo avanzaba hacia mí».

Katie Cruel es otro temazo. Aporta un giro diferencial a la tradicional canción que narra las trágicas experiencias de una trabajadora sexual que viaja con los soldados de infantería durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos: «Me llamaron la joya errante y ahora me llaman Katie Cruel (…) Si estuviera donde debería estar, entonces estaría donde no estoy. Aquí estoy donde debo estar. Ir a donde quisiera, ya no puedo». Es una canción que refuerza el mensaje feminista, desafiante y reivindicativo, de cómo se vilipendia a las mujeres. El argumento de Cogan logra invertir esa línea transformando a la mujer humillada en una mujer fuerte.

Ways of Losing, Dyede Is Anything Wrong, son tres canciones que complementan la brillantez de un disco basado en los equilibrios estilísticos entre distintos géneros: country gótico, folk nebuloso, post-punk, groove, psych rock o las baladas tradicionales. Son melodías disímiles de curvas modales, con cascadas guitarrísticas y voces retiradas, opacas, seráficas, ninfeas y oníricas como un lento y eterno lagrimeo.

Toda esta inmensa belleza no solo se percibe a través de los ojos y su mirada, de la imaginación, sino que la acción de otros sentidos, como el oído, reconfigura otro soporte dimensional que fortalece el advenimiento de una belleza acústica sublime, como la que se desarrolla musicalmente Ora Cogan.

Formless es un álbum que describe la manera de encontrar esa perfección extraviada, ese absurdo, humor y alegría ausentes en los tiempos negros que vivimos. Ora es, en consecuencia, esa voz cóncava, única, subterránea que resuena como una emulsión ecográfica que clama advertencias, un sonido que flota y deambula en busca nuevas realidades dentro de los laberintos de nuestra cruel sociedad: «Pasé mucho tiempo deambulando sin rumbo por el bosque con mi perro», dice Cogan. «El resultado es una avalancha de cavilaciones sobre el amor incómodo, el dolor, las luchas internas y una lucha por encontrar formas de sentirse bien cuando todo sale mal».

La mayoría de los artistas folk se enfrentan a eso, a la difícil tarea de distinguirse de los demás. Cada cual, a su manera, pero siempre reelaborando y reinterpretando las tradiciones, circunstancias y necesidades humano-sociales. Ora Cogan, pertenece a esa nueva estirpe de artistas alternativos que identifican la autenticidad, la fortaleza revulsiva que cuenta las historias con sentido de urgencia, bien sea bajo el lamento, la angustia, la conciencia o la revolución.

Como se explica en la web oficial de Ora: «Sus actuaciones ofrecen un antídoto vital contra la alienación distópica de la vida moderna, atrayendo audiencias superpuestas de folk, gótico, pop, experimental e incluso los fans del noise y del punk se juntan como si se tratara de un extraño diagrama de Venn sonoro y social».

En definitiva, Formless (sin forma) es un plástico que busca dar una nueva forma a esa vida que perdemos con nuestra ignorancia y hechos, a esa forma errada, desvariada y agridulce pero increíblemente poderosa. Como decía la célebre escritora británica Vivian Greene, «La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia».

